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Истории

«Я могу украсить елку чем угодно»: как устроена работа рождественского декоратора

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Вопреки распространенному мнению, работа над созданием новогодней атмосферы идет круглый год. Именно этим занимается Максин Уайт — она декорирует жилые дома и офисы к Рождеству. В материале — ее рассказ о том, чем она занята в летний сезон, сколько шаров помещается на елку высотой в 2,5 м, и какие тренды она заметила в этом году.

«Я могу украсить елку чем угодно»: как устроена работа рождественского декоратора

Я профессиональный рождественский консультант — это означает, что мне платят за то, что я украшаю дома и офисы к праздничному сезону.

Пожалуй, почти каждый день меня спрашивают: «Чем вы занимаетесь весь остальной год?».

Несмотря на стереотипы, я работаю полный рабочий день. Даже в разгар лета я думаю о праздничной мишуре, гирляндах, елках и игрушках.

В январе мы с командой убираем весь декор, который устанавливали в октябре, ноябре и декабре. Мы начинаем с коммерческих помещений, потому что бизнес обычно предпочитает быстрее поменять украшения на более подходящие сезону, а затем переходим к жилым домам.

«Я могу украсить елку чем угодно»: как устроена работа рождественского декоратора

Фото в тексте: Maxine White

Как только все убрано, мы вновь погружаемся в рождественскую суету.

Для этого требуется много планировать. В начале года мы заключаем большинство коммерческих сделок, и затем начинаем разрабатывать планы, готовить эскизы и создавать уникальные украшения.

Значительная часть наших дизайнов делается под заказ, и мы тратим несколько месяцев на подготовку или запуск специализированных изделий.

Как правило, в октябре мы получаем множество новых заявок на украшение элитных домов. Наши клиенты — люди, которые хотят чего-то по-настоящему роскошного, и могут себе позволить воплотить это в жизнь.

Я работаю в тесном контакте со всеми своими клиентами, чтобы дать им именно то, что они хотят. Я могу что-то посоветовать, но фактически все зависит от них.

Моя минимальная цена за украшение жилого дома составляет 1500 фунтов стерлингов. Это подразумевает стандартную схему с одной елкой, украшениями, гирляндами и световыми инсталляциями. Мы используем освещение промышленного класса, и оно намного ярче того, что можно увидеть на центральных улицах.

«Я могу украсить елку чем угодно»: как устроена работа рождественского декоратора

Фото в тексте: Maxine White

В оплату включаются все украшения, но клиенты обычно добавляют несколько предметов, которые имеют для них особенное значение.

Чтобы нарядить стандартную елку высотой в 8 футов (2,4 м), у меня и одного помощника уходит около 2 часов.

Я использую как минимум 360 шаров. Это лишь основа — если использовать более персональный и сложный подход, это обойдется намного дороже.

После я вешаю на елку буквально что угодно — фонарики, птичьи клетки, перья, цветы, зеркала и даже поленья. Я всегда ищу уникальные вещи, когда отправляюсь на прогулку.

Моя философия заключается в следующем: если это можно повесить, это подходит для елки.

У меня нет специальных инструментов для украшения домов. Просто я и мои руки.

Большинство считает, что украшать дом к празднику — личное занятие, которым занимаются с детьми, но все люди разные. Некоторые женщины говорят: «Нет! Я не хочу, чтобы дети прикасались к елке!». Но я не такой человек — мне нравится, когда дети принимают в этом участие.

Когда я украшаю дом для семьи, я сама вешаю на елку основные игрушки, а затем разрешаю детям добавить что-то памятное вместе с родителями. Это обеспечивает лучший результат: профессиональное качество с частичкой души.

Стань профессиональным дизайнером — большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов дизайна.

Когда дело доходит до праздничных декораций, нет ничего, что я не хотела бы попробовать. Однажды на Рождество женщина попросила меня найти несколько игрушек в форме золотых львов, в честь скаковой лошади ее мужа, которую звали Золотой Лев.

А, например, в этом году я заметила, что используются довольно необычные цветовые схемы. Очень популярны цвета драгоценных камней.

Недавно я декорировала чудесный дом в Восточной Англии. Там была внутренняя горка, которую мы также обыграли. Владелица дома выбрала пастельные оттенки голубого, розового и фиолетового.

Все мои клиенты любят Рождество, и они готовы выкладываться по полной. У одной из них было пять елей в доме — и все уникальные, соответствующие декору и цветовой гамме каждой комнаты.

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Я по-прежнему украшаю свой собственный дом, но мне приходится делать это пораньше. Мы с детьми ставим елку где-то 1 ноября. Если отложить на потом, я успею устать от украшений, и тогда моя собственная елка будет не такой красивой.

Я начала работать профессиональным рождественским декоратором на полную ставку около 5 лет назад. Мне исполнилось 40 лет, и я решила, что мне важно найти карьеру, которой я действительно хотела бы заниматься.

Это приносит огромное удовольствие, но это беспокойная работа. Люди всегда звонят с просьбами в последний момент, и очень сложно успеть все, потому что в ноябре и декабре мое расписание полностью заполнено. Поскольку это Рождество, приходится от много отказываться, потому что иначе вы получите сильный стресс.

Для меня это самая подходящая работа, потому что я люблю Рождество и знаю толк в дизайне. До этого я занималась ремонтом домов, и мне удалось взять от этого самое любимое — просто добавить к этому праздника!

Источник.

Фото на обложке: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock

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