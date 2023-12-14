Wildberries инвестирует 10,5 млрд рублей в строительство логистического хаба в Забайкалье

Wildberries инвестирует 10,5 млрд рублей в строительство логистического хаба в Забайкалье. Возведение первой очереди начнется во втором квартале 2024 года. Хаб создаст в регионе 10 тыс. новых рабочих мест.

Wildberries построит в Забайкальском крае логистический хаб площадью 50 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Возведение хаба пройдет в четыре этапа. Строительство первой очереди начнется во втором квартале 2024 года.

Работа хаба принесет в федеральный бюджет 12,5 млрд рублей налогов в течение 10 лет, в региональный бюджет – около 6,5 млрд рублей. Создание хаба позволит создать в Забайкалье 10 тыс. новых рабочих мест.

Инвестиции Wildberries в реализацию проекта составят 10,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Wildberries построит крупнейший логистический хаб в Узбекистане.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock