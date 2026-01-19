Вячеслав Дусалеев, CEO Туту: «Наш главный конкурент — диван»

В мае этого года Вячеслав Дусалеев сменил финтех на тревел и стал генеральным директором сервиса путешествий «Туту». Вячеслав рассказал, зачем меняют банки на путешествия, как жить в «алом океане» туризма и как тревел-платформам сегодня конкурировать с диваном.

Про выход из зоны комфорта, «алый океан» тревела и ИИ вместе с турагентами или вместо них

— Вячеслав, ваш переход из финтеха в туризм — стратегический расчёт или удачная возможность? Как вы для себя объясняете этот виток?

— Мне повезло поработать в разных отраслях: начал финансовым директором в машиностроении, отметился на госслужбе, а дальше были консалтинг, банки и недвижимость. Когда я пришёл в ВТБ, в первую же командировку меня отправили в Анголу разработать стратегию прибыльного роста. Там нужно было с нуля выстроить дочерний банк, написать стратегию, всё продумать и пощупать своими руками. Когда к группе ВТБ присоединили Банк Москвы, я перешёл в розничный бизнес, а потом с нуля развивал экосистему недвижимости «Метр квадратный».



Я привык брать большие задачи, масштабировать продукты и предлагать простые решения для сложных рынков. Когда основатель Туту Дмитрий Храпов предложил присоединиться к команде, я сразу согласился. Для меня в Туту совпало всё сразу: масштаб, вызов и личная страсть к путешествиям. Сам сервис уже давно не сайт с расписанием электричек, а тревел-платформа № 1, как минимум по посещаемости. Сегодня на Туту ежемесячно совершается 30 млн визитов — больше, чем на другие туристические агрегаторы. Это большая ответственность и возможность менять рынок — за этим я и пришёл в Туту.

— В чём главный вызов российского тревел-рынка?

— По нашим прогнозам, туристический рынок на горизонте пяти лет удвоится. При этом он очень фрагментирован: первая тройка-пятёрка игроков занимает 15%. Для сравнения: в банковском секторе первая пятёрка держит больше половины рынка. На мой взгляд, тревел пойдёт по пути других рынков: тенденция к консолидации уже есть. Мы в Туту стремимся быть в лидерах среди мультисервисных платформ. В 2025-м мы прирастаем на 30% по сравнению с прошлым годом, в два раза быстрее рынка.

Тревел-сегмент очень динамичный, конкурентный и волатильный. Так, в ковид он пострадал одним из первых и сильнее всего. Чтобы здесь расти и оставаться прибыльной, компания должна быть быстрой, гибкой и готовой постоянно перестраиваться. В тревеле по-другому не сработает.

— Где легче зарабатывать, а где труднее удерживать власть — в финтехе или в тревеле?

— Есть теория про «голубой океан», но, честно, я его пока нигде не встретил. Кругом алый: и в финтехе, и в тревеле приходится постоянно выходить из зоны комфорта. А задачи, по сути, одинаковые: сделать классный продукт, дать пользователю понятное преимущество, держать высокий уровень сервиса, адекватную стоимость привлечения, следить за удовлетворённостью и удержанием и при этом эффективно строить процессы, чтобы зарабатывать маржу.

— Когда классические туроператоры и турагентства исчезнут в принципе с рынка — через десять, двадцать или сто лет? Или такого вообще не случится?

— Когда я работал на рынке недвижимости, мне задавали похожий вопрос про риелторов. Прошло пять лет — ничего не изменилось. С турагентами, как мне кажется, будет так же. Они никуда не денутся, просто сильные турагенты встроят в свою работу ИИ и будут ещё точнее собирать путешествия под клиента.

У людей есть потребность в живом общении, и она никуда не пропадёт. Наоборот, личный контакт будут ценить ещё выше. А вот тем, кто привык самостоятельно планировать поездку, ИИ действительно поможет.

Думаю, в ближайшие 3–5 лет вместо того, чтобы часами искать статьи и рекомендации и вручную собирать маршрут, человек просто обратится к ИИ — и получит готовый скелет путешествия.

Про раздражающие факторы в тревеле и главные тренды 2026 года

— Что в индустрии путешествий бесит вас лично?

— Меня раздражает, что мы в России катастрофически мало знаем про свою же страну: многие регионы остаются недооценёнными. Изменить это — миссия Туту. В этом месте не могу не упомянуть диван. Именно с ним мы конкурируем в первую очередь. Я хочу, чтобы через ресурсы Туту люди получали больше уникального, интересного контента про путешествия по России. Чтобы, когда они думали, как провести выходные, выбор был не «остаться на диване с чаем», а «поехать за новыми эмоциями», хоть в тур по Золотому кольцу, хоть на Камчатку, хоть в небольшой соседний городок.

Для этого у нас есть проект «Туту Медиаразведка» — вместе с блогерами и СМИ мы тестируем маршруты, а регионы получают медийные охваты и чек-лист по качеству. Эксперты подсказывают, что для туристов устроено хорошо, что плохо, что нужно подтянуть. Пользователи в результате таких экспедиций получают готовые маршруты «Проверено Туту», мы сделали уже более 50 по всей России.

Недавно ездил в Хакасию: там кусок мраморной горы отдали местному предпринимателю и он сделал на её базе парк активностей, в том числе скалолазный маршрут формата via ferrata с очень продуманной страховкой. То, что не во всех регионах так выстроено партнёрство власти и бизнеса, чтобы появлялись подобные точки притяжения и люди со всей страны и из других стран к нам ездили, тоже бесит. Ведь туризм создаёт рабочие места для огромного количества людей — и потенциал здесь колоссальный.

Бесит и то, что огромный пласт процессов в тревеле всё ещё не оцифрован. Мы недавно в Туту научили нашего ИИ-ассистента подбирать путешественникам перелёт с учётом их пожеланий.

— Какие главные тревел-тренды 2026 года уже можете назвать?

— Продолжается тренд на поездки выходного дня. По данным Туту, в 2025 году таких путешествий стало вдвое больше, причём 60% россиян отправляются в них на машине. Для нас логичным ответом на этот тренд стал запуск аренды автомобилей в 22 туристических городах. В преддверии летнего сезона будем расширять сеть партнёрств и географию сервиса, чтобы машин хватило всем желающим.

Набирают популярность ИИ-ассистенты для планирования и сопровождения путешествий. Среднее число ежедневных пользователей ИИ-помощника Туту увеличилось на 21% по сравнению с 2024 годом. Пики запросов приходятся на летние месяцы и периоды длинных выходных, причём главный вопрос касается поиска жилья. Мы уже учим ИИ-помощника подбирать перелёт и отель с учётом времени заезда.

Вытекающий из ИИ-темы тренд — персонализация путешествий. Люди ищут уникальные эмоции, теперь это касается не только сегмента состоятельных путешественников. Например, в 2026 году астрофизики обещают самые яркие и долгие северные сияния — следующие такие будут едва ли не через десять лет. Думаю, мы увидим наплыв путешественников на север: в Мурманскую и Архангельскую области, Карелию, Коми.

Про критическое мышление в эпоху ИИ и силу записной книжки с контактами

— А когда вы в последний раз принимали решение, основанное на эмоциях, а не на холодном расчёте?

— Я склонен сочетать эмоции и расчёт. Долго думал, что предложение жене сделал только сердцем. Но и там был очень чёткий список критериев. У меня всё-таки физико-математическое образование. Но эмпатия тоже важна: помогает лучше понимать клиентов и команду.

— Как вы прокачивали себя как руководителя: кто помогал, чему учились и какую роль сыграли менторы и коучи?

— Я всю жизнь учусь и продолжаю учиться. Если хочешь расти быстрее, чем люди вокруг, полезно иметь нескольких наставников. В первую очередь — ментора. Он смотрит на ситуацию шире. Мы видим только свой стол, а ментор будто этажом выше: видит и наш стол, и всё вокруг. Он не вовлечён в ситуацию эмоционально, ему проще дать трезвую оценку. Ментор помогает приземлиться, увидеть слепые зоны. Коуч — про другое. Он даёт инструменты и помогает прокачать конкретный навык. Это особенно ценно, когда приходишь в новую сферу.

Самое полезное, что мне дало образование, — умение учиться самому: понять, что тебе нужно, где это найти и как с этим работать. И ещё критическое мышление. В эпоху ИИ оно становится ключевым навыком. Умение отличать рабочие решения от мусора и применять их на практике — то, что будет выделять людей в жизни, и в карьере.

— А как вы сами учитесь — выделяете специально время на самостоятельную работу, проходите курсы, используете ИИ?

— У меня обучение работает в нескольких форматах. Первое — аудиокниги. Занимаюсь спортом и параллельно учусь: включаю обучающее, когда хочу прокачаться, или что-то лёгкое, когда нужно выдохнуть. Нашёл даже наушники для плавания: час в бассейне — и время прошло с двойной пользой.

Второе — обучение «по запросу». Почувствовал пробел — закрываю его точечно. Сначала ищу в интернете, потом открываю телефон. В записной книжке у каждого огромный актив — контакты. Выписываю двух-трёх людей, которые разбираются в теме, созваниваюсь или встречаюсь — и уже продвинулся. Если прямых экспертов нет, всегда есть те, кто знает нужных людей.

По сути, телефон и записная книжка позволяют достать любые знания и практику. В этом сила нетворкинга — его ИИ точно не заменит.

О самом тяжелом испытании в жизни

— Что сформировало ваш подход к бизнесу — какие моменты, решения или ситуации повлияли на то, как вы управляете и принимаете решения сегодня?

— Первое — позитивный настрой. Ситуация вокруг меняется, и чаще всего не в лучшую сторону. Вместо того чтобы переживать о потерянных возможностях, я всегда фокусируюсь на том, какие новые возможности открылись и как их быстрее реализовать. При этом к любым задачам нужно относиться ответственно, но не бояться ошибок.

Второе — всегда «пробегать лишний километр». Если есть задача, всегда сделай чуть больше, чем от тебя ждут. Мы в Туту ориентируемся именно на эту «экспоненту роста»: каждый день умножаешь себя на 1,01 — и через какое-то время разница становится огромной. А если опускаешь планку до 0,99 — кривая быстро уходит вниз.

Третье — брать сверхсложные задачи. Планку нужно ставить так, чтобы даже 80–90% результата были выше любой «реалистичной» цели, которую можно было достичь.

Из личного. Самым тяжёлым вызовом для меня стало восхождение на Маттерхорн. Ту самую гору с упаковки шоколада Toblerone. Я смотрел на неё и думал: «Надо туда залезть». Подъём начался в два часа ночи и занял почти сутки. Пригодились системность и сила воли: лезть наверх, потом лезть вниз. Причём спуск сложнее подъёма: именно на нём происходит большинство несчастных случаев. Пришлось рассчитывать силы и поддерживать нужный уровень энергии. После этого я понял, что не боюсь никаких вызовов.

Про деньги, успех и амбиции через пять лет

— Какое решение обошлось вам дороже всего?

— Инвестировал в стартапы, которые не взлетели. Но для меня это скорее опыт, а не потеря. Ведь теория без практики — это совсем другое. Крупных финансовых потерь не было.

— Вы считаете себя успешным человеком?

— Успех — это всегда про бенчмаркинг: вокруг полно людей, которые успешнее. Для себя я вывел простой критерий: ты счастлив или нет. Если ты счастлив — значит, ты успешен. Когда прокручиваю свою жизнь назад, понимаю, что всё время был счастлив, а значит, был успешным.

Я всю жизнь занимался тем, что мне интересно. Никогда не брался за то, что не цепляет, — не вижу в этом смысла. Деньги можно заработать где угодно. А когда ты делаешь любимое дело, ты одновременно и успешен, и счастлив. И вот в тревеле у меня случилось прям идеальное совпадение: весь мой опыт из других отраслей можно применить в динамичной, живой, очень интересной сфере. И я действительно страстно люблю путешествия — всё сошлось, просто попадание в десятку. Я не хожу на работу — я бегу сюда. Мне нравится всё: задачи, люди, атмосфера. Команда суперклассная, все друг друга поддерживают, глаза у всех горят, ребята суперумные, суперпрофессиональные. Это реально мечта.

— Что сейчас в точке, где всё сошлось и вы счастливы, драйвит?

— Меня всегда драйвят мощные вызовы — когда требуются большие изменения и нужно делать революцию, переворот, рывок, показывать кратный рост. Ещё у меня есть личная миссия — и я не стесняюсь про неё говорить. Я живу для того, чтобы делать жизнь людей в России лучше. Я патриот. Хочу, чтобы мои дети жили в крутой стране с умными людьми и высоким уровнем технологий. В банковской сфере мы уже впереди планеты: финансы, мобильные приложения — такого нет даже в суперразвитых странах. То же самое хочется сделать и в тревеле в России.

— В начале интервью вы сказали, что уже растёте на 30% к прошлому году — вдвое быстрее рынка. Какой следующий вызов вы себе ставите? До какого масштаба и за какой срок хотите вырасти?

— Нам нужен устойчивый рост — около 30% в год в ближайшие пять лет. Без сильных решений это не работает, но для Туту это нормальный режим: когда-то мы сделали первое в стране расписание электричек, потом — поезда дальнего следования, онлайн-схему продаж ж/д и автобусных билетов. Так что задача — в таких же темпах и с инновациями развивать крупнейшее в России приложение для путешествий.