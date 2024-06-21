Москвичи смогут арендовать электровелосипеды в «Яндекс Go»

Москвичи смогут арендовать электровелосипеды городского проката «Велобайк» в «Яндекс Go». Для аренды доступны модели 2023 и 2024 года выпуска. Забронировать их можно в разделе «Самокаты». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
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Аренда доступна только с 18 лет. Максимальная скорость электровелосипедов — 25 км/ч. В «медленных» зонах она плавно снижается до 20 или 10 км/ч.
Стоимость поездки составит от 55 рублей за бронь, а тариф — от 7,5 рублей за минуту. Базовая страховка уже включена в стоимость. По сниженной цене пользователи также смогут купить пакеты на 30, 50 и 100 минут.
Кататься на них можно почти во всех районах Москвы, в том числе за пределами МКАД. Поездку можно начать двумя способами — или отсканировать QR-код на велосипеде, или найти его на карте в приложении «Яндекс Go».
Завершить поездку можно на любой городской парковке для самокатов и велосипедов или на специальных станциях.
Фото на обложке: «Велобайк» / VK
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