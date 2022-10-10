Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

На «Неделе фасилитации 2022» расскажут о современных практиках работы с командами

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 17 по 24 октября пройдет образовательный марафон «Новые времена — вызовы — решения», посвященный фасилитации. В него войдут мастер-классы, прямые эфиры и круглые столы на тему современных практик работы с командами, развития диалога и сотрудничества в компаниях. Участие бесплатное.

На «Неделе фасилитации 2022» расскажут о современных практиках работы с командами
Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В программе — актуальные инструменты и кейсы, которые уже опробованы на практике в 2022 году и показали свою эффективность в условиях изменившегося мира. Участники марафона смогут: 

  • познакомиться с фасилитацией групповой работы как с современной технологией, позволяющей организациям и командам эффективно справляться с кризисными ситуациями и находить пути развития;
  • получить действенные инструменты и методы для работы с командами;
  • узнать о профессии фасилитатора и о том, почему это профессия 21 века;
  • укрепить профессиональное сотрудничество с  начинающими и опытными фасилитаторами России и СНГ.

Мастер-классы проведут профессиональные фасилитаторы, обладающие большим практическим опытом и имеющие собственные разработки и лайфхаки и кейсы в разных отраслях.

Мероприятие будет полезно руководителям всех уровней, представителям бизнеса, общественных организаций, сферы образования, начинающим и опытным фасилитаторам и всем, кому важно овладеть методами сплочения команды и научиться применять их на практике.

Для участия нужна регистрация

Организаторы — Ассоциация фасилитаторов и Академия социальных технологий.

Фото на обложке: Oleksii Didok / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Зачем метавселенные бизнесу, обсудят на встрече от агентств 2L и ITCOMMS
  2. 2 «Константа» проведет вебинар по теме автоматизации пищевой безопасности
  3. 3 Эксперты «СберМегаМаркета» расскажут, как подготовиться к высокому сезону на маркетплейсе
  4. 4 В Москве пройдет форум «Инфраструктура инноваций» для российского технобизнеса
  5. 5 «Экологический союз» расскажет, как бренду стать экологичнее и удержать покупателя
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 октября 2022

Всероссийский конкурс «Твоё дело. Молодой предприниматель России»

10 октября 2022

«Полюс хакатон»

12 октября 2022

Питч-сессия в рамках IT-форума Linq

Все ВОЗМОЖНОСТИ