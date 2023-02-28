Как вывести сайт из-под фильтра Баден-Баден — инструкция

Михаил Бардюков, старший партнер по продукту «Сео Перфоманс Эдженси», поделился инструкцией, как убрать эту ошибку, и рассказал, сколько времени это займет.

У многих оптимизаторов есть правило — чем больше текстов на сайте, тем лучше. И специалисты, скрывая текст, так усердствуют, что проекты уходят под фильтры. Один из таких — Баден-Баден, инструмент «Яндекса», призванный бороться с переоптимизированными текстами.

Почему накладывается Баден-Баден

Главным образом жертвами Баден-Бадена становятся переспамные SEO-тексты.

Сюда относятся тексты:

с ключами в стиле «авто Москва купить»,

созданные для черной оптимизации текста в невидимых слоях.

Речь идет о высокой «водности», спаме в заголовках и отдельно взятых сегментах текста.

Но на самом деле для индексации в поисковиках такие неадекватные словоформы уже не нужны — ключ засчитывается, даже если отдельные слова разбросаны по разным частям предложения или даже текста.

Еще несколько причин наложения Бадена:

напичканные ключевыми словами заголовки,

переспамленные H1,

автогенерация слов в категориях интернет-магазинов.

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Важный нюанс

Фильтр применяется исключительно к текстовому наполнению страниц — перекрестные или внешние ссылки, а также внутренняя оптимизация не оказывают воздействия на риск, только текстовая информация! При этом индексация не прекращается полностью — трафик частично идет.

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Если не решать проблему с фильтром, то из постраничного зачастую переходит и хостовый фильтр, который накладывается на весь сайт. И вместо просадки позиций по нескольким десяткам страниц позиции потеряют практически все страницы сайта.

Баден-Баден на примере

Фильтр состоит из двух групп:

Постраничного — применяется только к отдельным страницам, а не сайту в целом. В итоге наблюдается проседание трафика с этих страниц, не связанное с общей посещаемостью. Хостового — применяется ко всему сайту и задействуется, только когда ресурс содержит слишком большое количество переспамленных страниц. Такое случается, когда копирайтерам предоставлялось однотипное ТЗ, не учитывающее современные требования по SEO-оптимизации.

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Хостовый фильтр легко обнаружить через вебмастер «Яндекса» — в проблемах сайта будет указана фатальная ошибка.

Это сопровождается резким падением почти всей выдачи примерно на 20 единиц:

Как выйти из-под фильтра

Выйти можно лишь одним путем — устранить заспамленные тексты. Причем для этого применяются разные методики:

Noindex — запрет индексации (работает не всегда).

Переписывание текстов.

Физическое удаление контента.

У каждого подхода есть свои нюансы и риски.

Главное беспокойство для владельца — страх, что при удалении или переписывании СЕО-текстов, которые держали сайт в топ-10 выдачи, ресурс не сможет восстановить свои позиции, несмотря на выход из-под фильтра.

Но это, скорее, заблуждение: SEO-статьи, написанные для коммерческих ресурсов год назад или больше, имеют куда меньшее значение, поскольку алгоритмы поисковых систем постоянно меняются.

Поэтому если на сайте находятся устаревшие тексты, вы практически ничего не потеряется от их удаления — возможно, сайт даже полностью восстановит позиции в выдаче.

С постраничной фильтрацией алгоритм предельно понятен.

Первый шаг в «лечении» сайта — обнаружить страницы, которые подверглись санкциям. Дальнейшие действия зависят от их наполнения.

Для информационного ресурса понадобится заново собрать семантическое ядро, подготовить ТЗ и написать текст.

Для коммерческого сайта предпринимаются аналогичные шаги.

Если вы попали под хостовую фильтрацию, а сайт информационный — все печально, работы предстоит много. Нужно обработать абсолютно все опубликованные статьи, а на информационном сайте их могут быть тысячи и десятки тысяч.

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С интернет-магазином немного проще. Оптимальное решение — работать с шаблонами.

Из шаблона страниц нужно вырезать тексты, размещенные под товарными листингами на страницах товарных категорий и фильтров,

на поддомене построить копию сайта, запретив его индексацию.

На самом деле Баден-Баден не относится к сложным и проблемным санкциям. Снять его вполне возможно в течение месяца, максимум — двух.

Для сравнения: санкции за накрутку внешних ссылок действуют не меньше полугода, а фильтр аффилиат совсем печален для владельцев сайта.

Выход из-под Бадена: практический пример

Однажды на сайте по изготовлению и размещению наружной рекламы с встроенным в него интернет-магазином который продавал пленки, зеркальные пластики, оргстекло, алюминиевые композитные панели внезапно была обнаружена сильная просадка входящего трафика из «Яндекса»:

В это же время в «Вебмастере» появилось уведомление:

Спасибо за подсказку, проблема определена!

Вывести ресурс оказалось не так уж сложно:

Просмотрели шаблоны категорий и удалили из них тексты. После этого сайт был скопирован и перенесен на поддомен, спрятанный от поисковиков через meta-robots. Это нужно, чтобы без труда получить доступ к текстам, если потребуется их рерайтить. Уведомили «Вебмастер» об устранении нарушений через соответствующую кнопку. Связались с техподдержкой поисковика. Переиндексировали категорийные страницы. Две недели спустя снова связались с поддержкой «Яндекса», там ответили, что нужно подождать. Через месяц кнопка сообщения об устранении проблемы снова стала активной, но фильтр убран не был. Снова написали письмо о проблеме и о том, что она была решена, свои слова подкрепили скриншотами. Баден снят! Причем даже не пришлось дожидаться обновления «Яндекса» — весь процесс восстановления занял немногим больше 40 дней.

Вот что получилось в итоге:

Итог

В итоге нам удалось добиться таких показателей:

На самом деле выйти из-под фильтра несложно. Для этого нужно всего лишь знать порядок действий и не бояться общения с техподдержкой «Яндекса», чтобы процесс ускорился.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney