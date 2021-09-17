Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» предоставит Profi.ru и YouDo расширенные блоки в поисковой выдаче

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сервисы поиска работы и специалистов Profi.ru и YouDo после жалобы в Федеральную Антимонопольную службу (ФАС) договорились с «Яндексом» о расширенном представлении в поисковой выдаче. По запросам об оказании услуг, в поиске будут появляться блоки со специалистами, информацией о расценках, опыте и качестве работ.

«Яндекс» предоставит Profi.ru и YouDo расширенные блоки в поисковой выдаче

Чтобы сделать заявку, нужно перейти на профильный сайт. Список специалистов формируется автоматически. Как рассказали РБК в «Яндексе», благодаря новому формату пользователи переходят на сайт на 50% чаще и оставляют в 1,5 раза больше заявок на услуги.

Profi.ru и YouDo не платят за использование нового формата поисковой выдачи, но обязаны соблюдать технические требования компании. Внедрение сервисов заняло пять-восемь недель, но впоследствии «Яндекс» рассчитывает сократить это время.

В YouDo оценивают опыт участия в тестировании «как положительный». «Такой формат выдачи хорошо влияет на конверсию. Заказчику становится проще определиться с выбором исполнителя и обратиться за услугой на сервисе», — отметили в компании.

Profi.ru  тестирует обогащенные ответы около месяца. «Мы получаем повышение конверсии к нашему органическому трафику на 20–30%. Остается еще набор важных технических вопросов по соблюдению условий естественности ранжирования сервисов "Яндекса"», — сообщили в компании. 

Там также отметили, что поисковик «совершил большой шаг навстречу интересам рынка, предоставив сторонним компаниям доступ к обогащенным ответам как альтернативу собственным колдунщикам.

В 2020 году Profi.ru, YouDo и еще несколько сервисов пожаловались в ФАС на то, что «Яндекс» ограничивает конкурентов в поиске. Претензии сервисов были к так называемых колдунщиках — интерактивных виджетах, появляющиеся на странице результатов поиска после запроса пользователя. По их мнению, в колдунщиках отображались преимущественно сервисы «Яндекса», что делало их более заметными в результатах поиска.

В феврале 2021 года ФАС вынесла «Яндексу» предупреждение и потребовала в течение месяца прекратить дискриминацию в поисковой выдаче ссылок на компании, не входящие в цифровую экосистему компании. Однако «Яндекс» не выполнил требование, и в апреле ФАС возбудила дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Размер потенциального штрафа составлял 4,4 млрд рублей. Следующее заседание по делу должно было состояться 23 сентября.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Alexey Boldin / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему западные бизнес-модели не работают в России
  2. 2 Как создать ценность для пользователей сервиса: пример YouDo
  3. 3 «Яндекс.Маркет» будет выпускать продукты и электронику под собственным брендом
  4. 4 В «Яндекс.Услугах» появилась специальная уборка для геймеров
  5. 5 Сооснователи проданного «Яндексу» сервиса Bookform вышли из еще одного бизнеса

ВОЗМОЖНОСТИ

17 сентября 2021

Питч-сессия «DigitalHealth»

19 сентября 2021

Raifhack DS — онлайн-хакатон от Райффайзенбанка

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма