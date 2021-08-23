В приложении «Яндекс» появилась блокировка ненужных звонков

«Яндекс» добавил в свое приложение с автоматическим определителем номера (АОН) функцию блокировки ненужных звонков с незнакомых номеров. С ее помощью можно заблокировать два типа звонков — с рекламой финансовых услуг и нежелательные (от мошенников, коллекторов и так далее), говорится в сообщении «Яндекса».

В «Яндексе» отмечают, что эти два типа составляют 70% всех ненужных звонков.

Для определения нежелательных звонков приложение использует базу номеров «Яндекса», которая пополняется в том числе с помощью отзывов пользователей. Алгоритм на основе машинного обучения выносит окончательное решение о цели звонка, учитывая, помимо отзывов, частоту и длительность звонков с номера, а также другие факторы.

Фото: пресс-служба «Яндекса»

Новую функцию можно включить в настройках определителя номеров, а также с помощью голосового помощника «Алисы».

Ей могут воспользоваться владельцы iOS и Android, а пользователи Android также могут перевести нежелательные звонки в беззвучный режим и потом найти их в списке пропущенных вызовов.

Подписывайтесь на наш TG-канал , чтобы быть в курсе всех новостей и событий!