Чек-лист: Александр Ус, Sila Sveta
29 блиц-вопросов редакции Russian Business
Как выглядит жизнь, когда знаешь толк в свете и в удовольствии. 29 откровений от Александра Уса в постоянной рубрике «Чек-лист».
- Истории
Враг. Тот, кто против тебя.
Друг. Тот, кому не всё равно на тебя. Я верю в старую истину: друг познается в беде. Дружбу нужно не только принимать, но и вкладываться в нее. У меня несколько друзей, которые дают мне силы. И я знаю: они думают обо мне так же, как я — о них.
Город. Москву люблю. Нью-Йорк мне даёт силы. В Барселоне часто бываю — у меня там сестра живёт, и очень люблю этот город сам по себе. Дубай — противоречивый город, но там есть энергия, которую я люблю. И я люблю себя в Дубае — как-то мне хорошо там, как ни странно. И еще кайфую от Ташкента.
День рождения. В последнее время устраивал пышные мероприятия, но 46-й планирую отметить наконец-то просто в кругу близких.
Вечеринка. Outline (фестиваль электронной музыки в пригороде Москвы. — Прим. ред.).
Блюдо. Рыба с молодой картошкой.
Завтрак. Обожаю гречневую кашу с авокадо и яйцом.
Конкурент. Тот, кто тебя злит своим успехом. Конкурент должен вдохновлять на подвиги.
Лучшая черта. Я жизнь люблю.
Отдых. Я люблю активный отдых — когда какой-то движняк и приключения. Сейчас собираюсь на мотоцикле поехать в Монголию. Меня раздражает пляжный отдых — он тупой.
Напиток. Чай чёрный с лимоном — могу много выпить.
Алкоголь. Хороший виски со льдом либо стопарик водки.
Недостаток. Переменчивость, внутренняя нестабильность.
Книга. Сейчас книги очень редко читаю, к сожалению. Из последнего понравилась «Антихрупкость» Нассима Талеба.
Фильм. The Doors Оливера Стоуна, «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера и «Великая красота» Паоло Соррентино. Но вообще я киноман — у меня много любимых фильмов.
Сериал. Black Mirror и Love, Death & Robots
Песня. Aphex Twin #3, This Mortal Coil – Song to the Sirens, «Кино» – «Песня без Слов»
Одежда. Сasual типа Acne Studios — футболки, широкие штаны. Гоняю в кроссовках On — они очень удобные. Не люблю костюмы, но нужно уметь их носить — в последнее время всё чаще приходится.
Отбой. У меня четверо детей и есть совсем маленькие, поэтому стараюсь ложиться часов в 11. Они в любом случае тебя в 7 разбудят.
Спорт. Бег. Сейчас падел-теннис осваиваю.
Приложение. ChatGPT — мой лучший друг в последнее время, обожаю его.
Опоздание. Не про меня. Я очень люблю приходить вовремя.
Раздражающий фактор. Невежество и неблагодарность.
Слабость. Лень. Я вообще кайфушник — когда есть время, люблю музыку послушать, с друзьями поболтать. И еще моя слабость — автомобили.
Автомобиль. У меня их три — и все зеленого цвета: старый Jaguar, который я буквально собирал по частям, Porsche на ручке, на котором я гоняю, и китайский электрический автомобиль Lixiang Любовь к автодизайну у меня с детства.
В другой жизни. В другой жизни я был бы архитектором или автодизайнером, или хотя бы гонщиком.
Самая безумная покупка. На последние деньги — компакт-диск в Лондоне в студенчестве, тогда даже на еду не осталось.
Роскошь. Не думать о деньгах.
Богатство. Я не считаю себя богатым человеком. Я считаю себя не бедным.
