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Wildberries инвестирует 10,5 млрд рублей в строительство логистического хаба в Забайкалье

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries инвестирует 10,5 млрд рублей в строительство логистического хаба в Забайкалье. Возведение первой очереди начнется во втором квартале 2024 года. Хаб создаст в регионе 10 тыс. новых рабочих мест.

Wildberries инвестирует 10,5 млрд рублей в строительство логистического хаба в Забайкалье

Wildberries построит в Забайкальском крае логистический хаб площадью 50 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Возведение хаба пройдет в четыре этапа. Строительство первой очереди начнется во втором квартале 2024 года. 

Работа хаба принесет в федеральный бюджет 12,5 млрд рублей налогов в течение 10 лет, в региональный бюджет – около 6,5 млрд рублей. Создание хаба позволит создать в Забайкалье 10 тыс. новых рабочих мест.

Инвестиции Wildberries в реализацию проекта составят 10,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Wildberries построит крупнейший логистический хаб в Узбекистане.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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