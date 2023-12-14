Wildberries инвестирует 10,5 млрд рублей в строительство логистического хаба в Забайкалье. Возведение первой очереди начнется во втором квартале 2024 года. Хаб создаст в регионе 10 тыс. новых рабочих мест.
Wildberries построит в Забайкальском крае логистический хаб площадью 50 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Возведение хаба пройдет в четыре этапа. Строительство первой очереди начнется во втором квартале 2024 года.
Работа хаба принесет в федеральный бюджет 12,5 млрд рублей налогов в течение 10 лет, в региональный бюджет – около 6,5 млрд рублей. Создание хаба позволит создать в Забайкалье 10 тыс. новых рабочих мест.
Инвестиции Wildberries в реализацию проекта составят 10,5 млрд рублей.
Ранее стало известно, что Wildberries построит крупнейший логистический хаб в Узбекистане.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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