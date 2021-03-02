На «Яндекс.Маркете» появились свежие продукты с доставкой за 1–2 часа

«Яндекс.Маркет» начал продавать свежие продукты с доставкой за 1–2 часа. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе маркетплейса.

На старте услуга будет доступна только жителям Казани. К маркетплейсу пока подключились гипермаркеты Metro Cash&Carry, для заказа доступно более 6 тысяч товарных позиций.

«Сейчас мы тестируем новую схему работы с партнерами “Яндекс.Еды”. В будущем мы будем расширять географию эксперимента и увеличивать число магазинов-партнеров», — заявила директор сервиса Татьяна Умряева.

Уточняется, что маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, а собирают и доставляют заказы партнеры «Яндекс.Еды». Также сервис продолжает расширять свой ассортимент, сейчас он насчитывает свыше 2 млн наименований товаров.

По итогам прошлого года оборот grocery-бизнес компании, к которому относятся «Яндекс.Лавка», доставка «Яндекс.Еды», продукты и товары повседневного спроса на «Яндекс.Маркете», достиг 24 млрд рублей. За год этот сегмент «Яндекса» показал рост на 366%, говорится в сообщении.

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