5 языковых привычек, которые отпугивают англоязычных партнеров

Я, как сейчас, помню первый год после окончания университета. С волнением собранный на 12 месяцев чемодан, перелет в Нью-Йорк, жизнь в американской семье и горькое осознание, что мой красный диплом языкового вуза – это иллюзия.

Нет, это не было моим первым опытом общения с носителями языка. В университете у меня были знакомые студенты из Англии, с которыми можно было заниматься языковым обменом. Одна из них, британка Люба, была пра-правнучкой Льва Толстого, но это уже другая история.

Я также знала носителей-бизнесменов, которые жили в Москве, но, как я осознала позднее, все они, уже пробыв в России не один месяц, с пониманием относились к моим языковым погрешностям и прощали то, что «свежие», никогда до этого не бывавшие в России носители, были не готовы принять.

С тех пор прошло больше 17 лет. Я так и не вернулась в Россию. Закончив магистратуру в Англии и поездив по миру, я в итоге осела в Австралии, где и живу уже десять лет. Моя «day job» – это работа в университете, где я и преподаю, и веду научную работу, и учавствую в крупных проектах.

Все это еще больше открыло мне глаза на то, что же я делала не так 17 лет назад, когда я, пусть и с красным дипломом, оказалась в англоязычной среде. Вот мои пять ошибок, которые, скорее всего, совершаете и вы.

1. Мало «small talk»

Я пренебрегала «small talk», думая, что это просто банальность. Теперь-то я понимаю, что ошибка портила впечатление обо мне и, наверняка, стоила мне как личных, так и деловых контактов.

Дело в том, что «small talk» (разговоры о погоде, выходных, запахе кофе в воздухе и так далее) – это не просто просто обмен любезностями, а важнейшая часть приветствия в английском и залог успешного сотрудничества.

Исследования лингвистов показали, что чем дольше «small talk» происходит между коллегами в англоязычной среде, особенно когда они видят друг друга в первый раз за день, тем лучше у них рабочие отношения.

Есть четыре темы, которые срабатывают на «small talk» практически всегда. Это погода, комплименты другим, комментарии про общее пространство и открытые вопросы про выходные и жизнь в целом. Подробнее об этом можно прочитать в моей отдельной статье про «small talk».

2. Глагол «must»

К сожалению, когда я переехала в англоязычную среду, я и не подозревала, насколько опасен глагол «must». Когда вы говорите его про себя или другого человека в значении «должен», то это звучит как удар хлыстом или приговор сесть в тюрьму.

В современном деловом английском глагол «must» употребляется не в значении «должен», а в значении «должно быть», например, «они, должно быть, уже сделали это». «They must have done it». Или когда мы выражаем эмпатию, напимер, «это, должно быть, было очень неприятно». «It must have been very upsetting».

Я искренне советую вам употреблять «must» только в таких случаях и для просьб или выражения долженствования использовать have to/should/might want to.

3. Просьбы типа «пришлите, пожалуйста»

Еще одна привычка, которая, я уверена, подпортила мне жизнь – это конструкция «сделайте, пожалуйста», то есть побудительное предложение со словом «please». На английском эта вполне допустимая в русском конструкция звучит крайне резко и неуважительно, особенно когда вы говорите ее в спешке.

Что употреблять вместо нее? Используйте вопросы, то есть «Could you?», «Can you?» или фразу «I was wondering if».

Вместо «Send me the invoice, please» употребляем «Can/Could you send me an invoice please?» или «I was wondering if you could send me the invoice, please».

Какую фразу выбрать зависит от степени формальности, то есть говорите вы с другом, клиентом или начальником. В этом видео я разбираю четыре ситуации. Буду рада, если оно вам пригодится.

4. Пренебрежение к смягчающим словам

Для любителей четкости слова «a bit», «slightly», «somewhat», «might», «could», «looks like», как, например, «I’m a bit confused» или «we have a slight change of plans» или «it looks like we have a problem», могут показатся лишней водой, однако в английском они несут в себе важную дипломатическую функцию.

Эти слова и фразы смягчают потенциально неприятные ситуации и спасают лицо собеседника.

То есть, даже когда вы на 100% уверены в чем-то, например, в том, что вам прислали неверный файл, то вместо «you’ve sent me a wrong file» употребляйте «it seems to be a wrong file» или «it might be a wrong file». Кстати, обратили внимание, как вместо с фразы с «you», вежливее употребить конструкцию с «it». Все это помогает избежать перехода на личности.

5. Узкая амплитуда голоса

Ряд исследований, например это или это, показывают, что носители английского воспринимают русскую интонацию как недружелюбную.

Это происходит потому, что, по сравнению с английским, русский – грамматически гибкий язык и в нем можно поиграть с порядком слов или пропустить подлежащее или сказуемое для выражения отношения.

В английском же меньше грамматической гибкости, например, в каждом предложении должно быть подлежащее и сказуемое, да и порядок других слов тоже четко определен. Поэтому дружелюбное отношение в английском выражается способами, которые в русском зачастую приберегаются для разговоров с детьми, а именно повышение и понижение голоса, более выраженный ритм, широкая амплитуда голоса.

Не путайте интонацию с произнесением отдельных звуков, например, «th». Чистое произношение звуков тоже неплохо, но оно не так важно при общении, как интонация, так как отдельные звуки не обидят собеседника, а сухая интонация принесет ощутимый вред.

Именно поэтому, если вы не хотите отпугнуть носителей языка нордической суровостью, важно приложить усилия для выработки дружелюбной для иностранного уха интонации.

Самый простой способ – регулярно копировать речь носителей, например, повторяя за аудио или видео. Особенно хорошо помогает запись себя на аудио для дальнейшего прослушивания и анализа, например, того, где ваша амплитуда уже, чем у носителей.

Вы также можете найти преподавателя-эксперта, который поможет вам улучшить интонацию. Советую тренировать интонацию с преподавателем-носителем, но это должен быть именно эксперт с опытом интонационного тренинга.

Преподаватель сможет конкретно сформулировать интонационные инструменты дружелюбности, например, легкое повышение голоса в конце фразы даже в утвердительных предложениях или повышение и понижение голоса для смягчения речи.

Подводя итог, подружившись со «small talk» и смягчающими словами, избавившись от глагола «must» и побудительных предложений и потренировав дружелюбную интонацию, вы будете звучать приветливо для носителей языка – это точно поможет наладить отношения с англоговорящими партнерами.

Фото на обложке: unsplash.com