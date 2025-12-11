Алексей Коновалов из Synergetic: «Наши секреты – гибкость, аналитика, отношения и любовь к своему делу»

Synergetic — редкий пример компании, которая растёт быстрее рынка, игнорируя правила и шаблоны. Ведут бизнес с друзьями, запустились в непопулярной экологической нише, вышли на рынок без долгосрочной стратегии. Алексей Коновалов рассказывает, почему ставка на данные побеждает магию маркетинга, как гибкость и аналитика оказываются сильнее долгосрочных стратегий, и что общего у ИИ и аудиокниг.

На полях Альфа-Саммита в Нижнем Новгороде редакция пообщалась со многими основателями и управленцами крупного бизнеса. Бонусом — побывала на эксклюзивной сессии-интервью с Алексеем Коноваловым, соучредителем компании Synergetic. Интервьюер — Евгений Монин, старший вице-президент Альфа-Банка. И это тот случай, когда комментировать — только портить. Приводим запись беседы в минимальной редакции.

— Начну с простого. Как вы выбрали название бренда и почему оно пишется латиницей? Это была дань моде в момент основания компании? Или вы уже тогда задумывались о выходе на международные рынки?

— У нас были очень милые варианты: био, эко… Остановились на Synergetic отчасти потому, что оно выделяется и хорошо запоминается. И не в последнюю очередь из-за смысла: синергия — взаимное усиление свойств компонентов за счёт их удачного сочетания. Если переводить на язык цифр: один плюс один равно три, пять, семь и так далее. Это наш принцип при создании продуктов, при выстраивании отношений внутри компании и с партнёрами.

Да, мы хотели быть и сейчас остаёмся международным брендом. Ещё на старте мы вложились в отношения с европейскими партнёрами, в сырьё, качество и идею. А ещё, мне кажется, у российского покупателя не искоренить любовь к зарубежному — до сих пор это остаётся знаком качества.

— Есть расхожее мнение, что бизнес лучше не делать с друзьями и родственниками. У компании четверо сооснователей — с кем-то вы знакомы с юности, с кем-то ещё со школы. Как удаётся не переругаться?

— Строить отношения — самое сложное, что есть в мире. К сожалению, этому не учат ни в школе, ни в университете. Сами набиваем шишки и синяки.

С Алексеем Зюзиным, моим другом и сооснователем Synergetic, мы уже двадцать лет вместе строим компании. Первая была в строительной отрасли, мы были одними из лидеров в сегменте. После кризиса 2008 года поняли, что стройка выбывает из игры первой, за ней другие секторы. А вот FMCG жив всегда, даже приобретает новый импульс в трудные времена. Так что мы посмотрели в эту сторону, и так родилась наша новая компания.

Мы постоянно разговариваем, уделяем с учредителями время и внимание тому, чтобы отношения не испортились. Периодически обсуждаем, что всегда есть риск переругаться. И работаем над тем, чтобы слышать и понимать друг друга.

— На полках в магазине — бренды многих производителей, что-то дороже, что-то дешевле. Как вы работаете с тем, чтобы покупатель выбирал именно ваш товар? Это какая-то магия, чистая математика, или у вас особые отношения с сетями?

— Хочется, конечно, чтобы это была магия. Пара ритуалов, которые обеспечат успех. Но это не так, универсального рецепта нет. И если кто-то думает, что можно взять чужой кейс, послушать, разобрать на косточки и повторить — вынужден огорчить, это утопия.

Наша история — тоже череда неповторимых событий. Но есть основа: данные, аналитика, планирование. Наша экономическая модель позволяет сделать экотовары доступными, она выверена до копейки. Мы много работаем над тем, чтобы дать покупателю комфортные цены и донести дополнительную ценность, за которую он готов платить.

— Вы растёте кратно, стараетесь удваиваться год к году. Для многих руководителей бурный рост — большая проблема. Как не задохнуться от этого роста, как правильно им управлять?

— Однажды я показал нашу презентацию профессору ВШЭ. В конце был слайд: мы растём х2 уже несколько лет, теперь хотим научиться расти х3. Он выслушал и сказал: «Вы большие молодцы, но вот эту фразу надо удалить. Это вредно, это разрушит вас. Произвести или продать вдвое больше — обычная история. Но волна коммуникаций вырастет в геометрической прогрессии, это станет вашей основной проблемой». И это действительно так.

Когда всем управляешь в ручном режиме, кажется, что при любом масштабе всё будет так же. В реальности ты очень быстро проскакиваешь момент, когда начинаешь терять фокус, всё превращается в рутину. Зависаешь в куче переписок, совещаний на полдня, сути в которых совсем не много.

Есть такое понятие в большом теннисе — Top Spin, атакующий удар с сильным вращением. Мы свой подход называем Top Sin: выделяем ключевые позиции, это всего сотня из почти 1600. Такой же подход к мероприятиям, маркетингу и так далее. Но и это не всегда помогает. Огромный объём коммуникаций снижает эффективность, приводит к дикой перегрузке. Поэтому самое главное при масштабировании — оптимизация коммуникаций.

Второй момент — планирование. Я своему подрастающему сыну понемногу рассказываю основы MBA. Первое, с чего мы начинаем: планирование, планирование, ещё раз планирование. И вроде все понимают, о чём это: бизнес-план, финансовый план, кэшфлоу, P&L. Но это уже такие попсовые понятия, что теряется их вес. И всё же, чтобы получить ожидаемый результат, планированию важно уделить очень много времени и ресурсов.

Есть классическое планирование, которому учат в экономических вузах: краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное, стратегии на пять–десять лет. Но за последние годы налетело столько «чёрных лебедей», что долгосрочное планирование превратилось в обмен идеями: может быть, придём сюда, достигнем вот этого. Сейчас больше внимания нужно уделять краткосрочным планам, а уже в процессе всё корректировать.

— Вы так и работаете в Synergetic? Без долгосрочного планирования?

— В FMCG мы зашли, вообще не понимая, как он устроен и что там нужно делать. Это сыграло двойную роль. Первую продуктовую матрицу мы в основном ориентировали на B2B. Думали, что придём на заводы, предложим экологичные моющие средства, они обрадуются и побегут спасать планету. В итоге — ноль эффекта. Но были и плюсы.

Транснационалы с долгосрочными стратегиями корректируют действия месяцами, иногда годами. А мы можем утром увидеть, что что-то надо делать по-другому, и к обеду уже изменить процесс.

Эта гибкость критически важна в процессе масштабирования, особенно в наше турбулентное время.

И здесь важно понимать: скорость и качество всё-таки коррелируют. Когда сильно разгоняешься, приходится мириться с потерей качества. Как программист в прошлом могу сказать: любая автоматизации должна быть своевременна. При быстром росте и масштабирования приходится мириться с неидеальностью — в коллективе, в системе, в отдельных действиях.

