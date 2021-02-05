«Мы вам перезвоним»: как «отличиться» на собеседовании

Гарри Мурадян, HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры, поделился вредными советами, которые похоронят все шансы получить престижную работу в хорошей компании.

Интервью с потенциальным работодателем очень похоже на защиту стартап-проекта перед инвесторами. Только, в отличие от инвестиций, здесь на кону джоб-оффер.

Основа любого собеседования — продажа двух фундаментальных вещей: своего опыта и потенциала.

Как звучит продажа опыта простыми словами: возьмите меня, я справлюсь с задачами, потому что делал подобное на предыдущем месте.

Продажа потенциала — возьмите меня, я быстро учусь, схватываю все на лету, быстрее других начну приносить пользу и прибыль компании, буду лояльным. А еще хочу расти и развиваться.

Кандидаты без опыта продают 100% потенциала. Для соискателей с опытом рекомендуется на собеседовании продавать 80% опыта и 20% потенциала.

Также собеседование — это нечто больше, чем просто прийти и рассказать о себе. Талантливый соискатель должен уметь управлять эмоциями рекрутера и создавать правильное впечатление о себе.

Для этого нужно учитывать все: от того, как вы договариваетесь об интервью, до того, как вы выходите из кабинета и закрепляете договоренности.

В школе и в университете этому не учат, поэтому большое количество кандидатов до сих пор не может найти работу и не понимает, в чем причина отказа. Чтобы оказаться в их числе, советую следовать моим вредным советам.

Опаздывайте, будьте назойливым и забывчивым

Что сделать, чтобы испортить все с самого начала, — опоздать. Еще хуже — опоздать и не предупредить об этом.

Многие до сих пор следуют правилу, знакомому со студенческой скамьи: до 15 минут не считается — здесь так не работает. Для разнообразия можно забыть паспорт и испортить собеседование, даже не переступив порог проходной.

Но, если вы не такой забывчивый, держите еще одну идею, как оставить неприятное впечатление о себе у рекрутра еще до встречи с ним.

До сих пор помню кандидата, который пришел вовремя, но в ожидании интервью ушел за кофе с круассаном и задержался минут на 20. Принимать я его, конечно, не стал.

Также я много раз встречал такой тип кандидатов, которым не сидится на месте: они начинают заводить разговоры с секретарем, охранником, другими кандидатами, желая показать свою проактивность и умение общаться с людьми.

На деле — это лишь создает ощущение назойливости.

Но это еще не все — забудьте имя рекрутера и его коллег и постоянно переспрашивайте их об этом. Это бесит. И очень сильно.

Берите инициативу в свои руки и хозяйничайте в офисе. Многие это делают, чтобы показать, что они «доминируют», забывая, что собеседование — это встреча равных.

Вообще, первое впечатление создается во время знакомства, поэтому я придаю этому большое значение. Если испортить всё на этом этапе, то дальше будет гораздо сложнее.

Не тратьте время и не продумывайте внешний образ

Самая частая ошибка многих кандидатов — приходить на собеседование в грязной одежде и выглядеть неопрятно. Особенно часто это происходит зимой и в межсезонье, когда на улице плохая погода и надо приложить дополнительные усилия, чтобы выглядеть, как с иголочки.

Запахи. Однажды у меня был кандидат, который надушился от души резким парфюмом и забыл использовать дезодорант.

На двадцатой минуте собеседования после парочки стрессовых вопросов я почувствовал ядерную смесь запаха пота и парфюма. Газовая камера в этот момент была бы лучше.

Кстати, как вам идея прийти на собеседование на должность стажера или другую рядовую позицию в аксессуарах, стоимостью в несколько годовых зарплат: часы Rolex, браслеты Cartier?

Ну, вы понимаете. После такого работодатель понятия не будет иметь, зачем вы хотите получить работу с рядовой зарплатой.

Контролировать язык тела тяжело — так что даже не пытайтесь

Сложенные руки и перекрещенные ноги

Скрещивание рук и ног не только свидетельствует об отрицательном отношении к собеседнику, но к тому же обращает меньше внимания на то, что он слышит.

Сигнализирует об абсолютной уверенности в себе

Шпилеобразное положение рук

Вы всем телом показываете, что все, что говорит собеседник, — полная чушь, и вы уже знаете все ответы. Да и вообще, что ты тут мне сказки рассказываешь? Знаю я уже это все!

Повышенный уровень скепсиса и отсутствие интереса

Откидывание на спинку кресла

Тут вы посылаете четкий сигнал, что вам неинтересно слушать человека, и ваше тело отстранилось от него, чтобы ограничить поток информации. Вот когда будет интересно — наклонитесь к нему. А пока вы кинули собеседника в режим mute.

Неуверенность в себе, боязливость, робость

Отсутствие контакта глаз

Чем дольше вы бегаете от собеседника глазами и не смотрите на него, тем больше, скорее всего, у вас скелетов в шкафу.

Наличие лжи

Прикосновения к лицу

Ваше тело показывает, что вы стесняетесь, боитесь, ищете тепла. Вам неловко, и вы хотите закрыться от контакта.

Необязательно вести с рекрутером диалог

Есть два типа радикалов, которые чаще всего заваливают собеседования: молчуны и болтуны. Есть простая истина: собеседование — это диалог, а не допрос или монолог актера.

Односложные ответы создают образ замкнутого человека, который вряд ли впишется в команду.

Вода в ответах покажет, что вы человек слова, а не дела. А значит все, что вы говорите, можно смело делить на два, а то и на три.

Очень многие любят врать на интервью, чтобы получить оффер.

Жаль, но не все понимают: все, о чем вы заявляете, придется подтвердить на деле. И от этого никуда не деться.

Покажите, что вы образованный человек, и говорите на любые темы

Самые опасные темы для разговора:

политика;

религия;

спорт;

сплетни;

вопросы личного характера;

осуждение компании и рекрутера;

вопросы про взятки, откаты;

юмор (не все одинаково его понимают).

Хамить, ругаться, спорить и докапываться до истины — заведомо проигрышный вариант.

Теперь без шуток. Если рекрутер глупый, а такое бывает иногда, будьте выше этого.

Задумайтесь: если в компании такие люди, точно ли это то место, куда вы хотите попасть? Ведь треть своей жизни вы проведете на работе, и она должна приносить удовольствие.

Желаю каждому найти свою работу мечты и реализовать себя в карьере!

Фото на обложке: Ljupco Smokovski/Shutterstock.com