На российском Wildberries планируют продавать товары от селлеров из Евросоюза и других стран

На российском Wildberries будут продавать товары от селлеров из стран Евросоюза и всех других, где присутствует маркетплейс. Пилотный проект уже запустили – клиенты из России могут купить товары, которые предлагают продавцы из Китая, Казахстана и Белоруссии.
Онлайн-ритейлер планирует подключить к проекту производителей из Европейского Союза и других стран, где он уже работает, сообщили в пресс-службе Wildberries. Помимо России, компания представлена в 13 странах: США, Германии, Франции и других.
«Мы стремимся сделать покупки на Wildberries еще более выгодными для россиян: предложить больше товаров по привлекательным ценам, а быстрая доставка от надежных логистических партнеров значительно сократит срок получения заказов при трансграничных покупках», – отметили в пресс-службе Wildberries.
Доставлять товары будут силами логистической службы компании и международных сервисов доставки. Заказы доставят в срок до двух недель, уточнили в компании. Получить заказы можно будет в пунктах выдачи Wildberries.
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