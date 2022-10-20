В Москве пройдет конференция для управленцев процессами продуктовой трансформации в корпорациях

27 октября Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) проведет Corporate Products Day — закрытую офлайн-конференцию по теме продуктовой трансформации в корпорациях. На мероприятии обсудят все грани управления продуктовым офисом: от запуска до масштабирования, от кросс-функционального взаимодействия до продуктовой культуры.
В программе:
- построение продуктового офиса для реализации долгосрочных стратегий правления;
- управление портфелем продуктов и выполнение KPI по выручке;
- мотивация и развитие команды;
- две панельных дискуссии с представителями продуктовых офисов, HR-департаментов и корпоративных университетов крупнейших корпораций.
Участие бесплатное. Необходима регистрация на сайте. Все заявки предварительно пройдут обязательную модерацию.
Фото на обложке: r.classen /
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