52% ответов ChatGPT по программированию неверны — исследование

Однако, согласно исследованию Университета Пердью, представленному на конференции Computer-Human Interaction, ChatGPT — не самый лучший помощник. Выяснилось, что более половины его ответов по программированию неверны.

В последние годы программисты стали чаще обращаться за помощью к чат-ботам, таким как ChatGPT от OpenAI . Это нанесло удар по Q&A-сервису Stack Overflow, который в прошлом году был вынужден уволить почти 30% персонала.

Ученые взяли более 517 вопросов со Stack Overflow, задали их ChatGPT и проанализировали его ответы. Вот что они обнаружили.

52% ответов содержат дезинформацию.

77% более многословны по сравнению с человеческими ответами.

78% в той или иной степени не соответствуют человеческим ответам.

Исследователи также опросили 12 программистов и выяснили, что те предпочитают ChatGPT в 35% случаев и не замечают ошибок в его ответах в 39% случаев. Возможная причина — стиль общения чат-бота.

В результате лингвистического анализа 2 тыс. случайно выбранных ответов ChatGPT выяснилось, что они «более формальные и аналитические», а также отражают «менее негативные настроения».

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«Последующие полуструктурированные интервью показали, что вежливый язык, четко сформулированные ответы как из учебников, а также полнота — одни из основных причин, по которым ответы ChatGPT кажутся более убедительными, поэтому участники ослабили бдительность и упустили из виду дезинформацию», — пишут исследователи.

Результаты показывают, что у ChatGPT по-прежнему есть серьезные недостатки. Однако это слабое утешение для людей, уволенных из Stack Overflow, а также программистов, которым приходится исправлять в коде ошибки, сделанные ИИ.

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