«Яндекс» предоставит Profi.ru и YouDo расширенные блоки в поисковой выдаче

Сервисы поиска работы и специалистов Profi.ru и YouDo после жалобы в Федеральную Антимонопольную службу (ФАС) договорились с «Яндексом» о расширенном представлении в поисковой выдаче. По запросам об оказании услуг, в поиске будут появляться блоки со специалистами, информацией о расценках, опыте и качестве работ.

Чтобы сделать заявку, нужно перейти на профильный сайт. Список специалистов формируется автоматически. Как рассказали РБК в «Яндексе», благодаря новому формату пользователи переходят на сайт на 50% чаще и оставляют в 1,5 раза больше заявок на услуги.

Profi.ru и YouDo не платят за использование нового формата поисковой выдачи, но обязаны соблюдать технические требования компании. Внедрение сервисов заняло пять-восемь недель, но впоследствии «Яндекс» рассчитывает сократить это время.

В YouDo оценивают опыт участия в тестировании «как положительный». «Такой формат выдачи хорошо влияет на конверсию. Заказчику становится проще определиться с выбором исполнителя и обратиться за услугой на сервисе», — отметили в компании.

Profi.ru тестирует обогащенные ответы около месяца. «Мы получаем повышение конверсии к нашему органическому трафику на 20–30%. Остается еще набор важных технических вопросов по соблюдению условий естественности ранжирования сервисов "Яндекса"», — сообщили в компании.

Там также отметили, что поисковик «совершил большой шаг навстречу интересам рынка, предоставив сторонним компаниям доступ к обогащенным ответам как альтернативу собственным колдунщикам.

В 2020 году Profi.ru, YouDo и еще несколько сервисов пожаловались в ФАС на то, что «Яндекс» ограничивает конкурентов в поиске. Претензии сервисов были к так называемых колдунщиках — интерактивных виджетах, появляющиеся на странице результатов поиска после запроса пользователя. По их мнению, в колдунщиках отображались преимущественно сервисы «Яндекса», что делало их более заметными в результатах поиска.

В феврале 2021 года ФАС вынесла «Яндексу» предупреждение и потребовала в течение месяца прекратить дискриминацию в поисковой выдаче ссылок на компании, не входящие в цифровую экосистему компании. Однако «Яндекс» не выполнил требование, и в апреле ФАС возбудила дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Размер потенциального штрафа составлял 4,4 млрд рублей. Следующее заседание по делу должно было состояться 23 сентября.

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