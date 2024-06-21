Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Москвичи смогут арендовать электровелосипеды в «Яндекс Go»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Москвичи смогут арендовать электровелосипеды городского проката «Велобайк» в «Яндекс Go». Для аренды доступны модели 2023 и 2024 года выпуска. Забронировать их можно в разделе «Самокаты». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Москвичи смогут арендовать электровелосипеды в «Яндекс Go»
  1. Новости

Аренда доступна только с 18 лет. Максимальная скорость электровелосипедов — 25 км/ч. В «медленных» зонах она плавно снижается до 20 или 10 км/ч.

Стоимость поездки составит от 55 рублей за бронь, а тариф — от 7,5 рублей за минуту. Базовая страховка уже включена в стоимость. По сниженной цене пользователи также смогут купить пакеты на 30, 50 и 100 минут.

Кататься на них можно почти во всех районах Москвы, в том числе за пределами МКАД. Поездку можно начать двумя способами — или отсканировать QR-код на велосипеде, или найти его на карте в приложении «Яндекс Go».

Завершить поездку можно на любой городской парковке для самокатов и велосипедов или на специальных станциях. 

Фото на обложке: «Велобайк» / VK

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  2. 2 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  3. 3 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  4. 4 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
  5. 5 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

MGIMO Ventures

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

24 июня 2024

Отбор пилотных проектов в сфере ИИ Сколково

25 июня 2024

Программа для московских предпринимателей в сфере сервиса от МБМ

Все ВОЗМОЖНОСТИ