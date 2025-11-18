Яндекс запустил Промптхаб с готовыми промптами для ИИ

Яндекс запустил Промптхаб — платформу с готовыми идеями по применению искусственного интеллекта. На сервисе собраны тысячи промптов, которые помогут пользователям решать бытовые и профессиональные задачи с помощью нейросетей. Платформа также предлагает обучающие курсы, челленджи и персональный ИИндекс, показывающий уровень владения пользователем нейросетями.

Новая площадка для обмена идеями — и формирования коммьюнити

Промптхаб задуман не только как инструмент, но и как площадка для обмена опытом. Любой пользователь может предложить собственный промпт, а компании — поделиться сценариями, которые помогают использовать ИИ в работе. Все материалы проходят модерацию, после чего становятся доступны другим участникам сообщества. Самые популярные идеи будут попадать на главную страницу платформы, где их может увидеть вся аудитория.

Кроме того, пользователи могут оценивать чужие промпты, ставить лайки и добавлять комментарии. Таким образом, Промптхаб хочет сформировать активное комьюнити, где участники не просто используют ИИ, но и создают собственные способы его применения. Это делает платформу не справочником, а живым пространством, где постоянно появляются новые подходы и сценарии.

Личный ИИндекс — показатель активности в мире нейросетей

Одной из ключевых функций новой платформы стал ИИндекс — персональный показатель освоения ИИ. Он отражает, насколько активно человек взаимодействует с технологиями: применяет промпты, добавляет свои идеи, получает лайки и работает с Алисой AI. Чем больше действий, тем выше ИИндекс. Показатель обновляется раз в сутки и с 18 ноября 2025 года будет доступен пользователям в личном кабинете Промптхаба и на главной странице Яндекса.

ИИндекс задуман как способ вовлечения аудитории в системное освоение искусственного интеллекта. По мере роста показателя пользователи смогут отслеживать собственный прогресс и сравнивать результаты с другими участниками. Фактически, Яндекс превращает обучение ИИ в геймифицированный процесс — с личной статистикой, рейтингами и элементами мотивации.

Контекст

Запуск Промптхаба совпал с ещё одним шагом Яндекса в развитии ИИ-направления. Ранее, в ноябре 2025-го, компания официально закрепила написание слова «промпт» как корректное — после разъяснений Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Аналитика Яндекса показывала, что 80% пользователей по привычке пишут «промт», хотя нормативным считается вариант с буквой «п». Решение компании связано с желанием унифицировать терминологию в сфере искусственного интеллекта и сформировать единый язык общения с пользователями, который станет основой новой ИИ-культуры Яндекса.





