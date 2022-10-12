Рассвет онлайн-образования: как digital переворачивает традиционный формат

По оценкам аналитиков, объем глобального рынка корпоративного онлайн-обучения составляет около 359 млрд долларов и около 30% общего рынка EdTech. Такой формат сегодня улучшает процесс, оставляя в прошлом неэффективные приемы.
О том, какие практики и приемы корпоративного образования устарели и как с этой задачей справляется digital, рассказал Константин Егошин, основатель компании «Кеды профессора» и агрегатора курсов «Образовал».
Уберите это немедленно: устаревшие практики в образовании
Чтобы корпоративное образование успевало за последними тенденциями, быстро адаптировалось под текущие потребности компании и обеспечивало постоянное развитие компетенций сотрудников, необходимо реформировать уже устаревшие практики.
Вот некоторые из них.
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Монотонные многочасовые лекции
В условиях современного темпа жизни человек не в силах долго удерживать свое внимание. Так, ученые из Microsoft обнаружили, что в период с 2000 года, когда началась мобильная революция, продолжительность концентрации внимания сократилась на треть — с 12 до 8 секунд. Такое падение может быть связано с современной скоростью получения информации и более разнообразными формами подачи контента в интернете.
Чтобы удержать внимание сотрудников на изучаемой теме, нужно свести к минимуму теорию и сделать контент более интерактивным.
Например, case-study. Для сохранения концентрации надо давать мозгу время на отдых. В этом поможет практика «Мозговые перерывы» (Brain Break) — это небольшие активности от пяти до десяти минут, к примеру, прослушивание музыки. Такие перерывы позволят снизить эмоциональную нагрузку и сосредоточиться на следующем уроке или задании.
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Попытки охватить все и сразу
Основная проблема многих образовательных программ — их перегруженность. Сотрудников пытаются научить новым для них подходам, неправильно распределяя нагрузку.
Например, в некоторых программах темам венчурного рынка посвящено всего несколько часов, в то время как вводные лекции могут проводиться несколько раз за курс.
Такое распределение негативно сказывается на восприятии всей учебной программы, не говоря уже о неправильном усвоении материала и потере мотивации к учебе.
Сейчас многие онлайн-университеты стараются отойти от курсов с фиксированным количеством часов на каждый предмет и сделать студентов более самостоятельными, предоставляя возможность выбирать темы и определять степень погружения в них. Такой подход не только повышает интерес к учебному процессу, но и развивает чувство ответственности за собственное развитие.
Во многих курсах есть система, которая позволяет разбить весь контент на разные дни.
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Отсутствие фидбека
Разбор ошибок — это то, что помогает специалисту развиваться и наглядно увидеть, в чем он не прав. Однако многие преподаватели и даже руководители не объясняют слабые стороны сотрудника, боясь убить в нем мотивацию работать и желание учиться.
Обратная связь — важная часть обучения, которая позволяет проанализировать сделанную работу, оценить свои достоинства и недостатки и не повторять ошибок в будущем.
Есть несколько советов, которые помогут правильно сформулировать фидбек:
- необходимо всегда объяснять, как исправить недочеты;
- не сравнивать сотрудников друг с другом;
- показывать конкретно, где специалист ошибся, и не превращать этот процесс в монолог — сотрудник должен участвовать, задавая уточняющие вопросы, и дискутировать, если он не согласен.
Еще один вариант фидбека — тренажер. Он заключается в том, что студент выполняет практическое задание, а программа сразу выделяет и предлагает исправить его ошибки.
Можно использовать альтернативные методы оценки, которые оценивают не только знания специалиста, но и мышление, способность творчески применять усвоенный материал для решения проблемы. Например, можно попросить сотрудников работать совместно с коллегами над конкретными проектами или участвовать в любом другом виде деятельности.
Цифровизация на горизонте: что нужно внедрить в обучение уже сейчас
Несмотря на существующий стереотип о громоздком и консервативном институте образования, процесс обучения в России и мире не только кардинально поменялся за последние несколько лет, но и продолжает адаптироваться под новые реалии.
Вот несколько глобальных трендов в эволюции образовательной системы, которые стоит учесть каждой компании в корпоративном обучении:
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Микрообучение
Чуть ранее мы говорили о низкой концентрации внимания. Так вот, по теории Эббингауза, люди обычно теряют 80% знаний в течение месяца. Однако если рассматривать график усвоения информации, можно заметить, что практика разделения контента на небольшие части помогает повысить процент усвоения в долгосрочной перспективе.
На основе этой теории была разработана новая образовательная модель — микрообучение.
Микрообучение — это подход к изучению новой информации небольшими порциями. Как правило, сеансы микрообучения длятся от одной до десяти минут, что позволяет сотрудникам слушать их в перерывах от работы. Такие микроуроки помогают опустить ненужные вводные части и дают специалисту возможность освоить материал малыми порциями.
Эта модель обучения способствует персонализации обучения и развитию тайм-менеджмента у слушателей. Так, сотрудники могут изучать курс в своем собственном темпе, самостоятельно распределяя время на каждый курс.
Можно значительно повысить мотивацию сотрудников в с помощью элементов геймификации в курсе микрообучения. Так, после каждого успешно пройденного урока в приложении будет выдаваться специальная награда.
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Аналитика на базе искусственного интеллекта
Внедрение систем для анализа данных на базе искусственного интеллекта позволит преподавателям персонализировать процесс обучения, корректируя учебный план для конкретных сотрудников. Так, учителя и руководители смогут видеть полную картину успеваемости каждого учащегося, например, количество пройденных тестов или прочитанных глав.
Аналитика стала важной частью любой модели онлайн-обучения, поскольку она позволяет измерять вовлеченность и успеваемость ученика. По имеющимся данным о прохождении курса преподаватель может проанализировать сильные и слабые стороны специалиста и скорректировать стратегию его обучения.
Таким образом, развитие технологий и цифровизация оказывает глубокое влияние на корпоративную образовательную сферу.
Несмотря на всю консервативность, корпоративное обучение необходимо привнести революционные методы — внедрить новые практики, такие как микрообучение, персонализация и аналитика. Такая интеграция технологий и использование современных способов изучения нового материала позволят улучшить учебный процесс и подготовить высококвалифицированные кадры для перехода компании в эпоху цифровой экономики.
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