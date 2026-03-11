YouTube заработал $62 млрд за 2025 год и стал крупнейшим игроком рынка — сервис обогнал даже Disney и Netflix

В 2025 году YouTube получил около $62 млрд выручки и впервые обогнал по доходам медиаподразделения The Walt Disney Company, Paramount Global, Warner Bros. Discovery и NBCUniversal, сообщает Moffett Nathanson. Рекламная выручка платформы составила $40,4 млрд — больше, чем суммарная рекламная выручка этих компаний ($37,8 млрд).

В IV квартале 2025 года рекламные доходы YouTube достигли $11,4 млрд

В 2024 году доход YouTube от рекламы составил $36,1 млрд, что было ниже суммарных $41,8 млрд у медиагигантов рынка — Disney, NBCU, Paramount и WBD. В последнем квартале 2025 года доходы от рекламы на платформе составили $11,4 млрд.

В 2025 году рекламная выручка YouTube достигла $40,4 млрд. Общая выручка платформы составила около $62 млрд, значительная часть которой приходится на подписные сервисы — YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music и NFL Sunday Ticket.

Для сравнения, выручка Netflix в 2025 году составила $45,2 млрд, а медианаправление Disney с учётом подписок — $60,9 млрд.

YouTube стал «новым королём медиарынка» с капитализацией $500–560 млрд

Аналитики исследовательской компании Moffett Nathanson называют YouTube «новым лидером медиарынка». По оценкам аналитиков Moffett Nathanson, стоимость YouTube может достигать $500–560 млрд — выше, чем стоимость Paramount Global или Warner Bros. Discovery. Основным конкурентом выступает Netflix с рыночной стоимостью примерно $409 млрд.

При этом традиционные медиакомпании — такие как The Walt Disney Company, Paramount Global и Warner Bros. Discovery — сталкиваются с сокращением аудитории линейного телевидения и ростом затрат на производство контента. Рекламодатели перенаправляют бюджеты на YouTube, где сосредоточено внимание преимущественно молодой аудитории.

Контекст

Рекордные финансовые показатели YouTube фиксируются на фоне масштабных сделок по слиянию в Голливуде. Так, в феврале 2026 года Paramount Skydance предложила $111 млрд за всю компанию Warner Bros. Discovery. Это вынудило Netflix, который вёл эксклюзивные переговоры о покупке части активов за $82,7 млрд, выйти из сделки. Netflix получит $2,8 млрд компенсации за срыв переговоров — после этого объявления акции стримингового сервиса выросли на 13%.

Если сделка с Paramount состоится, это станет крупнейшей консолидацией в Голливуде со времён покупки активов Fox компанией Disney в 2019 году.