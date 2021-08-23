В приложении «Яндекс» появилась блокировка ненужных звонков

«Яндекс» добавил в свое приложение с автоматическим определителем номера (АОН) функцию блокировки ненужных звонков с незнакомых номеров. С ее помощью можно заблокировать два типа звонков — с рекламой финансовых услуг и нежелательные (от мошенников, коллекторов и так далее), говорится в сообщении «Яндекса».
В «Яндексе» отмечают, что эти два типа составляют 70% всех ненужных звонков.
Для определения нежелательных звонков приложение использует базу номеров «Яндекса», которая пополняется в том числе с помощью отзывов пользователей. Алгоритм на основе машинного обучения выносит окончательное решение о цели звонка, учитывая, помимо отзывов, частоту и длительность звонков с номера, а также другие факторы.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как запускать рекламные кампании в TikTok в 2021 году
- 2 Как увеличить выручку с помощью таргета в FB и Instagram? Кейс стоматологии
- 3 Как отправлять исчезающие сообщения в мессенджерах
- 4 Франшиза без маркетинга: как студия «Фа Соль» открылась в 29 городах России без рекламы
- 5 Как сделать полезное приложение в 16 лет? Советы начинающим программистам