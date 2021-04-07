Какие финансовые инструменты выбрать для инвестирования

Денис Астафьев, инвестор, сооснователь SharesPro , компании, которая является независимым аналитиком на фондовом рынке США, рассказал, какие инвестиционные инструменты существуют и как среди них выбрать подходящие.

Каждый начинающий инвестор, определив свои инвестиционные цели и риск-профиль, задумывается, как структурировать свой портфель таким образом, чтобы он соответствовал его потребностям. На рынке представлено большое количество финансовых инструментов, и вопрос правильной структуризации портфеля актуален как никогда.

Акции

Наиболее популярным видом финансовых инструментов является акция — ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Акции бывают обыкновенные и привилегированные. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций отличаются: привилегированные акции не дают права голоса, но, как правило, по ним заранее известен размер дивиденда и выплаты происходят в первую очередь. Обыкновенные акции, напротив, дают право голоса, но размер дивидендов заранее неизвестен.

И по обыкновенным, и по привилегированным акциям дивиденды не гарантированы. Как правило, дивиденды не выплачиваются, если компания по итогам года получила убыток. Владелец акции получает доход за счет дивидендов и/или за счет роста стоимости акции.

Облигации

Среди более консервативных инвесторов довольно популярны облигации, которые представляют собой долговые ценные бумаги, владельцы которых имеют право получить от эмитента ее номинальную стоимость и проценты (купоны). Приобретая облигации, вы, по сути, даете в долг эмитенту, а он вам за это платит проценты.

Облигации могут быть дисконтные (ее владелец не получает процентных выплат, но зарабатывает за счет того, что покупает ее дешевле номинальной стоимости) и процентные, по которым регулярно выплачивается доход. Как правило, в России можно купить именно процентные облигации.

По типу эмитента облигации обычно разделяют на:

государственные — заемщиком выступает государство;

муниципальные — заемщиком выступают местные органы власти;

корпоративные — заемщиком выступает коммерческая компания.

По способу выплаты купонного дохода облигации тоже отличаются. Купон может быть:

фиксированным;

переменным (заранее известна величина купона в каждую дату выплаты, но величина купона может отличаться);

плавающим (когда ставка привязана к какому-то изменяющемуся индикатору, например, ключевой ставки ЦБ РФ).

Доход по облигациям владелец этой ценной бумаги получает в виде купонных выплат и/или разницы между ценой покупки и продажи.

У облигации есть еще один важный параметр: накопленный купонный доход (НКД), который начисляется в процентах от номинала облигации и будет выплачен владельцу, даже если он продаст ее раньше срока выплаты купона. Это отличает облигации от депозитов по которым, как правило, при досрочном закрытии депозита накопленный процент сгорает.

Биржевые паевые инвестиционные фонды

Для диверсификации и снижении рисков используются биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы)/ ETF. Это фонды, паи которых можно купить и продать на бирже. Данные фонды следуют указанной в проспекте стратегии и, как правило, разделяются на:

облигационные фонды;

фонды акций;

товарные фонды.

Встречаются и смешанные фонды, в которые в определенной пропорции могут входить все перечисленные ранее активы. Из названия фонда можно понять, какие активы в него входят. Чаще всего ETF и БПИФы повторяют структуру индексов (например, индекс Мосбиржи или S&P500).

Отличительной особенностью и основным преимуществом данных инструментов является диверсификация: покупая паи такого фонда вы можете инвестировать в акции более 100 компаний одновременно. Среди преимуществ также выделяют низкий порог входа: чтобы достаточно хорошо диверсифицировать свой портфель и включить в него хотя бы 10-15 акций и облигаций различных эмитентов, вам понадобится более 100 тыс. рублей.

С помощью ETF/ БПИФ вы сможете сделать это с минимальными вложениями (на московской бирже торгуются ETF стоимостью менее 200 рублей). Некоторые ETF могут также выплачивать дивидендный доход.

Инвестиционные фонды недвижимости

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) очень похожи на ETF, но основным направлением инвестиций таких компаний являются объекты недвижимости. REIT бывают долевыми и ипотечными.

Долевые фонды получают рентный доход и делятся им со своими вкладчиками в виде дивидендов. Долевые REIT обычно специализируются на определенном типе недвижимости: офисные здания, торговые центры, складские помещения, помещения для розничных магазинов и так далее. Ипотечные REIT выкупают ипотечные закладные у банков и получают доход от выплаты процентных платежей по ипотеке.

Эти инструменты считаются достаточно консервативным инструментом с фиксированной доходностью, однако и они подвержены рыночной переоценке — нет гарантий, что стоимость такого фонда не снизится со временем. Отдельно стоит отметить, что дивиденды по REIT облагаются 30% налогом (а доходы по акциям, облигациям и ETF — 13%). Помимо этого REIT пока не торгуются на московской бирже, приобрести их можно на Санкт-Петербургской бирже.

Все из вышеперечисленных инструментов инвестор может купить на бирже, открыв счет у брокера с лицензией.

Драгоценные металлы

К драгоценным металлам относят:

золото;

серебро;

платину;

палладий.

Наиболее популярным и простым способом покупки этих драгоценных металлов является приобретение ETF на нужный вам металл. На бирже также есть возможность приобрести акции горнодобывающих компаний. Это уже не прямое инвестирование в драгоценный металл, но в бизнес, который напрямую зависит от стоимости данного актива. Альтернативными (и более дорогими) способами инвестиций в драгоценные металлы являются:

слитки;

монеты;

обезличенные счета.

Купить такие продукты или открыть счет можно в банке.

Структурные продукты

Такие продукты являются достаточно сложным для понимания финансовым инструментом, который сочетает в себе защитную и рисковую часть. Защитная часть обеспечивает защиту капитала (полную или частичную), рисковая — позволяет получить потенциально высокую доходность. Ключевое слово — потенциальную, так как доходность не гарантирована и зависит от стратегии (как правило ставка делается на рост акций или индекса).

Структурные продукты бывают:

с полной защитой капитала (даже если ставка рисковой части не сыграла, вы ничего не потеряете, а вернете свои деньги обратно);

частичной защитой капитала (когда при неблагоприятном стечении обстоятельств вам вернется заранее оговоренная часть внесенных средств, остальная, соответственно, сгорит);

без защиты капитала.

С недавнего времени неквалифицированному инвестору доступны только структурные продукты с полной защитой капитала. Приобрести такие инструменты можно у банка, брокера или управляющей компании. Некоторые из структурных продуктов можно купить на бирже (биржевые структурные облигации).

Инвестиционное страхование жизни

По своей структуре очень похоже на структурные продукты, но в оболочке страховки. Такой инструмент помимо возможного потенциального дохода дает страховую защиту: в случае ухода застрахованного из жизни или инвалидности, его наследники или указанные бенефициары получат дополнительные выплаты. Приобрести их можно только напрямую у страховой компании или в банке.

Депозит

Самый известный и популярный в России способ хранения денег, который не нуждается в дополнительных пояснениях.

Инструменты для консервативного инвестора

Консервативному инвестору, который не готов к возможным убыткам, можно включить в свой инвестиционный портфель низкорисковые инструменты: облигации, облигационные биржевые фонды (ETF), инвестиционные фонды недвижимости, депозиты, а также структурные продукты с полной защитой капитала и ИСЖ.

Чаще всего начинающим инвесторам рекомендуется сначала какое-то время поработать только с консервативными инструментами, а со временем добавлять в свой портфель и другие инструменты.

Инструменты для агрессивного инвестора

Агрессивные инвесторы, то есть те, кто ради высокой потенциальной доходности, готов рискнуть значительной частью своего капитала, инвестируют весь свой портфель в акции, производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы), структурные продукты без защиты капитала.

Такие инвесторы зачастую имеют большой опыт на фондовом рынке, крупный размер капитала и в случае неудачи смогут безболезненно ее пережить.

Инструменты для инвестора с умеренным риск-профилем

Инвестор с умеренным риск-профилем сочетает высокорискованные инструменты с консервативными. Добавление в портфель консервативных инструментов снижает риски, а высокорискованные позволяют добиться большей доходности. Классическая схема: 50% портфеля в консервативных инструментах, 50% — в высокорискованных.

Также в портфель дополнительно к указанным можно включить драгоценные металлы в удобной для инвестора форме, акционные ETF (за счет большего количества акций в одном ETF акционные фонды менее рискованны), структурные продукты и ИСЖ с частичной защитой капитала.

Обладая знаниями обо всех доступных финансовых инструментах, каждый инвестор может подобрать себе наиболее подходящие как по уровню знаний и опыту, так и по комфортной рискованности. Главное — подходить к инвестициям осознанно, соотнося каждый инструмент со своим финансовым планом и инвестиционной целью.

Фото на обложке: Khongtham/shutterstock.com