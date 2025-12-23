Яндекс Карты поделились итогами года

Яндекс Карты поделились итогами 2025 года и рассказали, как перемещались пользователи по России. За год в сервисе было построено более 6,5 млрд маршрутов общей длиной 37 млрд км. Чаще всего маршруты прокладывали в вечернее время, а поиском мест пользователи активнее занимались днём.

Пользователи 650 млн раз искали места, где поесть

Наиболее востребованной категорией в Яндекс Картах за этот год стала «Еда». В 2025-м пользователи более 650 млн раз искали кафе, рестораны и другие места, где можно поесть

При этом в ряде городов интересы отличались: в Екатеринбурге и Самаре чаще искали торговые центры, кафе и рестораны там заняли второе место; а в Челябинске, Красноярске и Екатеринбурге — продуктовые магазины.

Торговые центры — самое популярное направление для маршрутов

В 2025 году россияне чаще всего строили маршруты к торговым центрам. Общее число подобных запросов составило более 135 млн за год. Одним городом-миллионником, где лидером стали другие места назначения, оказался Санкт-Петербург — там самым частым маршрутом у юзеров были рестораны.

Помимо ТЦ, в пятёрку самых частых точек назначения по России вошли железнодорожные вокзалы. Также пользователи регулярно прокладывали маршруты к гостиницам и супермаркетам. Эти категории стабильно входили в число самых востребованных.

Автомобилисты проехали более 30 млрд км

За год автомобилисты проехали более 30 млрд км с помощью Яндекс Карт. Средняя длина поездки на легковушке составила 32 км. Среди городов-миллионников самый высокий средний показатель зафиксирован в Краснодаре — 22,5 км.

Самый низкий показатель оказался в Омске — 10,8 км. Средняя длина маршрута для грузовиков по России составила 155 км — это почти в пять раз больше, чем у легковых автомобилей.

У жителей Воронежа были самые длинные пешие прогулки — 2,6 км

Пользователи Яндекс Карт за год прошли пешком более 420 млн км. Около четверти этой дистанции приходится на Москву. При этом средняя длина пешего маршрута по стране составила 1,9 км.

Среди миллионников самые длинные пешие маршруты строили жители Воронежа — 2,6 км. Самые короткие пешие прогулки были у пользователей из Санкт-Петербурга и Перми — по 1,52 км. Эти показатели стали минимальными среди миллионников.

В июле пользователи построили 690 млн маршрутов

Наибольшее количество маршрутов пользователи строили летом и осенью. Самым активным месяцем стал июль — тогда было построено 690 млн маршрутов. В Санкт-Петербурге и Новосибирске июль также оказался лидером по числу маршрутов.

В Москве максимальная активность пришлась на сентябрь. В Волгограде и Казани пользователи чаще всего строили маршруты в августе. В Воронеже, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске и Самаре по количеству маршрутов лидировал октябрь. При этом по суммарной протяжённости маршрутов лидирует август — почти 4,5 млрд км за месяц.