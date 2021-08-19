«Яндекс» запустил экспресс-доставку косметики

Сервис «Яндекс.Доставка» запустил экспресс-доставку декоративной и уходовой косметики из магазинов «Рив гош», «Л’Этуаль», «Золотое яблоко» в течение двух–четырех часов.

Заказ можно оформить на сайте самих магазинов, а логистику берет на себя «Яндекс.Доставка», сообщили «Ведомости».

Представители «Рив гош» и «Золотого яблока» подтвердили сотрудничество с сервисом, в «Л’Этуаль» на запрос изданию не ответили.

В прошлом году, по данным «Infoline-аналитики», онлайн-продажи парфюмерно-косметической продукции выросли на 36% год к году до 130 млрд рублей. А их доля в этой категории увеличилась с 11,6% годом ранее до 17%.

«Яндекс.Доставка» занимается организацией перевозок для бизнеса. По собственным данным компании, в первом полугодии 2021 году оборот сервиса вырос год к году в пять раз до 10,3 млрд рублей, выручка, в которой учтена комиссия с продавца плюс стоимость доставки покупателю, составила 4,3 млрд рублей.