29 блиц-вопросов редакции Russian Business

Как выглядит жизнь, когда знаешь толк в свете и в удовольствии. 29 откровений от Александра Уса в постоянной рубрике «Чек-лист».

Враг. Тот, кто против тебя.

Друг. Тот, кому не всё равно на тебя. Я верю в старую истину: друг познается в беде. Дружбу нужно не только принимать, но и вкладываться в нее. У меня несколько друзей, которые дают мне силы. И я знаю: они думают обо мне так же, как я — о них.

Город. Москву люблю. Нью-Йорк мне даёт силы. В Барселоне часто бываю — у меня там сестра живёт, и очень люблю этот город сам по себе. Дубай — противоречивый город, но там есть энергия, которую я люблю. И я люблю себя в Дубае — как-то мне хорошо там, как ни странно. И еще кайфую от Ташкента.

День рождения. В последнее время устраивал пышные мероприятия, но 46-й планирую отметить наконец-то просто в кругу близких.

Вечеринка. Outline (фестиваль электронной музыки в пригороде Москвы. — Прим. ред.).

Блюдо. Рыба с молодой картошкой.

Завтрак. Обожаю гречневую кашу с авокадо и яйцом.

Конкурент. Тот, кто тебя злит своим успехом. Конкурент должен вдохновлять на подвиги.

Лучшая черта. Я жизнь люблю.

Отдых. Я люблю активный отдых — когда какой-то движняк и приключения. Сейчас собираюсь на мотоцикле поехать в Монголию. Меня раздражает пляжный отдых — он тупой.

Напиток. Чай чёрный с лимоном — могу много выпить.

Алкоголь. Хороший виски со льдом либо стопарик водки.

Недостаток. Переменчивость, внутренняя нестабильность.

Книга. Сейчас книги очень редко читаю, к сожалению. Из последнего понравилась «Антихрупкость» Нассима Талеба.

Фильм. The Doors Оливера Стоуна, «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера и «Великая красота» Паоло Соррентино. Но вообще я киноман — у меня много любимых фильмов.

Сериал. Black Mirror и Love, Death & Robots

Песня. Aphex Twin #3, This Mortal Coil – Song to the Sirens, «Кино» – «Песня без Слов»

Одежда. Сasual типа Acne Studios — футболки, широкие штаны. Гоняю в кроссовках On — они очень удобные. Не люблю костюмы, но нужно уметь их носить — в последнее время всё чаще приходится.

Отбой. У меня четверо детей и есть совсем маленькие, поэтому стараюсь ложиться часов в 11. Они в любом случае тебя в 7 разбудят.

Спорт. Бег. Сейчас падел-теннис осваиваю.

Приложение. ChatGPT — мой лучший друг в последнее время, обожаю его.

Опоздание. Не про меня. Я очень люблю приходить вовремя.

Раздражающий фактор. Невежество и неблагодарность.

Слабость. Лень. Я вообще кайфушник — когда есть время, люблю музыку послушать, с друзьями поболтать. И еще моя слабость — автомобили.

Автомобиль. У меня их три — и все зеленого цвета: старый Jaguar, который я буквально собирал по частям, Porsche на ручке, на котором я гоняю, и китайский электрический автомобиль Lixiang Любовь к автодизайну у меня с детства.

В другой жизни. В другой жизни я был бы архитектором или автодизайнером, или хотя бы гонщиком.

Самая безумная покупка. На последние деньги — компакт-диск в Лондоне в студенчестве, тогда даже на еду не осталось.

Роскошь. Не думать о деньгах.

Богатство. Я не считаю себя богатым человеком. Я считаю себя не бедным.