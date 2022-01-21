«Яндекс.Маркет» вложит более 270 млн рублей в рекламу пунктов выдачи заказов

«Яндекс.Маркет» планирует вложить 270 млн рублей в продвижение брендированных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2022 году, сообщила пресс-служба компании. Эти деньги маркетплейс направит в рекламу ПВЗ на наружных носителях. В планах у «Маркета» за год в 2 раза увеличить количество ПВЗ.
Ожидается, что с ферваля 2022 года маркетплейс начнёт постепенно размещать наружную рекламу рядом со всеми своими брендированными ПВЗ, а также усилит продвижение таких пунктов на ТВ.
Маркетплейс намерен продвигать ПВЗ и другими способами — например, станет начислять повышенный кешбэк баллами «Плюса» пользователям, которые закажут товары на площадке и заберут их в ПВЗ. Предполагается, что это поможет привлечь покупателей в такие пункты и увеличить долю самовывоза среди всех способов получения заказов из «Маркета».
В компании также рассказали об изменениях для владельцев ПВЗ. С 1 февраля 2022 года они станут зарабатывать на выдаче покупок до 12% от стоимости заказов (зависит от региона, оборота и срока работы точки). Первые 1-3 месяца владельцы ПВЗ смогут работать по самым высоким тарифам в своих регионах.
Кроме того, маркетплейс внедрит новые способы заработка для владельцев ПВЗ. Например, они смогут получать деньги за выдачу заказов с доставкой силами магазинов.
За год «Маркет» планирует в 2 раза увеличить количество своих брендированных ПВЗ.
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Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»
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