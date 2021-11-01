Изменения в госзакупках. Что ожидать бизнесу в 2022 году

Что изменится в 2022 году для бизнеса, который планирует принять участие в торгах, рассказывает Юлия Романова, директор Академии продаж группы электронных площадок OTC .

Госорганы, муниципальные и бюджетные организации, а также фирмы с долей участия государства более 50% не могут просто так приобрести товары и услуги. Их закупочная деятельность регулируется специальными законами. Чтобы стать поставщиком таких компаний и организаций, необходимо выиграть тендер, который проводится по определенным правилам.

Закупочный процесс регулярно претерпевает изменения, его стараются сделать более эффективным и прозрачным для всех: как для заказчиков, так и для исполнителей. Летом в 44-ФЗ и в 223-ФЗ внесли сразу несколько поправок, и они могут стать новым толчком для развития отдела продаж многих компаний. Разберем основные изменения, с которыми нам придется столкнуться уже в 2022 году.

Конкурентных способов закупок станет меньше

По 44-ФЗ в данный момент существует 11 конкурентных закупок: один неконкурентный способ (закупаются у единственного поставщика) и 10 конкурентных, включая подвиды:

Аукцион: электронный и закрытый;

Запрос котировок;

Конкурс: открытый, закрытый, двухэтапный, конкурс с ограниченным участием, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс;

Запрос предложений.

Указанный список действовал на протяжении многих лет. В процессе работы участникам стало очевидно, что такое разнообразие процедур является нецелесообразным и необходимо сократить их количество. Предлагалось оставить только уникальные способы и исключить дублирование при проведении торгов.

Таким образом, в новом году останутся 3 основных способа и их подвиды: аукцион (электронный, закрытый и закрытый аукцион в электронной форме), запрос котировок в электронной форме, конкурс (открытый в электронной форме, закрытый и закрытый в электронной форме). Запроса предложений не будет.

На первый взгляд, бизнесу станет проще принимать участие в тендерах, так как сократится не только перечень процедур, но и произойдет упрощение «внутри» самих закупок. Однако не все так однозначно. Компаниям-поставщикам следует обратить внимание на новый порядок проведения торгов. К примеру, изменения коснутся электронного аукциона.

Сроки оплаты по контрактам значительно сократятся

Для бизнеса это однозначно положительное нововведение, оно коснется не только нового года, но и 2023. В настоящий момент в «общих закупках», в которых принимают участие все компании независимо от категории организации, поставщик получает оплату в течение 30 дней с даты подписания акта приёмки. В 2022 году срок уменьшается до 15 рабочих дней, в 2023 — до 10.

Если тендер проводится только среди компаний из числа малого и среднего бизнеса или социально ориентированных некоммерческих организаций, в 2021 году заказчик должен провести оплату в течение 15 рабочих дней, в 2022 — в течение 10, в 2023 — в течение 7.

Это значит, что исполнитель быстрее получит деньги за выполненную работу и у него будет больше материальных возможностей для развития бизнеса. Таким образом закупки для МСБ и СОНКО становятся более перспективными.

Обратите внимание, что деньги за выполненную работу с 2022 года можно получить только на основании электронных закрывающих документов — с учетом электронного активирования. Важно своевременно готовить акты приёмки работ и отслеживать их подписание заказчиком в Единой информационной системе (ЕИС) — с этого момента начнется отсчет сроков оплаты.

Сам процесс закупок также ждут изменения

Глобальные изменения в новом году претерпит электронный аукцион. На его примере можно понять, как изменится сам процесс закупок.

Основные реформы коснутся двух аспектов:

Порядок проведения закупки; Составление заявки.

Основная идея — упростить порядок проведения электронного аукциона.

Зачастую торговая сессия очень сильно затягивается — это этап электронного аукциона, во время которого все компании предлагают ценовые предложения. В настоящий момент время сессии не ограничено, но в 2022 году на нее будет отводиться не более чем 5 часов. Кроме того, время на изменение участником своего ценового предложения сократится с 10 до 4 минут с момента первой подачи.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет в один этап. Сейчас она включает в себя две части.

Кроме того, с нового года в нее необходимо будет включать сведения о товарах, работах, услугах, если такое требование предусмотрено, и информацию об организации или ИП. Заявка на участие не будет содержать декларацию о принадлежности организации к МСП. Эту информацию торговая площадка проверит автоматически.

Новые правила коснутся и обеспечения закупок

Обеспечение закупок — это финансовое подтверждение того, что в случае победы поставщику хватит ресурсов выполнить работу. Обычно он предоставляет денежные средства или банковскую гарантию. Сейчас есть два вида:

Обеспечение заявки — это гарантия того, что участник сможет исполнить обязательства по контракту. Требуется на этапе подачи заявки. Обеспечение исполнения контракта — страховка на тот случай, если выбранный поставщик отправит плохой товар/окажет некачественную услугу или сорвет поставку. Требуется от победителя на этапе заключения контракта.

В 2022 году на смену банковской гарантии придет независимая. Поставщики смогут получить ёё в большем количестве уполномоченных организаций: в корпорации ВЭБ.РФ, региональных кредитных учреждениях.

Такая гарантия подойдет и для обеспечения исполнения контракта, и для обеспечения заявки. Что это даёт? У бизнеса не всегда имеются свободные средства для участия в торгах, а банк не во всех случаях может за них поручиться. Для многих компаний независимая гарантия может стать решением этой проблемы.

Заказчики будут обязаны закупать больше у малого и среднего бизнеса

Одно из существенных нововведений для небольших компаний — это поправки к 223-ФЗ.

В новом году практически все заказчики обязаны закупаться у малого и среднего бизнеса, если они, конечно, сами не являются МСБ. Годовой объем закупок у таких поставщиков увеличится с 18 до 20% (для тендеров, в которых участвует только МСБ), с 20 до 25% (для тендеров, в которых участвуют все). Для поставщиков — это положительная мера поддержки.

Новые льготы предполагает и 44-ФЗ. В 2022 году обязательная доля закупок у малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций увеличится с 15% до 25%.

Это значит, что заказчики будут проводить больше торгов, в которых представители МСП и СОНКО будут соперничать за право заключить контракт с аналогичными компаниями, что «уравнивает» их шансы на победу.

Вывод

В новом году произойдет реформирование сферы закупок. Изменятся все этапы участия в процедурах, начиная от подачи заявки, заканчивая заключением и исполнением контракта. Надеюсь, что это позволит большему количеству компаний участвовать в тендерах и расширять свою базу заказчиков.

В любом случае, поставщику стоит:

Регулярно мониторить подходящие закупки на электронных торговых площадках; Внимательно изучать требования заказчика к поставщикам в определенном тендере до подачи заявки; Определять ресурсы, необходимые в случае выигрыша для исполнения контракта.

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