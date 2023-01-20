От органов по запросу до анализа древней ДНК: 10 передовых технологий 2023 года

Ежегодно издание MIT Technology Review выбирает инновации, которые оказывают наибольшее влияние на нашу жизнь. Некоторые из них широко известны, например ИИ-генераторы и электрокары. Другие же могут удивить. Публикуем подборку из 10 прорывных технологий от MIT Technology Review.

CRISPR для лечения повышенного холестерина

За последнее десятилетие инструмент для редактирования геномов CRISPR прошел путь от лабораторий до больниц. Изначально технология служила экспериментальным методом лечения для редких генетических заболеваний, а теперь в ходе клинических испытаний помогает бороться с распространенными, в том числе с высоким уровнем холестерина.

ИИ для создания изображений

Это — год ИИ-художников. Модели от Google, OpenAI и других компаний научились «рисовать» впечатляющие картины. Достаточно ввести любое краткое описание — и через несколько секунд перед вами предстанет запрошенное изображение.

Архитектура, упрощающая производство чипов

Эта индустрия переживает существенные изменения. Производители уже давно получили лицензии на микросхемы от нескольких крупных компаний. Теперь благодаря RISC-V, открытому стандарту системы команд и архитектуры процессоров, создавать чипы стало проще для всех, и многие компании изучают эту возможность.

Военные беспилотники для массового рынка

Когда-то военные дроны были недоступны небольшим странам, поскольку они дорого стоят и должны проходить строгий экспортный контроль. Однако теперь благодаря развитию потребительских компонентов и коммуникационных технологий производители могут создавать сложные боевые машины по гораздо более низким ценам, такие как Bayraktar TB2.

Продажа абортивных таблеток через телемедицину

В 2022 году в США была отменена легализация абортов на федеральном уровне, и теперь в нескольких штатах они полностью запрещены. Чтобы сделать их доступными большему числу людей, медицинские учреждения и стартапы используют телемедицину.

Производство органов по запросу

Ежедневно только в США умирают в среднем 17 человек, так и не дождавшись органов для трансплантации. Этих и многих других людей можно было бы спасти, если бы у нас был практически неограниченный запас здоровых органов.

Обеспечить такой запас поможет генетическая модификация свиней, чьи органы можно пересаживать людям. Еще одно решение — 3D-печать легких из клеток пациентов.

Неизбежный переход на электротранспорт

Электромобили, наконец, становятся по-настоящему доступными. Аккумуляторы дешевеют, а некоторые страны вводят более строгие правила в отношении выбросов и полностью запрещают автомобили с газовым двигателем. К тому же крупные производители обязались переключиться на выпуск только электротранспорта.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб»

Первые снимки далекого космоса, сделанные самым мощным в мире космическим телескопом «Джеймс Уэбб», вызвали восторг у людей по всему миру.

Фото в тексте: NASA

И это только начало: открытия будут происходить почти с той же скоростью, с которой ученые будут анализировать полученные данные.

Анализ древней ДНК

Технология секвенирования генома позволяет изучать древние цепочки человеческой ДНК. Это дает много информации о том, кто мы такие и почему современный мир выглядит именно так. Кроме того, это помогает ученым узнать больше о жизни простых людей, живших в то время, а не только о тех, кому были доступны сложные захоронения.

Переработка аккумуляторов

Таким образом получится не только отправлять на свалке меньше отработавших батарей, но и предоставить крайне необходимый источник металлов для электромобилей будущего. Компании строят объекты, которые будут перерабатывать литий, никель и кобальт, а затем возвращать эти материалы производителям аккумуляторов, помогая им снизить затраты.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock