It’s a match: как вести бизнес с партнерами

Найти верного и надежного бизнес-партнера — мечта для любого предпринимателя. Основатель и директор компании по разработке IT-решений «Неотех» ‎ Феликс Хачатрян на собственном опыте рассказывает, как превратить эту «мечту» в реальность, а также как выстроить отношения так, чтобы оставаться вместе «и в горе, и в радости».

Почему бизнесу нужны партнеры

Утверждение «хочешь сделать хорошо — сделай сам» не работает, если относится к бизнесу. Когда компания работает с партнерами, она всегда получает определенное конкурентное преимущество: новый канал сбыта, запуск совместного проекта или выход на иностранный рынок.

Расширение компании благодаря объединению материальных и интеллектуальных ресурсов участников рынка — суть как бизнеса, так и партнерства.

Каждый бизнес имеет свою специализацию — то, в чем он является экспертом на рынке. Для развития своего дела предприниматели ищут партнеров и разделяют обязанности таким образом, чтобы закрывать пробелы в незнакомой друг другу сфере — это взаимовыгодный обмен опытом.

Постоянное сотрудничество в бизнесе обосновано тем, что его целью является достижение результатов, которых партнеры не смогли бы достичь по отдельности.

Например, молодые разработчики прибегают к поиску партнеров в начале карьеры: у них нет ресурсов для создания массового продукта, но есть интересная идея и план ее реализации. Для больших компаний, которые находятся в поиске актуальных решений — это шанс выпустить инновацию.

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Как сделать отношения с партнерами приятными

Хорошие отношения с партнерами по бизнесу — это непрерывная работа, в которую должны вкладываться все ее участники. На опыте «Неотеха» я понял, что для взаимовыгодного сотрудничества половина успеха — это налаженная коммуникация в его начале. Рассказываю о правилах общения с партнерами:

Проверять деловую репутацию партнера

Работа с новым партнером — это всегда риск для вашей компании. Часто на старте партнерства у предпринимателей отсутствует уверенность, что другая сторона будет добросовестно исполнять свои обязательства.

Например, вкладывать согласованное количество материальных и трудовых ресурсов в бизнес, соблюдать условия договора, платить налоги. Так, чтобы не начинать сотрудничество с сомнений и подозрений партнера, подробно изучите историю его организации: с кем и на каких условиях она работала в прошлом, были ли к ней претензии стороны других компаний.

Такая проверка осуществляется с помощью сервисов налоговой службы и других открытых информационных ресурсов.

Дополнительно узнайте о репутации партнера: посмотрите, в каком контексте он упоминается в СМИ, как отрабатывает публичные возражения, и что пишут о нем сотрудники. Человек может быть благонадежен по документам, но иметь сложный характер для совместного ведения бизнеса. Такие партнеры соглашаются на сотрудничество, а потом союз разваливается из-за конфликтов и непониманий.

Всегда помнить о win-win факторе

Философия win-win — это не поиск компромиссов, когда один из партнеров занимает заведомо проигрышную позицию, чтобы сохранить сотрудничество. Ведение бизнеса согласно win-win стратегии включает в себя обучение, обмен опытом и технологиями между партнерами.

Этот подход исключает поиск только личной выгоды от сотрудничества: каждый из партнеров учитывает интересы и развивает друг друга. Так формируется союз, в котором все стороны выражают искреннюю заинтересованность в успехе и прикладывают для него усилия.

Когда несбалансированные отношения склонны к распаду, партнерство по win-win стратегии отличается долгосрочностью. На моей практике было только два случая, когда в партнерстве по win-win произошел конфликт. Первый раз, когда одна сторона полностью перестала вкладывать ресурсы в проект, второй — создала конкурентный продукт.

Разделять ответственность

У каждого партнера есть представления о том, что будет входить в его обязанности на проекте. Поэтому уровень ответственности и степень влияния на процессы нужно обговаривать вслух, даже если вам кажется это очевидным.

Используйте сильные стороны друг друга. Например, сейчас мы работаем над проектом для стран Европы и СНГ. Мы понимаем, насколько ресурсозатратно поддерживать продукт одновременно в нескольких регионах.

Поэтому ищем стратегических партнеров: один возьмет на себя ответственность за трафик, а второй за техническую реализацию проекта. Несмотря на наши возможности технически обеспечивать продукт, мы выбираем доверять и делегировать партнеру работу, в которой не является 100%-ми профессионалами.

Обсудить юридическое оформление

Заносите договоренности «на бумагу», даже если доверяете друг другу на старте. Так вы заранее определите правила разделения прибыли между всеми участниками сотрудничества и обезопасите бизнес от потерь в случае возникновения конфликтов.

Обсудите с потенциальным партнером положения учредительного и корпоративного договора. По данным исследования платформы «ВКонтакте для бизнеса» и компании ResearсhMe, каждому третьему предпринимателю приходилось расставаться с партнерами: для 28% опрошенных причиной послужило несоблюдение договоренностей.

В то время как юридическое оформление помогает исключить большинство неприятных ситуаций во время сотрудничества. Например, ограничить состав участников организации и определить промежуток времени, в который вы обязуетесь не выходить из бизнеса.

Продумать сценарии вашего «развода»

Плохие сценарии сотрудничества — то, что часто не любят проговаривать партнеры в начале отношений. Однако несмотря на статус вашего партнера — близкий друг или незнакомый человек — юристы должны подготовить пакет документов с расчетом на то, что вы можете изменить мнение друг о друге.

Определите, что станет для вашего бизнеса точкой прекращения сотрудничества, и как вы выйдите из партнерства с минимальными потерями. Продумав сценарии «развода» заранее, вы снизите вероятность того, что партнерство продлится недолго: все стороны будут знать, что они потеряют. А в случае возникновения проблем у вас уже будет инструкция, как их разрешить.

Как оценивать будущего партнера

Перед началом сотрудничества оцените партнера не только по рациональным факторам: его компетентность и возможная выгода от совместной работы. Обратите внимание на ценности человека и ваши эмоции от общения с ним.

Нам приятно общаться с людьми, чью позицию мы разделяем. Поиск такого партнера занимает много времени, но результат от работы с единомышленником этого стоит. Иногда партнер подходит по объективным критериям, но является не самым приятным человеком: ваши подходы к решению дел и позиции по различным, даже не критическим, вопросам будут отличаться, следовательно, тормозить развитие бизнеса.

Я считаю, что отказ в сотрудничестве в такой ситуации — оправданный шаг. Бессмысленно при первых конфликтах с неприятным партнером идти ему навстречу и продолжать совместную работу: в долгосрочной перспективе ваши споры будут становится только масштабнее.

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Вывод

Как правило, основателям бизнеса тяжело выстроить партнерские отношения: им мешает желание независимости и слишком личное отношение к проекту. Кроме юридического оформления партнерства, ключ к успешному союзу — взаимная отдача. Перед тем как искать идеального партнера, который будет удовлетворять вашим критериям, убедитесь, что сами им соответствуете.

Так, если вам важна прозрачность процессов, показывайте потенциальному партнеру свою честность и открытость по отношению к бизнесу. Не забывайте, что работаете над общей целью: принести пользу не только своей компании, но и партнеру.

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