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10 подкастов про технологии, тренды, бизнес и не только, которые стоит слушать в 2022 году

Колонки
Александр Гостев
Александр Гостев

Главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского»

Алина Алещенко

Рынок подкастов переполнен отличными историями. Хочется послушать все, но где найти столько времени? Чтобы помочь сориентироваться на поле наиболее свежих и актуальных аудиопроектов на злободневные темы из мира технологий и бизнеса, Александр Гостев, главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского», составил эту подборку. Он надеется, она станет полезной и облегчит выбор читателей, а сами подкасты украсят дорогу на работу или домой, пробежку или прогулку, поездку на авто или любое другое время.

10 подкастов про технологии, тренды, бизнес и не только, которые стоит слушать в 2022 году

Содержание:

  1. Смени пароль!
  2. Запуск завтра
  3. Podlodka
  1. DTF подкаст
  2. Киберпанк, который мы
  3. Что изменилось?
  1. Бизнес — это я. Что делать прямо сейчас
  2. Либо выйдет, либо нет
  3. Калькулятор
  1. Давай останемся в России

 

Про кибербезопасность и ИТ

Смени пароль!

Слушать

О чем: документально-разговорный подкаст об информационной безопасности. Ведущие — эксперты «Лаборатории Касперского» — я, Александр Гостев, Сергей Голованов и Алексей Андреев — обсуждаем актуальное из мира ИБ, говорим про расследования киберпреступлений, разбираем новые угрозы цифрового мира. Сделан совместно со студией MADCast.

Зачем слушать: знания в сфере информационной безопасности сегодня — «новый черный». Подкаст поможет быть в курсе актуальных трендов в мире кибербеза.

В первом сезоне обсуждали утечки данных, целевые атаки, бизнес шифровальщиков. Новые выпуски посвящены изменениям ландшафта киберугроз, импортозамещению в сфере IT, кадровому вопросу, работе айтишников в новых условиях и всему тому, что беспокоит индустрию здесь и сейчас. 

Фонд UDS Capital инвестирует в стартапы по теме FinTech. Подробнее по ссылке

Любимые выпуски: 

  • Опасный мобильник (про угрозы, связанные с мобильными устройствами);
  • Инфобез в эпоху импортозамеса;
  • Как украсть миллиард (и специфика профессии специалиста по кибербезу).

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6 подкастов о технологиях, которые меняют мир

 

Запуск завтра

Слушать

О чем: подкаст студии «ЛибоЛибо» о технологиях, которые меняют нашу жизнь. Ведущий Самат Галимов — человек, «который решает проблемы». Он обсуждает насущные вопросы в совершенно разных сферах с представителями самых разных профессий.

Зачем слушать: отраслевые эксперты обсуждают важные прикладные вопросы. Свежие выпуски посвящены тому, как учить английский, визуализировать сложные данные, пора ли закупаться лекарствами от уходящих из России производителей.

Любимые выпуски: 

  • Как лекарства попадают в Россию и пропадут ли они;
  • Как вирусы меняют строчки кода, после чего в мире происходят катастрофы;
  • Олимпиадное программирование. Как Россия каждый год занимает первое место.

 

Podlodka

Слушать

О чем: еженедельное аудиошоу «про IT и все, что с ним связано». Выпускается с 2017 года, к прослушиванию доступно более 260 выпусков. В каждом из них ведущие вместе с гостями погружаются в актуальную тему из мира ИТ и не только. 

Зачем слушать: авторы поднимают нетривиальные, полезные и/или расширяющие кругозор темы: как научиться IT и смежным профессиям, как составить резюме и устроиться на работу, как айтишнику одеваться и быть хорошим родителем.

Еще обсуждают работу за рубежом, криптовалюты, антивирусы, бионическое протезирование, фаерволы, компьютерное зрение и прочие занимательные вещи.

Любимые выпуски: 

  • Волонтерство в IT;
  • Как вкатиться в стиль;
  • Антивирусы.

 

Про тренды

DTF подкаст

Слушать

О чем: молодой подкаст, созданный командой DTF, про главные события из мира развлечений. Ведущие — главный редактор DTF Вадим Елистратов, Павел Пивоваров из подкаста «Не занесли» и Иван Талачев из «Один дома».

Зачем слушать: с этим подкастом вы будете в теме всего, что происходит в мире кино, сериалов, видеоигр, узнаете, чем живут публичные фигуры индустрии, и вообще хорошо проведете время.

Любимые выпуски: 

  • Кто и почему давит на игровых журналистов;
  • Cyberpunk 2077 год спустя и «массэффектгейт»;
  • Игры, кино и другие медиа в России спустя три недели операции.

 

Киберпанк, который мы

Слушать

О чем: свежий подкаст про то, как технологии меняют нашу жизнь в совершенно разных областях. Ведущие Сергей Простаков, Тимур Султанов и Данила Ермаков называют себя «технооптимист, технопессимист и технореалист». Они рассуждают о дивном новом мире, который еще недавно существовал лишь в фантастических книжках.

Зачем слушать: новые времена для мира киберпанка. VPN, крипта, образование программиста. Социальные сети. Приватность. Этика. Поздно ли учиться «кодить»? Как снимать деньги за границей? Какие трудности уже встречают обладатели криптосбережений? И что в текущей ситуации внушает, если не оптимизм, то хотя бы надежду?

Любимые выпуски:

  • Как технологии делают рекламу эффективной и интересной?
  • Лечение болезней, «дизайн детей», вопросы этики. Спорим о генной инженерии;
  • Эмиграция на максималках. Что происходит с освоением космоса в наши дни?

 

Что изменилось?

Слушать

О чем: подкаст «РБК Трендов» об инновационных решениях и их влиянии на наше мышление, модели поведения, социальную и культурную сферы жизни. Подкаст ведет Максим Ефинцев.

Зачем слушать: несмотря на то, что подкаст близится к завершению, выпуски стоит послушать. Они дают возможность проанализировать события прошедших лет. Увидеть, что было популярно, что волновало людей, как развивались процессы. При этом многие темы до сих пор остаются актуальны: ИИ, машинное обучение и дипфейки, data science, VR/AR/MR не теряют актуальности и сегодня. 

Любимые выпуски:

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Про бизнес и деньги

Бизнес — это я. Что делать прямо сейчас

Слушать

О чем: подкаст «Яндекса» о малом бизнесе. Здесь предприниматели из России делятся опытом ведения бизнеса, рассказывают о трудностях и путях их преодоления на пути построения собственного дела. Последние выпуски посвящены конкретным советам вроде «Как работать с сотрудниками в тяжёлые периоды» или «Как поддержать экономику бизнеса». Подкаст ведет Анастасия Дюжарден — контент-маркетолог «Яндекс Бизнеса».

Зачем слушать: как бы парадоксально ни звучало, но 2022 год открывает возможности для построения собственного дела. И перед тем, как самому с головой окунуться в бизнес, будет не лишним послушать истории «бывалых». 

Любимые выпуски:

  • Как живет настоящий малый бизнес в России?
  • «В этом бизнесе есть 14 крутых дней в году»: как живут владельцы цветочных магазинов;
  • Работа без выходных и четкого графика. Как устроен бизнес шиномонтажей в России.

 

Либо выйдет, либо нет

Слушать

О чем: первые выпуски подкаста посвящены тому, как построить бизнес в сфере подкастинга. В новых ведущие сводят предпринимателей с инвесторами и следят, как первые держат удар, а вторые — принимают решения. Ведущие — Лика Кремер и Катя Кронгауз — основательницы студии подкастов «Либо/либо». 

Зачем слушать: в 2022 году запустился 6 сезон, в котором рассказывают, как бизнесменам выживать в меняющемся мире.

Любимые выпуски:

  • «Дорого, жарко и никаких налогов». Нас подговаривают ехать в Дубай;
  • «Это как дефолт. Наши бабушки теряли сбережения, мы — подписчиков». Выпуск о том, как блокировка соцсети с фотографиями обрушила бизнес (или нет?);
  • «Ну, кто будет начинать плакать?» Разговор с инвесторами о новой реальности.

 

Калькулятор

Слушать

О чем: подкаст про деньги от студии «Техника речи», который перевалил на шестой сезон. В первых выпусках нам помогали разобраться с личными финансами, свежие выпуски посвящены тому, как в современных реалиях разумно копить и тратить. 

Зачем слушать: свежий сезон посвящен тому, что делать с деньгами в ситуации турбулентности. Про закрытие кредитов, покупку жилья, ипотеку и все, к покупке чего стоит подходить с трезвой головой и холодным сердцем.

Любимые выпуски:

  • Финансовая уборка: как наконец навести порядок в своих деньгах;
  • Зачем нужна финансовая подушка безопасности: три реальные истории о том, как отложить на черный день;
  • Дети и деньги. Можно ли научить ребенка грамотно тратить (спойлер: можно и нужно!).

 

Всем 

Давай останемся в России

Слушать

О чем: о местах, людях и проектах в России, которым уделено недостаточно внимания в медиаполе. «Регионы — классные и самобытные», — считает команда подкаста, которая путешествует по стране и рассказывает истории, которые позволяют узнать ее чуть лучше.

Зачем слушать: всем, кто решил остаться и строить жизнь в России. Познакомиться с тем, что происходит на просторах родины, а не только в пределах МКАД.

Любимые выпуски:

  • Серия эпизодов про Соловки;
  • Наталия Туйгунова об Астрахани, хулиганских экскурсиях и городском интернет-издании «Dvor.Media»;
  • Дмитрий Андреев о «Другом Данилове», работе с детьми и молодежном штабе в пустующем доме.

Фото на обложке: Shutterstock / Alex from the Rock

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