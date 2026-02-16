Актёр Юра Борисов стал амбассадором премиального сервиса Alfa Only, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка. Ролик с актёром покажут на ТВ, городских экранах и в онлайн-каналах. Сюжет первой коллаборации построен вокруг игры слов «Он ли?» и темы личного выбора и внутренней свободы.

Рекламная кампания затрагивает тему личного выбора

Запуск эксклюзивного сотрудничества стартовал с новой рекламной кампании бренда.

Сюжет рекламного ролика с Юрой Борисовым в главной роли строится вокруг игры слов «Он ли?» и названия Alfa Only.

Как отметили в пресс-службе банка, ролик раскрывает идею индивидуального выбора и внутренней свободы как ключевой ценности человека. Визуальный ряд отражает философию сервиса: «Настоящий премиум — это возможность быть собой и воплощать желания в реальность, не оглядываясь на чужие ожидания».

«Он делает то, что считает важным»

Директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Тимур Зулкарнаев сообщил, что при выборе амбассадора Alfa Only банк искал не просто известное имя. По его словам, компании было важно, чтобы ценности и мировоззрение героя совпадали с той позицией, которой придерживается сам сервис.

«Юра — пример профессионала, который в любой ситуации остаётся верен своим принципам. Он делает то, что считает важным, а не то, чего ожидают от него другие», — отметил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов банка Тимур Зулкарнаев.

По его словам, образ амбассадора отражает тот подход к коммуникации и продукту, который сейчас выстраивает команда.

Контекст

Alfa Only — премиальный сервис Альфа-Банка для клиентов сегмента private. Он включает повышенный кэшбэк и возможность приоритетного бронирования столиков в популярных российских ресторанах, а также доступ в собственный зал Alfa Only Lounge в аэропорту Шереметьево и бизнес-залы по всему миру. Кроме того, клиентам предоставляются бесплатные поездки на такси и трансферы за рубежом, а также специальные программы лояльности совместно с ЦУМом и другими партнёрами.

Альфа-Банк сообщает, что его чистая прибыль за 9 месяцев 2025 года по МСФО достигла 190 млрд рублей. На конец 2025 года число розничных клиентов составило 42,7 млн человек, клиентов малого и среднего бизнеса — более 2,3 млн. Сеть банка насчитывает более 800 офисов и охватывает более 30 000 населённых пунктов с доставкой.