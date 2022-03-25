Как стартапу с российским финансированием пройти санкционную проверку американского инвестора?

Руководитель практики санкционного права Alliance Legal CG и советник по экспортному контролю, санкциям и правилам международной торговли Род Туваев рассказывает, как российскому стартапу быть осмотрительнее при привлечении инвестиций в России, чтобы избежать проблем за границей в будущем.

Фаундеры ожидали от российских инвесторов денежных вливаний. Но сегодня вопрос разумности принятия этих инвестиций от соотечественников стоит крайне остро. Требуется комплексный аудит для того, чтобы убедиться, что факт участия инвесторов-соотечественников в проекте не загубит его за рубежом.

Несмотря на усиление антироссийских санкций, технологические и инженерные компании, IT-стартапы стремятся в США. Сейчас на этапе релокации зависло немало проектов.

Может ли участие отечественного инвестфонда стать препятствием для привлечения в будущем американских инвестиций?

В условиях современной геополитической ситуации и нарастающей роли санкционной политики этот вопрос совершенно оправданно приходит в голову не только основателям стартапов, но и инвесторам первого раунда, которые обеспокоены сохранением и приумножением средств через выход на рынок Северной Америки.

Юридически грамотные инвесторы стали включать в оформляющий инвестиционные отношения договор условия о «Запрещенном приобретателе».

Если есть подозрения, что из-за лица, которое планирует приобрести долю и присоединиться к числу участников общества, повысятся репутационные, санкционные или другие риски для нормальной работы компании, стоит отказаться от его вступления.

Проводим санкционный аудит

В долгосрочной перспективе основной риск — это непрохождение санкционного аудита со стороны американского инвестора в момент рассмотрения решения об инвестициях. Существует сценарий, при котором непроверенный на санкционные риски инвестор может создать серьёзные или непреодолимые препятствия для операционной деятельности в США.

Это чувствительные, особо контролируемые индустрии: авиакосмическая, отдельные сектора машиностроения, находящиеся под экспортным контролем Бюро промышленности и безопасности — Bureau of Industry and Security (BIS), например, микроэлектроника, полупроводники.

Даже проект по инжинирингу дронов может быть во многих применениях подвержен дополнительной проверке. Кроме того, проекты связанные с распознаванием лиц, кибербезопасностью, диджитал-клонами производств, обработкой и хранением медицинских данных, криптостартапы также относятся к категории повышенного риска и жестких регуляторных требований.

Давайте будем честны в прогнозе: американскому инвестору в случае затруднительной оценки структуры владения уже переехавшего в США российского стартапа проще сказать «нет», чем разбираться в уровне риска нарушения санкционного законодательства.

Основные регуляторы в области санкционного и экспортного контроля в США

Бюро промышленности и безопасности — Bureau of Industry and Security (BIS);

— Bureau of Industry and Security (BIS); Управление по контролю за иностранными активами — Office of Foreign Assets Control (OFAC);

— Office of Foreign Assets Control (OFAC); Управление по рискам глобальной безопасности Комиссии по ценным бумагам и биржам — SEC’s Office of Global Security Risk.

Бюро промышленности и безопасности США (BIS)

Его задача — регулирование экспорта товаров и технологий двойного назначения, обеспечение соблюдения законов об экспортном контроле, лицензирование иностранных потребителей американских технологий. Если ваш продукт является высокотехнологичным, то он будет проходить классификацию на предмет экспортного контроля США со стороны BIS.

Поэтому крайне важна проверка российского инвестиционного фонда первого раунда, его учредителей и аффилированных структур на предмет нахождения в списках BIS и санкционных списках OFAC или на их подверженность вторичным санкциям.

Управление по контролю за иностранными активами

OFAC считается подразделением Министерства финансов США, в чьи полномочия входят вопросы финансовой разведки, планирование и применение экономических и торговых санкций для поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики.

Объекты деятельности OFAC — иностранные государства, организации и лица, которые признаются угрозой для национальной безопасности США. OFAC полностью отвечает за все санкционные списки.

Управление Комиссии по ценным бумагам и биржам по глобальным рискам безопасности

Отвечает за контроль и расследование возможных нарушений законов и правил о ценных бумагах, в частности, при ненадлежащем или неполном раскрытии эмитентами информации, в том числе о санкционных рисках.

Наличие санкционных рисков означает, что инвесторы из США могут невольно поддерживать деятельность эмитентов, которые были бы незаконны для резидента США.

Проводим проверку российского инвестора на санкционные риски

Идентификацируем риски по владению и возможной санкционной аффилированности инвестфонда;

Проверяем на наличие лиц в списке SDN и других санкционных списках по названию организации, именам известных сотрудников и руководителей на сайте Минфина США и BIS;

Проверяем на предмет нахождения в уставном или акционерном капитале компании свыше 50 % доли, принадлежащей лицу, находящемуся под санкциями — под те же ограничения попадает вся компания (правило «50+»).

Мы рекомендуем использовать совместно три инструментария:

Российские скрининговые системы «Контур Фокус» и «СПАРК Интерфакс» в выбранном тарифе «санкционного риск-менеджмента»;

Сайты регуляторов OFAC и BIS;

Зарубежные скрининговые системы, такие как World Check (Refinitiv), Dow Jones и др.

Российские стартапы и инвесторы могут самостоятельно выполнить проверку на санкционные риски или воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. В затруднительных случаях может потребоваться профессиональное мнение от санкционного юриста из США или получение разъяснений напрямую от регуляторов.

Если стартап недооценивает необходимость организации санкционного риск-менеджмента, то это может решить его судьбу в США: прямо или косвенно повлиять как на операционную деятельность, так и на перспективу получения инвестиций от американских инвесторов.

Наши эксперты настоятельно рекомендуют не относиться к санкционной проверке формально и выстраивать высокий уровень защищенности при принятии решений по привлечению новых инвесторов в проект.

Фото на обложке: Shutterstock / Andriy Blokhin