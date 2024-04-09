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Yandex Cloud открыла бизнесу доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Нейросеть для создания иллюстраций YandexART стала доступна бизнесу для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud, сообщил RB.RU представитель «Яндекса».

Yandex Cloud открыла бизнесу доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART

YandexART позволяет создавать изображения для рекламы и соцсетей, а также дизайн-макеты и иллюстрации.

Нейросеть можно использовать через API, чтобы встроить генерацию картинок в сервисы и веб-приложения. По ссылке можно протестировать ее бесплатно.

Модель формирует изображения методом каскадной диффузии: сначала генерирует картинки и кадры по запросу пользователя, а затем поэтапно увеличивает их разрешение и насыщает деталями. Такой метод позволяет получить более реалистичную и детализированную графику. 

Сам «Яндекс» использует YandexART как базовую технологию в приложении «Шедеврум», также применяет ее в «Браузере» и «Маркете».

«Яндекс» представил нейросеть YandexART в октябре 2023 года. Сообщалось, что Yandex AI Rendering Technology генерирует изображения и анимацию по текстовым запросам и «понимает российский культурный код».

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Изображение: «Яндекс»

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