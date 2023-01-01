«Я могу украсить елку чем угодно»: как устроена работа рождественского декоратора

Вопреки распространенному мнению, работа над созданием новогодней атмосферы идет круглый год. Именно этим занимается Максин Уайт — она декорирует жилые дома и офисы к Рождеству. В материале — ее рассказ о том, чем она занята в летний сезон, сколько шаров помещается на елку высотой в 2,5 м, и какие тренды она заметила в этом году.
Я профессиональный рождественский консультант — это означает, что мне платят за то, что я украшаю дома и офисы к праздничному сезону.
Пожалуй, почти каждый день меня спрашивают: «Чем вы занимаетесь весь остальной год?».
Несмотря на стереотипы, я работаю полный рабочий день. Даже в разгар лета я думаю о праздничной мишуре, гирляндах, елках и игрушках.
В январе мы с командой убираем весь декор, который устанавливали в октябре, ноябре и декабре. Мы начинаем с коммерческих помещений, потому что бизнес обычно предпочитает быстрее поменять украшения на более подходящие сезону, а затем переходим к жилым домам.
Фото в тексте: Maxine White
Как только все убрано, мы вновь погружаемся в рождественскую суету.
Для этого требуется много планировать. В начале года мы заключаем большинство коммерческих сделок, и затем начинаем разрабатывать планы, готовить эскизы и создавать уникальные украшения.
Значительная часть наших дизайнов делается под заказ, и мы тратим несколько месяцев на подготовку или запуск специализированных изделий.
Как правило, в октябре мы получаем множество новых заявок на украшение элитных домов. Наши клиенты — люди, которые хотят чего-то по-настоящему роскошного, и могут себе позволить воплотить это в жизнь.
Я работаю в тесном контакте со всеми своими клиентами, чтобы дать им именно то, что они хотят. Я могу что-то посоветовать, но фактически все зависит от них.
Моя минимальная цена за украшение жилого дома составляет 1500 фунтов стерлингов. Это подразумевает стандартную схему с одной елкой, украшениями, гирляндами и световыми инсталляциями. Мы используем освещение промышленного класса, и оно намного ярче того, что можно увидеть на центральных улицах.
Фото в тексте: Maxine White
В оплату включаются все украшения, но клиенты обычно добавляют несколько предметов, которые имеют для них особенное значение.
Чтобы нарядить стандартную елку высотой в 8 футов (2,4 м), у меня и одного помощника уходит около 2 часов.
Я использую как минимум 360 шаров. Это лишь основа — если использовать более персональный и сложный подход, это обойдется намного дороже.
После я вешаю на елку буквально что угодно — фонарики, птичьи клетки, перья, цветы, зеркала и даже поленья. Я всегда ищу уникальные вещи, когда отправляюсь на прогулку.
Моя философия заключается в следующем: если это можно повесить, это подходит для елки.
У меня нет специальных инструментов для украшения домов. Просто я и мои руки.
Большинство считает, что украшать дом к празднику — личное занятие, которым занимаются с детьми, но все люди разные. Некоторые женщины говорят: «Нет! Я не хочу, чтобы дети прикасались к елке!». Но я не такой человек — мне нравится, когда дети принимают в этом участие.
Когда я украшаю дом для семьи, я сама вешаю на елку основные игрушки, а затем разрешаю детям добавить что-то памятное вместе с родителями. Это обеспечивает лучший результат: профессиональное качество с частичкой души.
Когда дело доходит до праздничных декораций, нет ничего, что я не хотела бы попробовать. Однажды на Рождество женщина попросила меня найти несколько игрушек в форме золотых львов, в честь скаковой лошади ее мужа, которую звали Золотой Лев.
А, например, в этом году я заметила, что используются довольно необычные цветовые схемы. Очень популярны цвета драгоценных камней.
Недавно я декорировала чудесный дом в Восточной Англии. Там была внутренняя горка, которую мы также обыграли. Владелица дома выбрала пастельные оттенки голубого, розового и фиолетового.
Все мои клиенты любят Рождество, и они готовы выкладываться по полной. У одной из них было пять елей в доме — и все уникальные, соответствующие декору и цветовой гамме каждой комнаты.
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Я по-прежнему украшаю свой собственный дом, но мне приходится делать это пораньше. Мы с детьми ставим елку где-то 1 ноября. Если отложить на потом, я успею устать от украшений, и тогда моя собственная елка будет не такой красивой.
Я начала работать профессиональным рождественским декоратором на полную ставку около 5 лет назад. Мне исполнилось 40 лет, и я решила, что мне важно найти карьеру, которой я действительно хотела бы заниматься.
Это приносит огромное удовольствие, но это беспокойная работа. Люди всегда звонят с просьбами в последний момент, и очень сложно успеть все, потому что в ноябре и декабре мое расписание полностью заполнено. Поскольку это Рождество, приходится от много отказываться, потому что иначе вы получите сильный стресс.
Для меня это самая подходящая работа, потому что я люблю Рождество и знаю толк в дизайне. До этого я занималась ремонтом домов, и мне удалось взять от этого самое любимое — просто добавить к этому праздника!
Фото на обложке: Bogdan Sonjachnyj /
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