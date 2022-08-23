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Экологический союз и компания «ОПТИКОМ» проведут круглый стол на тему экологизации ритейла

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

25 августа состоится круглый стол на тему: «Новый уровень экологизации ритейла: вызовы и решения». Эксперты и участники мероприятия проработают решения по важным вопросам в экоповестке магазинов, влияющие на экологизацию отрасли в целом.

Экологический союз и компания «ОПТИКОМ» проведут круглый стол на тему экологизации ритейла

Экологическая безопасность вошла в число потребительских трендов, согласно исследованию TEDO. Ей руководствуются 39% россиян при выборе продовольственных товаров и 38% — при выборе косметики и товаров для здоровья. Кроме того, около 8% россиян считают, что ритейл тоже несет ответственность за экологические проблемы современности.

Обеспокоенность потребителей состоянием окружающей среды и современные покупательские тренды подталкивают ритейлеров к экологизации отрасли. Все больше торговых сетей разрабатывают собственные программы устойчивого развития. Новый подход появляется в области управления цепочками поставок и обращения с отходами. 

Существующие кейсы, а также инструменты, которые помогут ритейлу снизить влияние на планету и обсудят на круглом столе. Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, — как сделать магазин устойчивее и повысить ценность бренда, какие есть альтернативы одноразовой посуды и как их внедрить и многие другие.

Мероприятие будет полезно офлайн- и онлайн-магазинам, которые стремятся снижать влияние на окружающую среду и рассказывать покупателям о своих достижениях.

Модераторировать круглый стол будет Дарья Свириденко, лидер направления ECR Sustainability.

Подробная информация о программе и регистрация — на сайте

Фото на обложке: Extarz / Shutterstock

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