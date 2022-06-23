10 подкастов про технологии, тренды, бизнес и не только, которые стоит слушать в 2022 году

Рынок подкастов переполнен отличными историями. Хочется послушать все, но где найти столько времени? Чтобы помочь сориентироваться на поле наиболее свежих и актуальных аудиопроектов на злободневные темы из мира технологий и бизнеса, Александр Гостев, главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского», составил эту подборку. Он надеется, она станет полезной и облегчит выбор читателей, а сами подкасты украсят дорогу на работу или домой, пробежку или прогулку, поездку на авто или любое другое время.

Содержание:

Про кибербезопасность и ИТ

Смени пароль!

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О чем: документально-разговорный подкаст об информационной безопасности. Ведущие — эксперты «Лаборатории Касперского» — я, Александр Гостев, Сергей Голованов и Алексей Андреев — обсуждаем актуальное из мира ИБ, говорим про расследования киберпреступлений, разбираем новые угрозы цифрового мира. Сделан совместно со студией MADCast.

Зачем слушать: знания в сфере информационной безопасности сегодня — «новый черный». Подкаст поможет быть в курсе актуальных трендов в мире кибербеза.

В первом сезоне обсуждали утечки данных, целевые атаки, бизнес шифровальщиков. Новые выпуски посвящены изменениям ландшафта киберугроз, импортозамещению в сфере IT, кадровому вопросу, работе айтишников в новых условиях и всему тому, что беспокоит индустрию здесь и сейчас.

Любимые выпуски:

Опасный мобильник (про угрозы, связанные с мобильными устройствами);

Инфобез в эпоху импортозамеса;

Как украсть миллиард (и специфика профессии специалиста по кибербезу).

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6 подкастов о технологиях, которые меняют мир

Запуск завтра

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О чем: подкаст студии «ЛибоЛибо» о технологиях, которые меняют нашу жизнь. Ведущий Самат Галимов — человек, «который решает проблемы». Он обсуждает насущные вопросы в совершенно разных сферах с представителями самых разных профессий.

Зачем слушать: отраслевые эксперты обсуждают важные прикладные вопросы. Свежие выпуски посвящены тому, как учить английский, визуализировать сложные данные, пора ли закупаться лекарствами от уходящих из России производителей.

Любимые выпуски:

Как лекарства попадают в Россию и пропадут ли они;

Как вирусы меняют строчки кода, после чего в мире происходят катастрофы;

Олимпиадное программирование. Как Россия каждый год занимает первое место.

Podlodka

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О чем: еженедельное аудиошоу «про IT и все, что с ним связано». Выпускается с 2017 года, к прослушиванию доступно более 260 выпусков. В каждом из них ведущие вместе с гостями погружаются в актуальную тему из мира ИТ и не только.

Зачем слушать: авторы поднимают нетривиальные, полезные и/или расширяющие кругозор темы: как научиться IT и смежным профессиям, как составить резюме и устроиться на работу, как айтишнику одеваться и быть хорошим родителем.

Еще обсуждают работу за рубежом, криптовалюты, антивирусы, бионическое протезирование, фаерволы, компьютерное зрение и прочие занимательные вещи.

Любимые выпуски:

Волонтерство в IT;

Как вкатиться в стиль;

Антивирусы.

Про тренды

DTF подкаст

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О чем: молодой подкаст, созданный командой DTF, про главные события из мира развлечений. Ведущие — главный редактор DTF Вадим Елистратов, Павел Пивоваров из подкаста «Не занесли» и Иван Талачев из «Один дома».

Зачем слушать: с этим подкастом вы будете в теме всего, что происходит в мире кино, сериалов, видеоигр, узнаете, чем живут публичные фигуры индустрии, и вообще хорошо проведете время.

Любимые выпуски:

Кто и почему давит на игровых журналистов;

Cyberpunk 2077 год спустя и «массэффектгейт»;

Игры, кино и другие медиа в России спустя три недели операции.

Киберпанк, который мы

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О чем: свежий подкаст про то, как технологии меняют нашу жизнь в совершенно разных областях. Ведущие Сергей Простаков, Тимур Султанов и Данила Ермаков называют себя «технооптимист, технопессимист и технореалист». Они рассуждают о дивном новом мире, который еще недавно существовал лишь в фантастических книжках.

Зачем слушать: новые времена для мира киберпанка. VPN, крипта, образование программиста. Социальные сети. Приватность. Этика. Поздно ли учиться «кодить»? Как снимать деньги за границей? Какие трудности уже встречают обладатели криптосбережений? И что в текущей ситуации внушает, если не оптимизм, то хотя бы надежду?

Любимые выпуски:

Как технологии делают рекламу эффективной и интересной?

Лечение болезней, «дизайн детей», вопросы этики. Спорим о генной инженерии;

Эмиграция на максималках. Что происходит с освоением космоса в наши дни?

Что изменилось?

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О чем: подкаст «РБК Трендов» об инновационных решениях и их влиянии на наше мышление, модели поведения, социальную и культурную сферы жизни. Подкаст ведет Максим Ефинцев.

Зачем слушать: несмотря на то, что подкаст близится к завершению, выпуски стоит послушать. Они дают возможность проанализировать события прошедших лет. Увидеть, что было популярно, что волновало людей, как развивались процессы. При этом многие темы до сих пор остаются актуальны: ИИ, машинное обучение и дипфейки, data science, VR/AR/MR не теряют актуальности и сегодня.

Любимые выпуски:

Небабушкин ремонт: что делать без IKEA и зачем нужны дизайнеры интерьера;

NFT и современное искусство: зачем покупать «картинки из интернета»;

Как пандемия изменила индустрию развлечений.

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Про бизнес и деньги

Бизнес — это я. Что делать прямо сейчас

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О чем: подкаст «Яндекса» о малом бизнесе. Здесь предприниматели из России делятся опытом ведения бизнеса, рассказывают о трудностях и путях их преодоления на пути построения собственного дела. Последние выпуски посвящены конкретным советам вроде «Как работать с сотрудниками в тяжёлые периоды» или «Как поддержать экономику бизнеса». Подкаст ведет Анастасия Дюжарден — контент-маркетолог «Яндекс Бизнеса».

Зачем слушать: как бы парадоксально ни звучало, но 2022 год открывает возможности для построения собственного дела. И перед тем, как самому с головой окунуться в бизнес, будет не лишним послушать истории «бывалых».

Любимые выпуски:

Как живет настоящий малый бизнес в России?

«В этом бизнесе есть 14 крутых дней в году»: как живут владельцы цветочных магазинов;

Работа без выходных и четкого графика. Как устроен бизнес шиномонтажей в России.

Либо выйдет, либо нет

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О чем: первые выпуски подкаста посвящены тому, как построить бизнес в сфере подкастинга. В новых ведущие сводят предпринимателей с инвесторами и следят, как первые держат удар, а вторые — принимают решения. Ведущие — Лика Кремер и Катя Кронгауз — основательницы студии подкастов «Либо/либо».

Зачем слушать: в 2022 году запустился 6 сезон, в котором рассказывают, как бизнесменам выживать в меняющемся мире.

Любимые выпуски:

«Дорого, жарко и никаких налогов». Нас подговаривают ехать в Дубай;

«Это как дефолт. Наши бабушки теряли сбережения, мы — подписчиков». Выпуск о том, как блокировка соцсети с фотографиями обрушила бизнес (или нет?);

«Ну, кто будет начинать плакать?» Разговор с инвесторами о новой реальности.

Калькулятор

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О чем: подкаст про деньги от студии «Техника речи», который перевалил на шестой сезон. В первых выпусках нам помогали разобраться с личными финансами, свежие выпуски посвящены тому, как в современных реалиях разумно копить и тратить.

Зачем слушать: свежий сезон посвящен тому, что делать с деньгами в ситуации турбулентности. Про закрытие кредитов, покупку жилья, ипотеку и все, к покупке чего стоит подходить с трезвой головой и холодным сердцем.

Любимые выпуски:

Финансовая уборка: как наконец навести порядок в своих деньгах;

Зачем нужна финансовая подушка безопасности: три реальные истории о том, как отложить на черный день;

Дети и деньги. Можно ли научить ребенка грамотно тратить (спойлер: можно и нужно!).

Всем

Давай останемся в России

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О чем: о местах, людях и проектах в России, которым уделено недостаточно внимания в медиаполе. «Регионы — классные и самобытные», — считает команда подкаста, которая путешествует по стране и рассказывает истории, которые позволяют узнать ее чуть лучше.

Зачем слушать: всем, кто решил остаться и строить жизнь в России. Познакомиться с тем, что происходит на просторах родины, а не только в пределах МКАД.

Любимые выпуски:

Серия эпизодов про Соловки;

Наталия Туйгунова об Астрахани, хулиганских экскурсиях и городском интернет-издании «Dvor.Media»;

Дмитрий Андреев о «Другом Данилове», работе с детьми и молодежном штабе в пустующем доме.

Фото на обложке: Shutterstock / Alex from the Rock