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В Москве пройдет конференция для управленцев процессами продуктовой трансформации в корпорациях

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27 октября Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) проведет Corporate Products Day — закрытую офлайн-конференцию по теме продуктовой трансформации в корпорациях. На мероприятии обсудят все грани управления продуктовым офисом: от запуска до масштабирования, от кросс-функционального взаимодействия до продуктовой культуры.

В Москве пройдет конференция для управленцев процессами продуктовой трансформации в корпорациях
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В программе:

  • построение продуктового офиса для реализации долгосрочных стратегий правления;
  • управление портфелем продуктов и выполнение KPI по выручке;
  • мотивация и развитие команды;
  • две панельных дискуссии с представителями продуктовых офисов, HR-департаментов и корпоративных университетов крупнейших корпораций.

Участие бесплатное. Необходима регистрация на сайте. Все заявки предварительно пройдут обязательную модерацию.

Фото на обложке: r.classen / Shutterstock

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