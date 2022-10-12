Субкультуры и нишевые сообщества. Что учесть в маркетинговой стратегии для поколения TikTok

Традиционный подход к маркетингу вряд ли сработает для поколения Z. Его представители предпочитают нишевую культуру, и этот тренд развивается быстрее, чем когда-либо прежде.
Медиа-агентство Horizon Media совместно с Blue Hour Studios проанализировали контент из популярных приложений и выявили темы и сообщества, которые привлекают интерес поколения TikTok. Приводим основные выводы исследования.
«Это уже не монолитная группа. Фрагментация становится гораздо более интенсивной, чем когда-либо. Мне хотелось лучше понять их с точки зрения их увлечений, того, что они делали и как они собирались вместе» — прокомментировала Максин Гуревич, старший вице-президент отдела культурных исследований в Horizon Media WHY Group.
Согласно исследованию, большинство (91%) людей в возрасте от 18 до 25 лет заявили, что «мейнстримной» поп-культуры не существует. Вместо этого потребители поколения Z охватывают субкультуры и нишевые сообщества, от девушек-геймеров и уличной одежды до косплееров и инфлюенсеров в области уходовых и бьюти-продуктов для мужчин.
Руководство является дорожной картой, которая позволит маркетологам установить контакты с потребителями из поколения Z. Дело в том, что за ними не всегда легко угнаться, поскольку алгоритмы социальных сетей меняются так быстро.
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«Я думаю, важно понимать, что для того, чтобы маркетологи действительно соответствовали им, они должны знать, что они постоянно развиваются, изменчивы и их действительно трудно определить, — сказала Гуревич. — Но сегодня вы должны понимать их алгоритм больше, чем когда-либо. Это то, что их потрясает, то, что определяет их точки увлечения, и это также усиливает их».
И по мере того, как поколение Z становится старше, его представители станут еще более желанными потребителями и законодателями трендов.
По данным исследовательской и консалтинговой компании Gen Z Planet, в 2021 году покупательная способность этого поколения оценивалась в $360 млрд.
Понимая, к каким сообществам себя относят потребители, бренды смогут ориентироваться на рынке.
Приводим краткое описание некоторых из этих групп и основные выводы Horizon Media.
- Согласно исследованию, 64% потребителей поколения Z хотят получать персонализированный опыт от брендов.
- Они также склонны использовать для поиска информации не Google, a социальные сети. В зависимости от интересов это могут быть такие приложения, как TikTok, YouTube, Discord, Telegram и Twitch.
- Около 94% представителей поколения Z считают, что телешоу и фильмы «раскрывают темную сторону человечества». Это говорит об интересе к тематике хорроров и документально-криминальному жанру.
- Все опрошенные в этом году представители поколения Z заявили, что «приобретение нового опыта и навыков» ценнее традиционного школьного образования.
Субкультуры поколения Z
Игры: по оценкам Horizon Media, только в США потенциальная аудитория этого сектора составляет 14,3 млн пользователей. Субкультуры в этой категории — геймеры, предпочитающие уличный стиль одежды, и девушки-геймеры. Представьте смесь MTV, киберспорта, моды и музыкальных культур, а в случае девушек-геймеров — еще и инклюзивность и лайфстайл. Медианный возраст этих групп — от 20 до 21 года.
«Бренд мог бы создать сообщество фанатов, запустив киберспортивную команду, ориентированную на женщин, с одеждой в стиле аниме и кобрендовыми каналами контента на YouTube или TikTok, которые отражают визуально стимулирующий опыт социальных сетей, который ищет эта аудитория», — сказал Мэтт Хиггинс, вице-президент по стратегии Blue Hour Studios.
Развлечения
В этом секторе исследователи выделили два сообщества с потенциальной аудиторией в 25,5 млн. Первое — любители ужасов, для которых антиутопические идеи и документальная криминалистика становятся своеобразным «побегом от реальности». Еще одна субкультура — пользователи, объединяющиеся вокруг переживаний, личной борьбы и сотрудничества.
Образование
Согласно исследованию, потенциальная аудитория популяризаторов науки и лайфхакеров составляет 24,4 млн человек.
Лайфхакеры специализируются на DIY и других ремеслах, выходящих за рамки традиционного школьного образования, отдавая предпочтение техническим инструментам и практическим советам. Популяризаторы науки переносят лабораторные эксперименты за пределы класса в социальные сети, рассказывая людям о том, как все работает, и делая это интересным.
Мода
В этом секторе существуют три субкультуры, общая аудитория которых, по оценкам, составляет 16,1 млн человек: максималисты, законодатели мод и экономные люди. Эти сообщества поколения Z любят самовыражение, смелые тенденции, вирусных стилистов на TikTok, экологичность и DIY моду.
Красота
В этой аудитории на 11,5 млн человек выделяют три субкультуры — косплееры, любители красоты и «лица с обложки». Им нравятся такие тренды, как фэнтези и макияж, необычные наряды, ASMR и продукты по уходу для мужчин.
Фото на обложке: Ground Picture /
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