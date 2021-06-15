Почти 80% компаний будут работать в объявленные «длинные выходные» в Москве — опрос RB.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Суммарно «длинные выходные» продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Опрос * RB.ru среди 120 представителей московского бизнеса показал, что, несмотря на нерабочие дни, почти 80% компаний продолжат работу.

Так, 79,2% опрошенных отметили, что работать с 15 по 19 июня в их компании будут все, поскольку у предприятия нет возможности оплачивать сотрудникам дополнительные выходные.

13,3% отметили, что в их компаниях эти дни сделают рабочими только для части сотрудников, чтобы выполнить обязательства перед партнерами и клиентами.

Только 7,5% компаний не будут работать с 15 по 19 июня.

Большинство тех, кто будет работать в «длинные выходные», трудятся в компаниях микро- и малого бизнеса (35,5% и 33,6% соответственно, численность сотрудников предприятия не более 15 и не более 100 человек), более 9% — в компаниях среднего бизнеса (не более 250 человек на предприятии), еще 21,5% работают в компаниях с численностью сотрудников более 250 человек.

*Данные по количеству участников опроса и распределению голосов актуальны на 11:00 Мск 15 июня.

О новых ограничениях

Как сообщалось ранее, с 13 по 20 июня московские рестораны и клубы с 23:00 до 06:00 смогут обслуживать посетителей только навынос. Будут закрыты детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах, не будут работать «объекты отдыха и развлечений» в городских парках и на природных территориях.

Власти также рекомендовали работодателям вернуть на удаленку как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию, — «не менее 30% от списочного состава организаций».

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Фото: Unsplash