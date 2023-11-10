Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс Лавка» откроет даркмоллы в Москве и Петербурге

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Лавка» откроет по всей Москве и Петербургу новый формат складов  – даркмоллы. Это большие дарксторы площадью до 500 кв.м. с увеличенным ассортиментом. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс Лавка» откроет даркмоллы в Москве и Петербурге

Сервис уже запустил более 30 таких пунктов в Москве, а до конца 2023 года доставка из даркмоллов будет доступна каждому пятому жителю столицы.

В даркмоллах покупатель может заказать продукты, горячую еду и хлеб, свежую рыбу, овощи и фрукты, электронику. Пользователи сервиса также смогут получать посылки с «Маркета». Скорость доставки остается на уровне стандартных складов — от 10 минут.

Фото на обложке: «Яндекс Лавка»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
  2. 2 Для экспортеров Москвы открыт прием заявок на получение грантов
  3. 3 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  4. 4 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  5. 5 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2023

Поиск инновационных компаний в сферах Fintech | BankTech | InvestTech

12 ноября 2023

Экологические премии Правительства Москвы

12 ноября 2023

Студенческий агротех-акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ