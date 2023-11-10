«Яндекс Лавка» откроет даркмоллы в Москве и Петербурге

«Яндекс Лавка» откроет по всей Москве и Петербургу новый формат складов – даркмоллы. Это большие дарксторы площадью до 500 кв.м. с увеличенным ассортиментом. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Сервис уже запустил более 30 таких пунктов в Москве, а до конца 2023 года доставка из даркмоллов будет доступна каждому пятому жителю столицы.

В даркмоллах покупатель может заказать продукты, горячую еду и хлеб, свежую рыбу, овощи и фрукты, электронику. Пользователи сервиса также смогут получать посылки с «Маркета». Скорость доставки остается на уровне стандартных складов — от 10 минут.

Фото на обложке: «Яндекс Лавка»