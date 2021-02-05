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«Мы вам перезвоним»: как «отличиться» на собеседовании

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Гарри Мурадян
Гарри Мурадян

HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры

Ирина Печёрская

Интервью с потенциальным работодателем очень похоже на защиту стартап-проекта перед инвесторами. Только, в отличие от инвестиций, здесь на кону джоб-оффер.

Гарри Мурадян, HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры, поделился вредными советами, которые похоронят все шансы получить престижную работу в хорошей компании.

«Мы вам перезвоним»: как «отличиться» на собеседовании

Основа любого собеседования — продажа двух фундаментальных вещей: своего опыта и потенциала. 

Как звучит продажа опыта простыми словами: возьмите меня, я справлюсь с задачами, потому что делал подобное на предыдущем месте. 

Продажа потенциала — возьмите меня, я быстро учусь, схватываю все на лету, быстрее других начну приносить пользу и прибыль компании, буду лояльным. А еще хочу расти и развиваться. 

Кандидаты без опыта продают 100% потенциала. Для соискателей с опытом рекомендуется на собеседовании продавать 80% опыта и 20% потенциала. 

Также собеседование — это нечто больше, чем просто прийти и рассказать о себе. Талантливый соискатель должен уметь управлять эмоциями рекрутера и создавать правильное впечатление о себе. 

Для этого нужно учитывать все: от того, как вы договариваетесь об интервью, до того, как вы выходите из кабинета и закрепляете договоренности. 

В школе и в университете этому не учат, поэтому большое количество кандидатов до сих пор не может найти работу и не понимает, в чем причина отказа. Чтобы оказаться в их числе, советую следовать моим вредным советам. 

 

Опаздывайте, будьте назойливым и забывчивым 

Что сделать, чтобы испортить все с самого начала, — опоздать. Еще хуже — опоздать и не предупредить об этом. 

Многие до сих пор следуют правилу, знакомому со студенческой скамьи: до 15 минут не считается — здесь так не работает. Для разнообразия можно забыть паспорт и испортить собеседование, даже не переступив порог проходной. 

Но, если вы не такой забывчивый, держите еще одну идею, как оставить неприятное впечатление о себе у рекрутра еще до встречи с ним. 

До сих пор помню кандидата, который пришел вовремя, но в ожидании интервью ушел за кофе с круассаном и задержался минут на 20. Принимать я его, конечно, не стал. 

Также я много раз встречал такой тип кандидатов, которым не сидится на месте: они начинают заводить разговоры с секретарем, охранником, другими кандидатами, желая показать свою проактивность и умение общаться с людьми. 

На деле — это лишь создает ощущение назойливости.

Но это еще не все — забудьте имя рекрутера и его коллег и постоянно переспрашивайте их об этом. Это бесит. И очень сильно. 

Берите инициативу в свои руки и хозяйничайте в офисе. Многие это делают, чтобы показать, что они «доминируют», забывая, что собеседование — это встреча равных. 

Вообще, первое впечатление создается во время знакомства, поэтому я придаю этому большое значение. Если испортить всё на этом этапе, то дальше будет гораздо сложнее. 

 

Не тратьте время и не продумывайте внешний образ

Самая частая ошибка многих кандидатов — приходить на собеседование в грязной одежде и выглядеть неопрятно. Особенно часто это происходит зимой и в межсезонье, когда на улице плохая погода и надо приложить дополнительные усилия, чтобы выглядеть, как с иголочки. 

Запахи. Однажды у меня был кандидат, который надушился от души резким парфюмом и забыл использовать дезодорант. 

На двадцатой минуте собеседования после парочки стрессовых вопросов я почувствовал ядерную смесь запаха пота и парфюма. Газовая камера в этот момент была бы лучше. 

Кстати, как вам идея прийти на собеседование на должность стажера или другую рядовую позицию в аксессуарах, стоимостью в несколько годовых зарплат: часы Rolex, браслеты Cartier?

Ну, вы понимаете. После такого работодатель понятия не будет иметь, зачем вы хотите получить работу с рядовой зарплатой.

 

Контролировать язык тела тяжело — так что даже не пытайтесь

 

 

Сложенные руки и перекрещенные ноги

Скрещивание рук и ног не только свидетельствует об отрицательном отношении к собеседнику, но к тому же обращает меньше внимания на то, что он слышит.

 

Сигнализирует об абсолютной уверенности в себе

 

Шпилеобразное положение рук 

Вы всем телом показываете, что все, что говорит собеседник, — полная чушь, и вы уже знаете все ответы. Да и вообще, что ты тут мне сказки рассказываешь? Знаю я уже это все!

 

Повышенный уровень скепсиса и отсутствие интереса

 

Откидывание на спинку кресла

Тут вы посылаете четкий сигнал, что вам неинтересно слушать человека, и ваше тело отстранилось от него, чтобы ограничить поток информации. Вот когда будет интересно — наклонитесь к нему. А пока вы кинули собеседника в режим mute.

 

Неуверенность в себе, боязливость, робость

 

Отсутствие контакта глаз 

Чем дольше вы бегаете от собеседника глазами и не смотрите на него, тем больше, скорее всего, у вас скелетов в шкафу. 

 

Наличие лжи

 

Прикосновения к лицу

Ваше тело показывает, что вы стесняетесь, боитесь, ищете тепла. Вам неловко, и вы хотите закрыться от контакта.

 

Необязательно вести с рекрутером диалог 

Есть два типа радикалов, которые чаще всего заваливают собеседования: молчуны и болтуны. Есть простая истина: собеседование — это диалог, а не допрос или монолог актера. 

Односложные ответы создают образ замкнутого человека, который вряд ли впишется в команду.

Вода в ответах покажет, что вы человек слова, а не дела. А значит все, что вы говорите, можно смело делить на два, а то и на три. 

Очень многие любят врать на интервью, чтобы получить оффер.

Жаль, но не все понимают: все, о чем вы заявляете, придется подтвердить на деле. И от этого никуда не деться. 

 

Покажите, что вы образованный человек, и говорите на любые темы

Самые опасные темы для разговора: 

  • политика;
  • религия;
  • спорт;
  • сплетни; 
  • вопросы личного характера; 
  • осуждение компании и рекрутера; 
  • вопросы про взятки, откаты; 
  • юмор (не все одинаково его понимают). 

Хамить, ругаться, спорить и докапываться до истины — заведомо проигрышный вариант. 

Теперь без шуток. Если рекрутер глупый, а такое бывает иногда, будьте выше этого. 

Задумайтесь: если в компании такие люди, точно ли это то место, куда вы хотите попасть? Ведь треть своей жизни вы проведете на работе, и она должна приносить удовольствие. 

Желаю каждому найти свою работу мечты и реализовать себя в карьере!

Фото на обложке: Ljupco Smokovski/Shutterstock.com

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