Зумеры стали чаще обращаться к банкротству в 2025-м: причины — более обыденное отношение к процедуре

Среди банкротов становится больше молодых людей, сообщают «Ведомости». Для молодых людей банкротство стало инструментом финансового планирования. При этом юристы рассказали Russian Business: не все знают о последствиях банкротства и о том, что оно списывает далеко не все долги.

В 2023 доля молодых должников была равна 1,5%, в 2025-м — уже 14%

Участники рынка, с которыми общались «Ведомости», отмечают устойчивый рост числа банкротств среди молодых заемщиков. Доля должников младше 25 лет увеличилась с 1,5% в 2023 году до 9% в 2024-м, а по итогам 2025 года достигла 14%. При этом доля банкротств среди людей старше 30 лет постепенно снижается. В результате пик банкротств сместился в более молодые возрастные категории: если раньше наибольшая доля приходилась на людей 35–39 лет, то сейчас лидирует группа 25–29 лет.

Источники «Ведомостей», сообщили, что доля банкротств среди клиентов младше 25 лет за 2023–2025 годы выросла в 1,4 раза в банковском сегменте. В два раза она выросла в портфелях микрофинансовых организаций.

В Сбербанке доля банкротств молодых клиентов выросла на 10%

Банки также отметили эту тенденцию в разговоре с «Ведомостями». Так, с 2023 года доля банкротств среди клиентов Сбербанка младше 30 лет увеличилась примерно на 10%. Похожая ситуация наблюдается и в Т-банке: за тот же период доля банкротств выросла на 8% — до 10%.

В банке Дом.РФ за последние пять лет доля клиентов-банкротов в возрасте до 30 лет увеличилась в два раза. При этом доля банкротств среди людей старше 51 года, напротив, сократилась.

Инфляция и рост цен заставляют молодёжь прибегать к микрозаймам

Юристы в разговоре с Russian Business связывают тренд на банкроства у зумеров с несколькими факторами. Один из них — развитие самого института банкротства и упрощение процедуры. В 2023 году были расширены лимиты для внесудебного банкротства: теперь его можно пройти при задолженности от 25 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, молодые люди всё раньше начинают пользоваться кредитными продуктами. Небольшие доходы в начале карьеры, рост цен и инфляция заставляют их активнее прибегать к кредитным картам и микрозаймам, что может быстро привести к высокой долговой нагрузке.

Эксперты также отмечают изменение отношения к банкротству. Для части молодых заёмщиков процедура перестала быть «экзотичной» и стала восприниматься как один из способов финансовой перезагрузки, уточнили юристы в разговоре с Russian Business. Более того, о банкротстве стали много говорить в соцсетях — а юридические компании активно рекламируют банкротство как простой способ «обнулиться» и начать с чистого листа.

«Для молодых людей, выросших в эпоху потребления и кредитов, банкротство стало восприниматься не как финальная катастрофа, а как один из инструментов финансового планирования, пусть и экстремальный», — поделилась с Russian Business арбитражный управляющий Татьяна Пугачёва.

Дополнительным фактором становится отсутствие крупных активов — у молодых людей чаще всего нет недвижимости или автомобилей, которые можно потерять в ходе процедуры. По мнению экспертов, это снижает психологический барьер перед началом банкротства.

На популярность банкротств у молодёжи влияет реклама услуг по списанию долгов

На рост числа процедур влияет и активное продвижение юридических услуг по списанию долгов. Некоторые компании рекламируют банкротство как простой способ избавиться от обязательств перед кредиторами.

«Банкротство в таких постах — это удобный способ избавиться от долгов без последствий, позволяющий, по мнению таких юристов, вновь и вновь набирать долги и “списывать” их», — поделилась с Russian Business адвокат практики сложных судебных споров МКА «Аронов и Партнеры» Мария Бабаева.

При этом эксперты подчёркивают, что банкротство не всегда является лучшим способом решения долговых проблем. Заёмщики часто недооценивают, что банкротство — это не просто «списание долгов», а серьёзная юридическая процедура с последующими ограничениями.

«Во-первых, в реестре банкротов (Федресурс) информация остаётся публично доступной, что может повлиять на трудоустройство, особенно в финансовом секторе или госструктурах. Во-вторых, при наличии имущества оно может быть реализовано в ходе конкурсного производства — даже если это единственное жильё», — рассказала Russian Business адвокат МКА RUBICON Ольга Сычева.

Кроме того, многие не знают, что не все долги списываются после того, как человек завершил процедуру. Например, банкротство не освобождает от алиментов, возмещения вреда здоровью или уголовных штрафов

Доля молодёжи среди банкротов продолжит расти

По оценкам участников рынка, тенденция омоложения банкротств может сохраниться и в 2026 году, хотя темпы роста, вероятно, снизятся. На динамику будут влиять уровень доходов населения, ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а также дальнейшее развитие механизма внесудебного банкротства.

«Если текущая динамика сохранится, это может привести к дисбалансу на рынке кредитования, так как невозвраты закладываются в процентные ставки для всех заёмщиков», — поделилась с Russian Business арбитражный управляющий Татьяна Пугачева.

Из-за этого возможно ужесточение правил доступа к процедуре банкротства, отмечает эксперт. Среди возможных мер — увеличение минимального срока для повторного банкротства, более тщательная проверка добросовестности должника и введение дополнительных критериев для внесудебной процедуры.

Предполагается, что такие изменения должны предотвратить использование банкротства как простого способа избавиться от относительно небольших, но осознанно взятых долгов.