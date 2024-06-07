Как Dr Pepper удалось обойти Pepsi

Противостояние между Coca-Cola и PepsiCo называли «самой важной борьбой в истории капитализма». Стороны использовали все методы: заваливали друг друга исками, высмеивали в рекламе и даже отказывались называть конкурентов по имени.
Впрочем, теперь разрыв слишком велик: на рынке Coca-Cola как минимум в 2 раза превышает долю любого конкурента, а Pepsi уступила свое второе место Dr Pepper.
В 2004 году бренд Dr Pepper занимал шестое место в США по популярности среди напитков. В 2024 году бренд обошел Pepsi по продажам, поднявшись на вторую строчку. В чем секрет? The Wall Street Journal объясняет этот результат умной и своевременной стратегией.
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Ориентированность на молодежь: Dr Pepper стал самым быстрорастущим брендом популярной кульуры среди поколения Z благодаря запуску новых вкусов. Самые популярные из них — темные ягоды и клубника со сливками из постоянной линейки, а также новый кокосовый вкус (который «не похож на крем от загара»).
Нестандартные решения для бренда, который существует 139 лет: Dr Pepper запустил в TikTok совершенно неаппетитный тренд (класть маринованные огурцы в газировку) и игриво подхватил завирусившийся слух о том, что напиток снимают с производства.
Новое позиционирование: замечая изменения в потребительских привычках, Dr Pepper начал продвигаться как продукт, которым можно себя побаловать; если обычный потребитель и позволит себе газировку, скорее всего, это будет Dr Pepper.
Есть и еще один секрет, который привел бренд к успеху
Поскольку Coca-Cola и Pepsi боролись за эксклюзивные дистрибьюторские соглашения с национальными сетями ресторанов — например, Pepsi только что перехватила Subway, крупнейшего клиента Coca-Cola, — Dr Pepper проявила вежливость по отношению к конкурентам.
В результате Dr Pepper продается и в автоматах Coca-Cola, и в автоматах Pepsi, и этот напиток можно найти в большем количестве газированных напитков в США, чем любой другой безалкогольный напиток.
Фото на обложке: Unsplash
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