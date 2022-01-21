Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Маркет» вложит более 270 млн рублей в рекламу пунктов выдачи заказов

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Яндекс.Маркет» планирует вложить 270 млн рублей в продвижение брендированных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2022 году, сообщила пресс-служба компании. Эти деньги маркетплейс направит в рекламу ПВЗ на наружных носителях. В планах у «Маркета» за год в 2 раза увеличить количество ПВЗ.

«Яндекс.Маркет» вложит более 270 млн рублей в рекламу пунктов выдачи заказов

Ожидается, что с ферваля 2022 года маркетплейс начнёт постепенно размещать наружную рекламу рядом со всеми своими брендированными ПВЗ, а также усилит продвижение таких пунктов на ТВ.

Маркетплейс намерен продвигать ПВЗ и другими способами — например, станет начислять повышенный кешбэк баллами «Плюса» пользователям, которые закажут товары на площадке и заберут их в ПВЗ. Предполагается, что это поможет привлечь покупателей в такие пункты и увеличить долю самовывоза среди всех способов получения заказов из «Маркета».

В компании также рассказали об изменениях для владельцев ПВЗ. С 1 февраля 2022 года они станут зарабатывать на выдаче покупок до 12% от стоимости заказов (зависит от региона, оборота и срока работы точки). Первые 1-3 месяца владельцы ПВЗ смогут работать по самым высоким тарифам в своих регионах. 

Кроме того, маркетплейс внедрит новые способы заработка для владельцев ПВЗ. Например, они смогут получать деньги за выдачу заказов с доставкой силами магазинов.

За год «Маркет» планирует в 2 раза увеличить количество своих брендированных ПВЗ. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ФАС предложила ввести право изымать акции стратегических предприятий у иностранных инвесторов
  2. 2 Акции Sony рухнули после анонса сделки Microsoft и Activision Blizzard
  3. 3 Начало пути: как молодому ИТ-стартапу привлечь инвестиции
  4. 4 Как пара бывших топ-менеджеров развивает собственную сеть кулинарных коворкингов. Кейс стартапа «Твое место»
  5. 5 Правда и мифы об инвестициях: как не оказаться жертвой мошенников

ВОЗМОЖНОСТИ

22 января 2022

«ЮнIT Урал»

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

31 января 2022

Pulsar VC Acceleration Program

31 января 2022

Программа «Химия Инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ