На «Неделе фасилитации 2022» расскажут о современных практиках работы с командами

С 17 по 24 октября пройдет образовательный марафон «Новые времена — вызовы — решения», посвященный фасилитации. В него войдут мастер-классы, прямые эфиры и круглые столы на тему современных практик работы с командами, развития диалога и сотрудничества в компаниях. Участие бесплатное.
В программе — актуальные инструменты и кейсы, которые уже опробованы на практике в 2022 году и показали свою эффективность в условиях изменившегося мира. Участники марафона смогут:
- познакомиться с фасилитацией групповой работы как с современной технологией, позволяющей организациям и командам эффективно справляться с кризисными ситуациями и находить пути развития;
- получить действенные инструменты и методы для работы с командами;
- узнать о профессии фасилитатора и о том, почему это профессия 21 века;
- укрепить профессиональное сотрудничество с начинающими и опытными фасилитаторами России и СНГ.
Мастер-классы проведут профессиональные фасилитаторы, обладающие большим практическим опытом и имеющие собственные разработки и лайфхаки и кейсы в разных отраслях.
Мероприятие будет полезно руководителям всех уровней, представителям бизнеса, общественных организаций, сферы образования, начинающим и опытным фасилитаторам и всем, кому важно овладеть методами сплочения команды и научиться применять их на практике.
Для участия нужна регистрация.
Организаторы — Ассоциация фасилитаторов и Академия социальных технологий.
Фото на обложке: Oleksii Didok /
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