На «Яндекс.Еду» завели уголовное дело из-за утечки данных пользователей

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении сервиса доставки «Яндекс.Еда» из-за разглашения данных пользователей. В начале марта компания сообщила об утечке информации из-за «недобросовестных действий сотрудника».

Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Саркис Дарбинян. Дело было возбуждено по запросу депутата Госдумы Михаила Романова.

Политик сообщил РБК, что обратился в правоохранительные органы после жалоб граждан. В «Яндекс.Еде» подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

Сервис обвиняется в нарушении трех статей:

ч. 1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни);

ч. 3. ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации);

ч. 2 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных программ).

Истец направил в СК заявление о признании пользователей сервиса потерпевшими по этому делу.

1 марта «Яндекс.Еда» объявила об утечке в сеть номеров телефонов и данных о заказах клиентов. В пресс-службе компании отметили, что обратились в правоохранительные органы по этому поводу.

В начале месяца на «Яндекс.Еду» во второй раз наложили административный штраф в размере 60 тысяч за утечку данных пользователей. В июле Роскомнадзор составил на сервис протокол со штрафом до 100 тысяч рублей за утечку персональных данных курьеров.

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