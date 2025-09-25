Яндекс Лавка улучшит контроль за качеством готовой еды

Яндекс Лавка улучшила контроль качества готовой еды, внедрив новый метод — замер остаточного уровня кислорода в упаковке. Этот показатель будет использоваться для дополнительной проверки безопасности и качества продуктов. Как сообщили в компании, Лавка стала первым онлайн-ритейлером, который решил учесть этот параметр.

Новый метод контроля качества

Показатель остаточного кислорода помогает более точно определить, насколько эффективно упаковка сохраняет товар и влияет ли кислород на его качество. Если цифра выше нормы, вероятность того, что продукт не сохранит заявленный срок годности и будет списан, значительно увеличивается.

Использование газоанализаторов для замера остаточного кислорода на этапе приёма поставок поможет избежать потерь на товар, который по срокам и качеству не должен был бы попасть в продажу. Это дополнение к системе контроля качества обещает сократить количество списаний на 20%.

Сравнение с другими игроками рынка

Как сообщили в Яндекс Лавке, «сервис стал первым в онлайн-ритейле, кто станет учитывать этот показатель». Однако алогичные технологии уже активно применяются в других компаниях, например во ВкусВилле.

«Контроль остаточного уровня кислорода в упаковке еды — обязательный и логичный этап контроля качества продукции, выпускаемой в упаковке с модифицированной газовой средой (МГС). Во ВкусВилле такой метод тоже практикуется», — отметил представитель ВкусВилла.

Компания активно использует эту технологию для проверки упаковки и сохранности продукции. Как сообщили во ВкусВилле, внедрение таких методов контроля заставляет производителей совершенствовать систему менеджмента качества и безопасности, что в итоге выгодно потребителям.

В Ozon Fresh тоже используется многоступенчатый контроль качества, включая тестирование ингредиентов в лабораториях и использование высокобарьерной упаковки для сохранения продуктов.

«Мы используем многоступенчатый контроль качества. Проверяем поставщиков и документацию, а готовая продукция проходит лабораторные проверки», — рассказал представитель Ozon Fresh.

Благодаря системной работе с технологиями растет и доверие клиентов к бренду. Так, по данным Ozon Fresh, в третьем квартале 2025 года число заказов готовых блюд выросло в 4,2 раза год к году и на 61% — к предыдущему кварталу.

Инновации и технологии на рынке

Внедрение новых технологий, таких как замеры остаточного кислорода, становится трендом для всех крупных игроков рынка. ВкусВилл, например, работает над технологиями, связанными с улучшением качества хранения продуктов, включая разработку новых видов упаковки и органических добавок.

«Это позволяет продлить срок хранения продуктов без использования вредных консервантов и сохранить их питательные свойства, что является важным для поддержания качества товаров в магазинах», — сообщили во ВкусВилле.

Контекст

Переход к более строгому и системному контролю качества готовой еды становится важным шагом для всех игроков рынка. Яндекс Лавка, ВкусВилл и Ozon Fresh активно инвестируют в новые технологии, чтобы обеспечить безопасность и свежесть продуктов. Это не только улучшает бизнес-процессы, но и способствует росту доверия со стороны потребителей.



Фото: предоставлено пресс-службой