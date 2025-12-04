Яндекс Музыка подвела итоги 2025 года: №1 — Ваня Дмитриенко

Стриминг «Яндекс Музыка» подвел итоги 2025 года и назвал имена исполнителей, определивших его звучание. Артистом и артисткой года стали Ваня Дмитриенко и MONA соответственно, а группой года признаны «Бонд с кнопкой», ставшие популярные с треком «Кухни». Главным открытием года стал тёмный принц.

Артисты года — Ваня Дмитриенко и MONA

Звание «Артист года» получил 20-летний поп-исполнитель Ваня Дмитриенко. Его новые треки стали наиболее прослушиваемыми в 2025 году, а аудитория на сервисе превысила 19 млн слушателей. В этом году артист обновил имидж, вернулся в топы с хитом «Шёлк» и провёл масштабный тур.

«Артисткой года» второй раз подряд стала MONA. После релиза дебютного альбома её ежемесячная аудитория выросла на 43% год к году, а релизы 2025 года собрали почти 21 млн прослушиваний. MONA также вошла в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».

Группа года — «Бонд с кнопкой»

«Группой года» по итогам премии стал инди-коллектив «Бонд с кнопкой». Весной группа получила всплеск популярности после появления в «Моей волне» и участия в проекте «Искра». Ежемесячная аудитория коллектива в Яндекс Музыке выросла в семь раз, а трек «Кухни» удерживал первую строчку чарта 85 дней, что стало рекордом года.



Коллектив также стал победителем в номинациях «Покорители чарта» и «Любовь фанатов».

Открытие года — тёмный принц

Титул «Искра года» получил артист тёмный принц — представитель новой волны, начавший карьеру на SoundCloud. Его ежемесячная аудитория на Яндекс Музыке выросла до 2,1 млн, а ключевым релизом года стали «Мрачные треды».

Отдельная номинация — «Выбор редакции» в Яндекс Музыке — достался белорусскому продюсеру Андрею Катикову. Выпускник Berklee College of Music, он успел представить собственный проект, записать совместные треки с FEDUK, ЛСП и IOWA и выступить в Лужниках в 2025 году. Его релизы стали героями Моей волны и проекта «Искра».

Дуэт года, а также главный альбом и трек

В категории «Самый ожидаемый релиз» победил дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд с треком «Силуэт». Композиция установила новый рекорд сервиса по количеству пресейвов и стала одним из наиболее обсуждаемых релизов года.

В номинации «Главный по лайкам» лучшим стал MACAN. Его композиции чаще всего добавляли в личные коллекции пользователей. Альбом артиста «BRATLAND» собрал 1 млн добавлений в первый день после выхода, став одним из самых динамичных релизов сезона.

Лауреатом в номинации «Альбом года» стал FRIENDLY THUG 52 NGG с пластинкой Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate. В первые сутки после релиза в Чарт Яндекс Музыки попали все двадцать треков альбома — это стало одним из наиболее заметных достижений на платформе в 2025 году.

Треком года стала композиция «Худи» от Artik & Asti, Джигана и NILETTO. Она удерживала лидирующие позиции по прослушиваниям и дополнительно получила награду «Взлёт в Моей волне» благодаря высокой активности слушателей в рекомендациях.

Контекст

1 декабря стриминг также представил «Распаковку 2025» — персональные итоги года для каждого пользователя. В подборку вошли данные об общем времени прослушивания «Яндекс Музыки», треках и артистах, которые звучали чаще всего, а также виртуальный персонаж, отражающий стиль прослушивания музыки.

Также стали доступны итоги года артистов— сервис опубликовал общее число их стримов, пресейвов и донатов, а также наиболее популярные треки. Аналогичные данные впервые представлены и для подкастов.



Фото: Алеев Егор / ТАСС