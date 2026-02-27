Яндекс разрешил интернет-магазинам принимать заказы через чат с Алисой AI: к системе уже подключены 3500 ритейлеров

Яндекс представил Yandex Commerce Protocol (YCP) — первый в России стандарт, обеспечивающий интеграцию интернет-магазинов с технологиями ИИ. Благодаря этому ритейлеры смогут получать заказы непосредственно из диалога с Алисой AI или из поисковой системы Яндекса. Для подключения предусмотрено четыре формата — от автоматической интеграции до доступа через API*набор правил, протоколов и инструментов, позволяющий разным программным компонентам, приложениям или сервисам взаимодействовать друг с другом.

Продажу ведёт сам магазин — он получает данные о заказе и сам общается с покупателем

YCP формирует технологическую основу для так называемой агентной коммерции — модели, при которой пользователь подбирает товар в диалоге с ИИ и сразу оформляет покупку. Нейросеть предлагает варианты, после чего клиент может перейти к оплате, не покидая интерфейс чата или поисковой выдачи.

При этом непосредственным исполнителем продажи выступает сам интернет-магазин: именно к нему поступают все данные о заказе, и он же ведёт прямое взаимодействие с покупателем. Финансовая сторона сделки реализуется через сервисы Яндекса, в том числе через Яндекс Пэй и возможность оплаты частями в «Сплит».

Для магазинов на Яндекс KIT интеграция уже работает

Подключиться к системе можно одним из четырёх способов. Для магазинов, работающих на Яндекс KIT, интеграция выполнена автоматически — их ассортимент уже доступен для приобретения через Алису AI. Тем, кто работает на 1С-Битрикс, нужно лишь установить готовый модуль и провести его настройку.

Продавцам, располагающим собственным сайтом и представленным на Яндекс Маркете, достаточно активировать систему в личном кабинете Яндекс Товаров. Тогда функции по обработке заказов берёт на себя Яндекс Маркет.



Для участников, работающих на собственных CMS*система управления контентом, или «движок» сайта, позволяющая создавать, редактировать и администрировать веб-ресурсы без навыков программирования. или иных платформах реализована возможность подключения через API.

Еженедельно с Алисой AI общаются 19 млн человек

YCP интегрирован с ключевыми сервисами Яндекса, предназначенными для онлайн-торговли — приёма платежей, доставки и обработки заказов, а также совместим с популярными внешними решениями для e-commerce.

Как отметил глава CEO Алисы AI и умных устройств Валерий Стромов, агентная коммерция — это глобальный тренд. По прогнозам экспертов, к 2030 году её объём может составить от 3 до 5 трлн долларов. Сейчас в чате с Алисой каждую неделю находятся 19 млн человек, но чтобы превратить этот канал в полноценный инструмент для продаж, нужна соответствующая инфраструктура.

Сейчас YCP интегрирован с ключевыми сервисами «Яндекса», предназначенными для онлайн-торговли — приёма платежей, доставки и обработки заказов, а также совместим с популярными внешними решениями для e-commerce. При этом в компании не исключают, что подключатся к международным ИИ-платформам, как только их сервисы станут совместимы с российскими платёжными системами.