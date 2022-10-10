На «Неделе фасилитации 2022» расскажут о современных практиках работы с командами

С 17 по 24 октября пройдет образовательный марафон «Новые времена — вызовы — решения», посвященный фасилитации. В него войдут мастер-классы, прямые эфиры и круглые столы на тему современных практик работы с командами, развития диалога и сотрудничества в компаниях. Участие бесплатное.

В программе — актуальные инструменты и кейсы, которые уже опробованы на практике в 2022 году и показали свою эффективность в условиях изменившегося мира. Участники марафона смогут:

познакомиться с фасилитацией групповой работы как с современной технологией, позволяющей организациям и командам эффективно справляться с кризисными ситуациями и находить пути развития;

получить действенные инструменты и методы для работы с командами;

узнать о профессии фасилитатора и о том, почему это профессия 21 века;

укрепить профессиональное сотрудничество с начинающими и опытными фасилитаторами России и СНГ.

Мастер-классы проведут профессиональные фасилитаторы, обладающие большим практическим опытом и имеющие собственные разработки и лайфхаки и кейсы в разных отраслях.

Мероприятие будет полезно руководителям всех уровней, представителям бизнеса, общественных организаций, сферы образования, начинающим и опытным фасилитаторам и всем, кому важно овладеть методами сплочения команды и научиться применять их на практике.

Для участия нужна регистрация.

Организаторы — Ассоциация фасилитаторов и Академия социальных технологий.

Фото на обложке: Oleksii Didok / Shutterstock