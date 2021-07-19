Wildberries будет доставлять электронику напрямую от продавцов

Wildberries запустил новую модель продажи электроники на своем маркетплейсе. Доставлять товары будут сами продавцы, а онлайн-площадка получит «низкую торговую комиссию в размере 5%».

Это позволит «оптимизировать операционные издержки, а также сократить логистическое плечо между продавцом и покупателем, что ускорит сроки доставки», считают в компании, пишет Forbes.

Первым партнером компании станет интернет-гипермаркет электроники и бытовой техники «Холодильник.Ру». Ассортимент магазина на маркетплейсе на первом этапе будет включать 1500 наименований, а доставка будет осуществляться на следующий день в Москве в пределах МКАД. Впоследствии ассортимент планируется увеличить в 10 раз, а географию доставки — расширить до всех регионов присутствия «Холодильник.Ру».

В Wildberries отметили, что электроника и бытовая техника стала одним из самых быстрорастущих сегментов на маркетплейсе, «в том числе благодаря росту популярности дистанционной работы в стране». Оборот продавцов в этих категориях за первую половину 2021 года составил 28,6 млрд рублей, а продажи крупной бытовой техники выросли на 893%.

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Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock