Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль (НПО) — это обязательный для организаций платеж с доходов, полученных за отчетный период. При этом каждая компания должна следовать установленным законодательным нормам, своевременно подавать декларации и уплачивать начисленную сумму в требуемые сроки.

Кто платит налог на прибыль

Это обязательно для организаций, работающих в России и использующих общий режим налогообложения. В том числе требования распространяется на местные компании, ведущие коммерческую деятельность, а также иностранные юридические лица с представительством в РФ или получающие средства из российских источников.

Кроме того, с организаций удерживают налог на прибыль, когда они рассчитываются с зарубежными фирмами.

Например, когда юрлицо оплачивает услуги по международной перевозке грузов или дивиденды, оно обязано перечислить средства в бюджет России. К налоговым агентам относят не только организации на ОСНО, но и тех, кто работает по УСН, ЕСХН, АУСН, патентной системе.

Кто не платит налог на прибыль

Освобождены от него организации, которые:

Занимаются игорным бизнесом. Имеют регистрацию на Курильских островах с 01.01.2022. Они освобождены на 20 лет по налогу на прибыль, что установлено ст. 246.3 НК РФ. Являются участниками технопарков, в том числе проекта «Сколково». Такие организации не платят 10 лет налог на прибыль в соответствии со ст. 246.1 НК РФ.

Компании, которым доступна ставка 0%:

участники РИП, резиденты СПВ и АЗ, ИТ-компании с аккредитацией;

с аккредитацией; организации образования, здравоохранения и социальной поддержки , если они выполняют условия, установленные НК РФ;

, если они выполняют условия, установленные НК РФ; региональные и городские учреждения культуры;

предприятия, которые реализуют продукцию сельскохозяйственного назначения собственного производства;

собственного производства; организации со статусом СЭЗ.

Ставка налога на прибыль

Размер НПО для организаций в РФ равен 20%. Из этой суммы 17% перечисляется в региональные бюджеты субъектов, где работает компания, и 3% направляется в федеральный. С 2025 года ставка увеличивается до 25%, при этом 8% от суммы налога будет уходить в ФБ России.

Читайте также: Что такое PnL: простыми словами об отчете о прибылях и убытках

Местные власти имеют право снижать часть вычета для некоторых категорий организаций. Это касается компаний, работающих в ОЭЗ или заключивших специальные инвестиционные контракты. Например, резиденты ОЭЗ в Свердловской области оплачивают НПО по сниженной ставке: 2% в федеральный и 13,5% в местный бюджеты. Итого 15,5%.

Иногда применяются другие ставки. Например, процентные доходы по ценным бумагам могут облагаться налогом на прибыль в 15%, а дивиденды — в диапазоне 0–13%.

Как рассчитать налог на прибыль

Для этого нужно задействовать формулу:

Доход × Ставка по налогу на прибыль.

Доход, который служит основой для расчета, представляет собой налогооблагаемую базу для деклараций.

Для вычислений используют следующую формулу:

Доходы — Затраты.

Доходы могут быть как от основной деятельности (реализации товаров или услуг), так и внереализационные. Например, от продажи активов или начисления процентов. Аналогичным образом, бывают расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные.

Окончательная формула для расчета:

Налог на прибыль = (Средства от реализации + Внереализационные доходы — Расходы на производство и реализацию — Внереализационные расходы) × Ставка по налогу на прибыль.

Важно включить все доходы и учесть только те расходы, которые могут быть приняты к вычету согласно законодательству. Ошибки приводят к недоплате или переплате НПО, что влечет штрафные санкции или потерю финансовых ресурсов.

Для иностранных организаций расчет производится по аналогичной формуле. Однако если зарубежное юридическое лицо получает средства только из РФ, то налогом на прибыль облагаются доходы, предусмотренные законодательством.

Как посчитать налоговую базу

Для расчета включайте расходы и доходы организации, предусмотренные главой 25 НК РФ. Важно правильно классифицировать все поступления и затраты, чтобы избежать ошибок при составлении декларации и определении суммы НПО.

Определите доходы от реализации

Доходы от реализации — это все, что заработано на продаже услуг, товаров или имущественных прав. Согласно ст. 249, прибыль может поступать не только в денежной форме, но и в виде имущества. Например, если покупатель оплатил товар оборудованием, его стоимость включается в НПО. При этом выручка указывается без учета акцизов и НДС.

К доходам от реализации относятся:

продажа собственных услуг, товаров;

перепродажа приобретенных товаров, услуг;

реализация другого имущества, такого как техника или недвижимость;

продажа долей в уставном капитале и других имущественных прав.

Читайте по теме:

Зачем нужен отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) и как его составить

Правительство согласовало льготный налог на прибыль в 8% для радиоэлектроники — РБК

Пример. Организации, занимающейся поставкой строительных материалов, в первом квартале 2024 г. удалось продать продукции на сумму 5 млн руб. Кроме того, фирма реализовала неиспользуемую строительную технику на 2 млн. Итого доход от реализации за период составил 7 млн руб.

Определите внереализационные доходы

Внереализационные доходы — это любые поступления, которые не связаны с основной деятельностью организации, такой как производство или продажа товаров и услуг. Их перечень представлен в ст. 250 НК РФ, однако список неисчерпывающий.

Виды внереализационных доходов:

выявленные излишки на складе при проведении инвентаризации;

дивиденды от участия в капитале других компаний;

проценты по выданным займам;

арендные платежи за использование имущества;

курсовые разницы при конвертации валют;

штрафы, пени и неустойки, присужденные судом в пользу клиента;

кредиторская задолженность, не возвращенная в течение 3 лет.

Читайте также:

Как рассчитать налоговую нагрузку

Налоговая экспертиза для бизнеса: методы, задачи и преимущества

Пример. Компания по логистическим услугам в 2023 году. получила проценты по займу в размере 400 тыс. и арендные платежи за использование офиса на сумму 150 тыс. За год внереализационные доходы составили 550 тыс. руб.

Важно учитывать, что при возврате займа в доход включаются только проценты по нему. Сама сумма в налогах на прибыль не учитывается.

Исключите доходы, которые не нужно брать

Доходы, которые не включаются в базу по налогу на прибыль:

вклады соучредителей в уставный капитал;

авансы, полученные от покупателей за будущие поставки;

имущество, полученное бесплатно от учредителя с долей участия более 50% (если не передавать другим в течение года);

имущество, переданное для исполнения агентских, комиссионных обязательств.

Пример.

Компания, предоставляющая строительные услуги, получила аванс от клиента в размере 600 тыс. руб. за предстоящие работы. Также учредитель с долей участия более 50% передал фирме оборудование.

Компания не включает в НПО ни аванс, ни стоимость полученной техники, поскольку они подпадают под исключения, перечисленные в ст. 251 НК РФ.

Определите расходы на производство и реализацию

Это затраты, которые непосредственно связаны с созданием продукции, оказанием услуг или приобретением товаров.

Они делятся на четыре основные категории:

Материальные.

Включают стоимость сырья, материалов, комплектующих, упаковки и прочих ресурсов, необходимых для производства или перепродажи товаров. Их полный перечень указан в ст. 254 НК РФ.

Пример. Компания по производству мебели в первом квартале 2024 г. потратила 1,2 млн на закупку древесины, 300 тыс. на фурнитуру и 100 тыс. на упаковочные материалы. Общие материальные расходы составили 1,6 млн руб.

Расходы на оплату труда.

Включают зарплату, премии, отпускные выплаты, страхование сотрудников и другие расчеты с персоналом, как это указано в ст. 255.

Пример. В компании, предоставляющей логистические услуги, сотрудникам за первый квартал 2024 г. выплачены зарплата на общую сумму 750 тыс., отпускные на 120 тыс. и выданы премии в размере 80 тыс. Итоговые расходы на оплату труда составили 950 тыс. руб.

Читайте также:

Налоговый маневр в IT: кто может претендовать на льготы

Налоговые льготы для бизнеса 2024

Амортизация имущества.

Применяется к основным средствам, используемым в деятельности компании. Это могут быть оборудование, транспорт, здания и другие объекты. Цена активов стоимостью более 100 тыс. руб. распределяется на весь срок полезного использования согласно статьям 256–259.3.

Пример. Компания приобрела промышленный станок стоимостью 4,5 млн с предполагаемым сроком службы 5 лет и ежемесячно списывает в расходы 75 тыс. руб. в качестве амортизации (4,5 млн / 60 месяцев).

Прочие расходы.

Включают затраты на сертификацию продукции, аренду, страхование, охрану и другие сопутствующие издержки. См. ст. 264.

Определите внереализационные расходы

К внереализационным расходам относятся затраты, которые не связаны напрямую с производством или приобретением товаров. Они могут включать различные платежи и потери с учетом деятельности компании и перечислены в ст. 265.

Внереализационные расходы:

проценты по кредитам и займам;

отрицательная курсовая разница;

дебиторская задолженность, если клиент не погасил долг за 3 года;

резерв по сомнительным долгам, если создается в налоговом учете;

платежи за лизинг;

арендные платежи.

Пример.

Производственная компания по итогам инвентаризации обнаружила, что 2 контрагента не оплатили счета за продукцию на общую сумму 180 тыс. в течение 3 лет.

Также она выплачивает проценты по кредиту в размере 50 тыс. ежеквартально и арендует помещение за 150 тыс. в месяц. В первом квартале 2024 г. внереализационные расходы составили 680 тыс. руб. (180 000 + 50 000 + 150 000×3).

Исключите расходы, которые запрещено учитывать

Некоторые виды расходов не разрешается включать для расчета налога на прибыль. Согласно ст. 270 НК РФ, такие затраты можно учитывать только в бухгалтерском учете.

Примеры расходов, которые запрещены при расчете налога на прибыль:

взнос в уставный капитал другой компании;

компенсация сотрудникам за проезд на общественном транспорте или такси;

за проезд на общественном транспорте или такси; полная стоимость амортизируемого имущества , так как ее необходимо списывать равномерно на протяжении срока службы;

, так как ее необходимо списывать равномерно на протяжении срока службы; штрафы, пени и неустойки , выплаченные государственным органам;

, выплаченные государственным органам; подарки и поощрения сотрудникам, не относящиеся к их заработной плате.

Пример.

Компания компенсирует своим сотрудникам затраты на личный транспорт при работе с клиентами, выплачивая по 5 тыс. в месяц каждому. Однако по закону можно учесть только 2,5 тыс. За первый квартал 2024 года организация учла 15 тыс. руб. (2,5×6) в качестве расходов, а оставшиеся 15 тыс. не вошли в налоговую базу.

Важно тщательно оценивать обоснованность расходов, чтобы исключить затраты, не связанные с основной деятельностью бизнеса. Например, если вы отремонтировали офис для сдачи его в аренду, средства на ремонт можно учесть, так как это помещение генерирует доход.

Но если офисное пространство передано безвозмездно, то затраты уже не будут обоснованными для декларации.

Что если налоговая база получилась с минусом

Когда сумма расходов превышает доходы, предприятие освобождено от налога на прибыль. В соответствии со ст. 283, убытки можно перенести на следующие периоды, до тех пор пока доходы полностью их не покроют.

Пример.

В 2022 году компания инвестировала в новое оборудование, что привело к убытку в размере 300 тыс. В 2023 году, получив прибыль в 800 тыс., она вычла сумму прошлого года и заплатила налог с остатка в 100 тыс. ((800 000 — 300 000) x 20%).

Основные правила переноса убытков:

Соблюдайте хронологию. Убытки списываются в порядке их возникновения. Например, если в 2021 году убыток был 100 тыс., а в 2022 году — 300 тыс., то в 2023 году сначала берется сумма за 2021-й. Списывайте не более 50% прибыли. До конца 2026 года убыток можно зачесть только на половину НПО. Например, если компания имела 500 тыс. в 2022 году, а в 2023 году прибыль составила 800 тыс., то списать можно только 400 тыс., а остаток убытка перенести на следующий год. Храните документы. Для подтверждения убытков налоговая инспекция может запросить счета-фактуры, акты на приобретение имущества и выполненные работы.

Особенности расчета налога на прибыль для отдельных видов деятельности

В зависимости от специфики деятельности налог на прибыль организаций может рассчитываться по особому порядку. Сюда относятся:

Дилеры ценных бумаг. Эти организации формируют налоговую базу с учетом операций на рынке, таких как вознаграждения за депозитарные услуги и консультации, расходы на экспертизу. Данные правила описаны в ст. 298 и 299 НК РФ. Представительства иностранных компаний. Зарубежные организации, работающие в России через представительства, включают в декларацию доходы и расходы от деятельности в РФ. В случае получения дивидендов от российских фирм или прибыли от государственных облигаций компании самостоятельно рассчитывают НПО, опираясь на ст. 306 и 307. Организации с обособленными подразделениями. Они рассчитывают налог на прибыль и распределяют его в бюджеты регионов по месту регистрации своих филиалов. Уплата производится пропорционально доходам каждого подразделения. Это закреплено в ст. 288. Страховые компании. Налоговая база включает как обычные доходы и расходы, так и результаты деятельности. Например, страховые выплаты и премии, уплаты по договорам перестрахования. Эти особенности отражены в статьях 293 и 294 НК РФ. Резиденты Калининградской области и участники региональных инвестиционных проектов. Эти организации ведут раздельный учет доходов и расходов по инвестициям и основной деятельности. Правила описаны в ст. 288.1 и 288.2. Организации, ведущие операции с производными финансовыми инструментами. Компании, работающие с фьючерсами или опционами, учитывают и доходы от сделок. Правила для таких операций прописаны в ст. 301–305.

Сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей

Налог на прибыль исчисляется по отчетным и налоговому периодам:

В отчетные периоды рассчитываются предварительные суммы налога на прибыль и производятся авансовые платежи. По итогам периода определяется окончательная сумма НПО.

Компании подают декларацию по налогу на прибыль независимо от того, получили они доход или убыток:

за I квартал — до 25.04;

— до 25.04; за полугодие — до 25.07;

— до 25.07; за 9 месяцев — до 25.10;

— до 25.10; за год — до 25.03 следующего года.

НПО за отчетные периоды рассчитывается как предварительная сумма, поэтому платежи называют авансовыми. Предварительный вычет необходимо разделить на 3 равные части и уплачивать до 28-го числа каждого месяца.

Например, налог за 1 кв. нужно заплатить до 28 апреля, 28 мая и 28 июня. Итоговый вычет — до 28 марта следующего года. Авансовые и окончательный платежи перечисляются в составе единой платы.

Что будет за неуплату налога на прибыль

Если МНС в ходе проверки обнаружит, что компания занизила налоговую базу и, соответственно, уплатила меньше, ей будет назначен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы НПО. Это наказание регламентируется ст. 122 НК. Если же организация вообще не подала декларацию по налогу на прибыль, МНС обязует ее сделать это и наложит штраф в размере 20%.

Пример.

Компания по поставке промышленного оборудования не включила в декларацию доход в размере 1 млн руб., который получила от продажи актива. Это привело к недоплате НПО на 200 тыс. (1 млн × 20%).

Если налоговая обнаружит это нарушение, организации будет начислен штраф в размере 40 тыс. (200 × 20%). Если МНС докажет, что фирма умышленно неверно рассчитала налог, сумма увеличится до 40% от неуплаченных средств. Такое нарушение расценивается как уклонение от обязательств.