«Яндекс Еда» открыла краудсорсинг-платформу: рестораны пишут свои пожелания, а сервис их исполняет
«Яндекс Еде» теперь можно предлагать идеи доработок сервиса
«Яндекс Еда» запустила платформу краудсорсинга для партнёрских ресторанов. Теперь сети и отдельные точки смогут предлагать функции для личного кабинета и голосовать за идеи коллег. Самые востребованные предложения команда сервиса возьмёт в работу и начнёт внедрять уже в декабре 2025 года.
Платформа для идей
У ресторанов-партнёров «Яндекс Еды» появился новый инструмент: специальный раздел «Предложить идею» в личном кабинете. Любой ресторан — от локальной кофейни до федеральной сети — может оставить предложение, как сделать работу с сервисом удобнее. Все заявки проходят модерацию, после чего попадают на общую доску, где за них голосуют другие участники.
Система работает по принципу приоритета: чем больше голосов и проще реализация, тем выше шанс, что функция пойдёт в разработку. Новые идеи стартуют с низким приоритетом, но по мере набора поддержки поднимаются в рейтинге. Первые «победители» команда обещает отобрать уже в декабре 2025 года.
Как это устроено
На доске идей предложения сортируются по трём уровням: высокий, средний, низкий. Голосовать можно только один раз за каждую инициативу. Рассмотренные и реализованные предложения получают статус «Завершено» и остаются в истории.
В «Яндекс Еде» объясняют: сервис всегда собирал обратную связь на конференциях и через опросы, но теперь это стало системным процессом. Так, одна из популярных идей — быстрый апдейт меню для сетевых ресторанов — уже находится в разработке и выйдет в сентябре.
Первые итоги
Как сообщили в пресс-службе «Яндекс Еды», несмотря на то, что платформа только запустилась, партнёры уже начали оставлять заявки на изменения. Команда собирает статистику и планирует показать первый срез активности через несколько дней.
Если новая функция будет успешной, её могут «раскатать» и на других пользователей — например курьеров или потребителей.
«Мы хотим оценить эффективность работы данного инструмента на аудитории ресторанов. Но мы не исключаем, что в будущем различные элементы краудсорсинга могут быть адаптированы для других аудиторий сервиса», — отмечают в пресс-службе «Яндекс Еды».
На доске уже появляются самые разные предложения: от более подробных отзывов на конкретные блюда до изменения времени готовки заказа в режиме реального времени. Первые реализованные идеи получат статус «Завершено» и будут доступны в отдельном разделе.
Контекст
Для «Яндекс Еды» запуск платформы — шаг к построению полноценного комьюнити. Вместо того чтобы гадать, какие функции нужны рынку, компания делает сам рынок соавтором продукта. Для партнёров это шанс ускорить внедрение давно нужных фич, для сервиса — способ быстро тестировать гипотезы и закрывать реальные боли ресторанов.
- 1 Выручка — 415 млрд ₽, чистая прибыль — 74 млрд ₽: «Аэрофлот» отчитался о финансах в первом полугодии 2025-го Чистая прибыль «Аэрофлота» за 2025-й составила 74 млрд ₽ 29 августа 2025, 14:50
- 2 Владислав Бакальчук перезагружает «М.Видео-Эльдорадо»: на экс-топе Wildberries — цифровая трансформация ритейлера Владислав Бакальчук после Wildberries взялся за «М.Видео» 29 августа 2025, 12:47
- 3 Чек-лист: Игорь Феркалюк, Нетмонет Управляющий директор Нетмонет ответил на 43 блиц-вопроса Russian Business 28 августа 2025, 19:27
- 4 Заинтересованность — +3000% за пять лет: бизнес в России стремительно переходит на нейросети Помощь ИИ — главный инструмент для бизнеса в России в 2025-м 28 августа 2025, 18:59