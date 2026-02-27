Яндекс разрешил интернет-магазинам принимать заказы через чат с Алисой AI: к системе уже подключены 3500 ритейлеров
Система позволит оформлять и оплачивать заказы прямо из поиска и диалога с ИИ
Яндекс представил Yandex Commerce Protocol (YCP) — первый в России стандарт, обеспечивающий интеграцию интернет-магазинов с технологиями ИИ. Благодаря этому ритейлеры смогут получать заказы непосредственно из диалога с Алисой AI или из поисковой системы Яндекса. Для подключения предусмотрено четыре формата — от автоматической интеграции до доступа через .
Продажу ведёт сам магазин — он получает данные о заказе и сам общается с покупателем
YCP формирует технологическую основу для так называемой агентной коммерции — модели, при которой пользователь подбирает товар в диалоге с ИИ и сразу оформляет покупку. Нейросеть предлагает варианты, после чего клиент может перейти к оплате, не покидая интерфейс чата или поисковой выдачи.
При этом непосредственным исполнителем продажи выступает сам интернет-магазин: именно к нему поступают все данные о заказе, и он же ведёт прямое взаимодействие с покупателем. Финансовая сторона сделки реализуется через сервисы Яндекса, в том числе через Яндекс Пэй и возможность оплаты частями в «Сплит».
Для магазинов на Яндекс KIT интеграция уже работает
Подключиться к системе можно одним из четырёх способов. Для магазинов, работающих на Яндекс KIT, интеграция выполнена автоматически — их ассортимент уже доступен для приобретения через Алису AI. Тем, кто работает на 1С-Битрикс, нужно лишь установить готовый модуль и провести его настройку.
Продавцам, располагающим собственным сайтом и представленным на Яндекс Маркете, достаточно активировать систему в личном кабинете Яндекс Товаров. Тогда функции по обработке заказов берёт на себя Яндекс Маркет.
Для участников, работающих на собственных или иных платформах реализована возможность подключения через API.
Еженедельно с Алисой AI общаются 19 млн человек
YCP интегрирован с ключевыми сервисами Яндекса, предназначенными для онлайн-торговли — приёма платежей, доставки и обработки заказов, а также совместим с популярными внешними решениями для e-commerce.
Как отметил глава CEO Алисы AI и умных устройств Валерий Стромов, агентная коммерция — это глобальный тренд. По прогнозам экспертов, к 2030 году её объём может составить от 3 до 5 трлн долларов. Сейчас в чате с Алисой каждую неделю находятся 19 млн человек, но чтобы превратить этот канал в полноценный инструмент для продаж, нужна соответствующая инфраструктура.
Сейчас YCP интегрирован с ключевыми сервисами «Яндекса», предназначенными для онлайн-торговли — приёма платежей, доставки и обработки заказов, а также совместим с популярными внешними решениями для e-commerce. При этом в компании не исключают, что подключатся к международным ИИ-платформам, как только их сервисы станут совместимы с российскими платёжными системами.
- Выручка Ozon за 2025 год — 998 млрд ₽: компания хочет нарастить обороты на 30% и выйти на чистую прибыль в 2026-м За год платформа сократила убытки в 66 раз 27 февраля 2026, 10:42
- Количество продавцов на маркетплейсах снизилось почти на 7% в 2025-м — уходит бизнес с оборотом менее 100 тыс. ₽ При этом средняя выручка одного продавца составила рекордные 574,5 тыс. ₽ 26 февраля 2026, 11:45
- На маркетплейсах введут единые правила отображения цен — теперь они не будут зависеть от способа оплаты заказа Новые нормы станут частью регулирования платформенной экономики 25 февраля 2026, 16:40
- Спецпроект Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами