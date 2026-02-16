Люксовые отели Москвы снизили загрузку до 61% в 2025 году

Средняя загрузка люксовых отелей Москвы в 2025 году снизилась до 61,2% — это на 5,5 процентного пункта меньше, чем годом ранее, пишут Ведомости. В некоторых гостиницах показатель опустился до 53%. При этом цены в премиальном сегменте продолжили расти: средняя стоимость номера увеличилась на 15% и достигла 41 700 рублей за ночь.

В Москве всего семь люксовых отелей — и везде спад

По данным Commonwealth Partnership (CMWP), за 12 месяцев в столичных люксовых гостиницах было забронировано 687 117 номеров. В IBC Real Estate уточняют: в Москве всего семь таких отелей примерно на 1500 номеров — это около 4% гостиничного фонда города. Среди них — Four Seasons Hotel Moscow, The Carlton Moscow и Stella di Mosca.

По оценке IBC Real Estate, загрузка отелей за год сократилась на 8 п. п. — до 53%. В Nikoliers фиксируют меньше снижение — на 3,1 п. п., до 69,2%. Президент ассоциации «Альянс экспертов рынка недвижимости» Яна Кузина называет «Ведомостям» падение в диапазоне 6–7 п. п., до 67–69%.

Cosmos Hotel Group: загрузка премиум-отелей держится на 60–62%

Часть гостиничных операторов говорит о стабильности показателей. В Cosmos Hotel Group отмечают, что загрузка дорогих гостиниц в их портфеле осталась на уровне 60–62%. В периоды крупных форумов и конференций показатель превышает 80%.

В Zont Hotel Group также заявляют о «стабильно высоком спросе» на премиальные объекты.

Число иностранных туристов в России сократилось на 4%

Снижение загрузки эксперты связывают прежде всего с сокращением числа иностранных туристов на 4% — такие данные приводит IBC Real Estate со ссылкой на Росстат. Люксовые отели традиционно ориентированы именно на зарубежных гостей.

В CMWP добавляют, что на спрос повлияли укрепление рубля, рост тарифов на размещение за последние два года и перебои в работе аэропортов. Одновременно снизилась активность российских клиентов. По словам председателя правления Союза агентств делового туризма Дмитрия Горина рассказал «Ведомостям», что внутренний туризм в 2025 году вырос лишь на 5,8%, а бизнес-туристы стали чаще выбирать 4-звёздочные гостиницы и апартаменты вместо 5-звёздочных.

Доля бронирований 5-звёздочных отелей сократилась на 0,89 п. п., до 8,73%. При этом сегмент 4 звёзд вырос на 2,09 п. п., до 39%, а апартаменты прибавили 0,56 п. п., достигнув 3,87%.

Средняя загрузка московских отелей в 2025 году — 75–77%

В отличие от массового рынка, люксовый сегмент демонстрирует другую динамику. По данным CMWP, средняя загрузка гостиниц Москвы в 2025 году составила 76,7%, снизившись лишь на 0,9 п. п. В IBC Real Estate оценивают показатель в 75% (–2 п. п.). Бюджетные отели при этом потеряли 6 п. п., опустившись до 67%, что эксперты связывают с переходом части потребителей к экономии.

Темпы роста цен заметно замедлились. В IBC Real Estate говорят об увеличении средней стоимости размещения по Москве на 3% — до 11 900 рублей за ночь, в то время как годом ранее рост достигал 42%. В CMWP оценивают рост в 3,3% — до 12 468 рублей.

При этом именно люксовый сегмент продемонстрировал наибольшую прибавку: по данным IBC Real Estate, тарифы выросли на 15%, до 41 700 рублей за ночь.