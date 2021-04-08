Вышли на линию: «Яндекс.Роверы» начали доставлять продукты из магазинов

Автономные роботы-курьеры «Яндекс.Роверы» начали работать в московском районе Хамовники. Они будут доставлять продукты из магазинов и заказы из местных ресторанов в жилые дома и бизнес-центры района.

Первыми супермаркетами, которые подключили доставку роботом, стали «Азбука Вкуса» и «ВкусВилл», говорится в пресс-релизе «Яндекса», полученном редакцией RB.RU.

Вызвать робота с продуктами можно через приложения «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go». Сотрудник супермаркета соберёт заказ и погрузит его в «Яндекс.Ровер», после чего робот отправится по указанному адресу. Когда он прибудет на место, покупатель получит уведомление, а в приложении появится кнопка «Открыть замок». Роверы смогут доставить заказы весом до 20 кг.

По данным «Яндекса», пользователи сервисов компании всё чаще заказывают продукты домой вместо похода в супермаркет. «Многие заказы приходят из ближайших к магазину кварталов. В будущем такой гиперлокальной доставкой смогут заниматься роботы, а курьеры будут быстрее возить заказы на более дальние расстояния, на велосипедах или общественном транспорте. Такое распределение заказов позволит сохранить высокую скорость доставки при растущем спросе», — заявляет компания.

Вице-президент по электронной коммерции «Азбуки вкуса» Дмитрий Лебедев считает, что при растущих объёмах спроса «дополнительные «руки» в виде Роверов будут как нельзя кстати».

«За последний год спрос на доставку продуктов вырос в несколько раз, а партнёрство с сервисом «Яндекс.Еда» позволило нам значительно расширить возможности онлайн-торговли. И этот рост продолжается: за первые 3 месяца текущего года мы собрали, а «Яндекс.Еда» доставила уже почти столько же заказов, сколько мы совместно реализовали за весь прошлый год. Доставка Роверами — интересный и новый для нас эксперимент, и мы рады принять в нем участие одними из первых в ритейле», — отметил Лебедев.

Помимо продуктов из магазинов, «Яндекс.Роверы» также доставляют заказы из ресторанов на Усачевском рынке и других заведений района. На данный момент это уже около 40 кафе и ресторанов на любой вкус, и в дальнейшем их число будет увеличиваться, заявляет «Яндекс». В ближайшие дни также появится доставка роботами из «Яндекс.Лавки» в Хамовниках.

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Фото: пресс-служба Яндекса.