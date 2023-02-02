От российских фотобанков до NFT-платформ: 5 площадок для заработка на творчестве в 2023 году

Авторы творческих продуктов для бизнеса в поиске новых платформ: прежние сервисы отказываются работать с россиянами или создают препятствия, например, занижают позиции в выдаче. И как решить санкционные проблемы в работе с различными ресурсами?Аккаунт-директор «Сибирикс» Анна Кожевина разобралась, где и как российские творческие специалисты сегодня могут продавать контент, чтобы сохранить прежний заработок.
Содержание:
- Что изменилось для российских творческих фрилансеров в 2022 году
- Как российским фрилансерам продавать свои работы в 2023 году
- Использовать VPN-сервисы и зарубежные карты
- Найти российские аналоги сервисов
- Зарегистрироваться на досках объявлений
- Освоить NFT-платформы
- Вспомнить о фриланс-биржах
- Продвижение через соцсети
Что изменилось для российских творческих фрилансеров в 2022 году
Многие творческие специалисты зарабатывают, продавая свои произведения на специальных маркетплейсах или стриминговых сервисах. Все они работают по единому принципу: автор создает аккаунт, загружает превью своих работ и назначает цены, а площадка берет комиссию с каждой продажи.
До 2022 года фрилансеры — дизайнеры, художники, музыканты и видеоблогеры — чаще выбирали зарубежные сервисы:
- Envato Market,
- Shutterstock,
- Depositphotos,
- Pond5,
- Creative Market,
- Art Web,
- Patreon,
- One RPM,
- TuneCore,
- UnitedMasters.
В 2022 году зарабатывать на этих ресурсах стало невозможно (или крайне непросто):
- Одни площадки ввели санкции против граждан РФ либо начали занижать их страницы в поисковой выдаче.
- Другие поддерживают только те способы оплаты, которые теперь недоступны россиянам (например, PayPal, Payoneer, вывод на зарубежные карты Visa и MasterCard).
Как российским фрилансерам продавать свои работы в 2023 году
Есть несколько способов, которые помогут перестроить привычную систему заработка. Можно выбрать один из них, но эффективнее будет комбинировать несколько.
1. Использовать VPN-сервисы и зарубежные карты
Чтобы продолжать использовать прежние сервисы, придется совершить несколько шагов:
- Указать в своем профиле, что вы проживаете не в России, поскольку некоторые покупатели сейчас относятся к россиянам настороженно.
- Установить VPN, чтобы получить возможность заходить на заблокированные в нашей стране платформы.
- Для вывода денег придется оформить зарубежную карту, а сделать это с каждым днем все сложнее и дороже: страны постепенно вводят ограничения. В конце сентября их выдавали Беларусь, Армения, Грузия, Киргизия, Турция, Убекистан и Казахстан. Но все меняется, поэтому перед поездкой за картой стоит поискать свежую информацию в интернете.
Преимущество метода
Если вы сумеете получить зарубежную карту, сможете зарабатывать, как и раньше.
Недостатки
- В большинстве случаев открыть счет в другой стране можно только очно, многие банки бывших союзных республик отказываются оформлять документы россиянам по доверенности. Так что получение карты логично совместить с туристической или деловой поездкой. Перед этим придется изучить требования банка и подготовить документы.
- Перевести валюту в рубли не так-то просто. Здесь помогут криптобиржи и некоторые российские банки, которые поддерживают денежные переводы между зарубежными и своими счетами. Пока самым гуманным из работающих вариантов остается «Золотая корона» — у этого банка самая низкая комиссия за переводы по SWIFT.
2. Найти российские аналоги сервисов
После ухода западных площадок фрилансеры массово обратили внимание на российские.
Среди них можно выделить:
- «Фотобанк Лори» — маркетплейс фотографий, иллюстраций и клипов. Фотографы могут получить здесь заказ на съемку.
- Pressfoto — площадка для продажи векторной графики, клипартов и фотографий.
- Photogenika — сайт, где можно купить футажи, векторные изображения, фото и аудио.
- Cliparto — фотосток с устаревшим дизайном, но, судя по всему, работающий.
- «НашФотобанк» — платформа для размещения растровых, векторных изображений и фотографий.
- «Студио» — новая площадка для музыкантов, еще не запустившая весь функционал.
- Boosty — российский аналог Patreon, принадлежащий VK. Позволяет зарабатывать на подписке и донатах.
Преимущество метода
Вы сможете продавать свои работы привычным способом, хотя и на других площадках.
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Недостатки
- У российских сервисов пока небольшая аудитория, ведь они начали активно развиваться лишь в 2022 году.
- Придется подстроиться под специфику самых перспективных покупателей контента: крупных компаний наподобие «Сбера», «Билайна» и Ozon — тех, кто покупает бизнесовый контент. Цветы, пейзажи, милые картинки к праздникам и песенки для малышей им вряд ли понадобятся. Для многих авторов это означает полную замену продукта.
- Качество сервисов может хромать, особенно в первое время. Например, пользователи «Лори» отмечают долгий вывод средств.
3. Зарегистрироваться на досках объявлений
Сегодня на «Авито» и «Юле» не только продают подержанные вещи, но и предлагают услуги — в том числе творческие.
Преимущества метода
- На агрегаторах есть опция безопасной сделки, а пользователи по желанию проходят проверку. Так что вы можете не сотрудничать с заказчиками, данные которых не подтверждены.
- Ваше объявление может попасть в раздел «Похожие» или «Рекомендованные» — и получить дополнительный трафик. А еще можно настроить платное продвижение.
Недостатки
- Придется делать то, что закажут, а не реализовывать свои идеи.
- На досках объявлений принято демпинговать, и часто пользователи выбирают товар или услугу именно по цене.
- Нет функционала для создания полноценного портфолио.
4. Освоить NFT-платформы
Пару лет назад мир переболел NFT-лихорадкой, когда все выкладывали на специальных площадках свои произведения, превращенные в невзаимозаменяемые токены. Проще говоря, каждое такое творение существует в единственном экземпляре. Сейчас ажиотаж спал, но зарабатывать на NFT еще можно.
Для этого нужно зарегистрироваться на специализированных площадках:
- OpenSea — первый и крупнейший в мире маркетплейс NFT-искусства. Стать автором может любой желающий.
- Rarible — закрытая платформа, для регистрации на которой нужно подать заявку и дождаться одобрения.
- Foundation — площадка, куда пускают только по приглашению от участника сообщества. Попросить его можно в Discord-канале маркетплейса.
Преимущество метода
NFT-произведения покупают за криптовалюту, а ее еще можно перевести в рубли и вывести на российские карты через специальные сервисы.
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Недостатки
- Продать получится далеко не все: любителей цифрового искусства интересуют лишь по-настоящему яркие и самобытные произведения.
- Придется заняться нетворкингом: в NFT-среде авторы охотно рекомендуют друг друга, а коллекционеры привыкли получать оповещения о новых работах.
- Переводить в рубли выгодно лишь крупные суммы из-за ощутимой комиссии.
- Непонятно, как долго можно будет выводить средства на российские карты: недавно с ними перестала работать крупнейшая криптовалютная биржа Binance.
5. Вспомнить о фриланс-биржах
Есть мнение, что брать заказы на фриланс-биржах — это неквалифицированный и низкооплачиваемый труд. Но на безрыбье и рак — рыба. Кроме того, и там можно «поймать» неплохих клиентов.
В России работают как фриланс-биржи для всех творческих специалистов вроде Freelance.ru и Kwork, так и заточенные под конкретные сферы.
Например, для иллюстраторов есть «Иллюстраторс.ру», а для дизайнеров — Behance и Dribble. Их можно использовать как сервис для ведения портфолио.
Преимущества метода
- Можно оформить профиль и портфолио по своему вкусу, указать достижения и разместить отзывы.
- На многих биржах есть механизм безопасной сделки.
Недостатки
- Как и в случае с досками объявлений, придется выполнять чьи-то задачи, а не собственные проекты.
- Сначала нужно браться за недорогие заказы, чтобы получить хорошие отзывы.
- Чтобы нормально зарабатывать, стоит быть активным: просматривать все объявления в своей нише, откликаться, добавлять работы в портфолио.
6. Продвижение через соцсети
Здесь аудиторию привлекает индивидуальность: как в стиле работ, так и в самой личности автора. Например, художник Покрас Лампас стал популярен именно благодаря соцсетям, публикуя работы в изобретенном им стиле «каллиграфити».
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Конкретные способы продвижения зависят от площадки.
Так, во «ВКонтакте» результат дает таргетированная реклама, а в «Нельзяграм» ее отключили для российских пользователей, зато много просмотров набирают видео Reels. В «Нельзябуке» традиционно работают комментарии под постами пользователей и сообществ.
Преимущества метода
В соцсетях можно создать имидж, который будет работать на вас долгие годы.
Недостатки
- На то, чтобы держать руку на пульсе интересов аудитории и создавать контент, нужно как минимум время и умение писать посты. А как максимум — обучение работе в соцсетях или помощь SMMщика.
- На продвижение постов нужны рекламные бюджеты (хотя бы несколько тысяч рублей) и умение настраивать таргет.
Резюме: как восстановить (или сохранить) прежний уровень дохода
Все зависит от того, как быстро вы приспособитесь к изменениям.
Чтобы сделать это, можно:
- Оформить банковскую карту за рубежом и скачать VPN-сервис, чтобы продолжать пользоваться привычными площадками.
- Найти их российские аналоги.
- Опубликовать свои предложения на популярных досках объявлений.
- Зарегистрироваться на NFT-платформах и освоить новый вид творчества.
- Вспомнить о фриланс-биржах.
- Нарастить аудиторию потенциальных клиентов в соцсетях.
Лучший результат даст сочетание нескольких вариантов: например, регистрация на биржах, размещение работ на российских стоках и ведение блога в соцсетях. Со временем вы поймете, что дает больше прибыли, и сможете перераспределить усилия.
Придется действовать активно: нарабатывать отзывы на фриланс-биржах и досках объявлений, вести блоги в соцсетях и осваивать новые форматы, такие как NFT-арт.
Фото на обложке: Shutterstock / Alena Ozerova
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