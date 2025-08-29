«Яндекс Еде» теперь можно предлагать идеи доработок сервиса

«Яндекс Еда» запустила платформу краудсорсинга для партнёрских ресторанов. Теперь сети и отдельные точки смогут предлагать функции для личного кабинета и голосовать за идеи коллег. Самые востребованные предложения команда сервиса возьмёт в работу и начнёт внедрять уже в декабре 2025 года.

Платформа для идей

У ресторанов-партнёров «Яндекс Еды» появился новый инструмент: специальный раздел «Предложить идею» в личном кабинете. Любой ресторан — от локальной кофейни до федеральной сети — может оставить предложение, как сделать работу с сервисом удобнее. Все заявки проходят модерацию, после чего попадают на общую доску, где за них голосуют другие участники.

Система работает по принципу приоритета: чем больше голосов и проще реализация, тем выше шанс, что функция пойдёт в разработку. Новые идеи стартуют с низким приоритетом, но по мере набора поддержки поднимаются в рейтинге. Первые «победители» команда обещает отобрать уже в декабре 2025 года.

Как это устроено

На доске идей предложения сортируются по трём уровням: высокий, средний, низкий. Голосовать можно только один раз за каждую инициативу. Рассмотренные и реализованные предложения получают статус «Завершено» и остаются в истории.

В «Яндекс Еде» объясняют: сервис всегда собирал обратную связь на конференциях и через опросы, но теперь это стало системным процессом. Так, одна из популярных идей — быстрый апдейт меню для сетевых ресторанов — уже находится в разработке и выйдет в сентябре.

Первые итоги

Как сообщили в пресс-службе «Яндекс Еды», несмотря на то, что платформа только запустилась, партнёры уже начали оставлять заявки на изменения. Команда собирает статистику и планирует показать первый срез активности через несколько дней.

Если новая функция будет успешной, её могут «раскатать» и на других пользователей — например курьеров или потребителей.

«Мы хотим оценить эффективность работы данного инструмента на аудитории ресторанов. Но мы не исключаем, что в будущем различные элементы краудсорсинга могут быть адаптированы для других аудиторий сервиса», — отмечают в пресс-службе «Яндекс Еды».

На доске уже появляются самые разные предложения: от более подробных отзывов на конкретные блюда до изменения времени готовки заказа в режиме реального времени. Первые реализованные идеи получат статус «Завершено» и будут доступны в отдельном разделе.

Контекст

Для «Яндекс Еды» запуск платформы — шаг к построению полноценного комьюнити. Вместо того чтобы гадать, какие функции нужны рынку, компания делает сам рынок соавтором продукта. Для партнёров это шанс ускорить внедрение давно нужных фич, для сервиса — способ быстро тестировать гипотезы и закрывать реальные боли ресторанов.