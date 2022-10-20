27 октября Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) проведет Corporate Products Day — закрытую офлайн-конференцию по теме продуктовой трансформации в корпорациях. На мероприятии обсудят все грани управления продуктовым офисом: от запуска до масштабирования, от кросс-функционального взаимодействия до продуктовой культуры.

В Москве пройдет конференция для управленцев процессами продуктовой трансформации в корпорациях