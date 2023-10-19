Туризм на грани: почему экстремальные путешествия становятся все популярнее

Разберем, что толкает людей на эти риски и почему опасность касается не только туристов.

Еще недавно весь мир наблюдал за поисками батискафа «Титан», который исчез во время поездки к обломкам «Титаника» в Северной Атлантике. Каждая подобная катастрофа привлекает внимание прессы и интернет-пользователей. Однако число путешественников, ищущих экстремальных впечатлений, продолжает расти.

Туризм на грани

Путешествия такого рода становятся крупным бизнесом.

Индустрия приключенческого туризма уже стоит миллиарды долларов — и быстро растет. Но некоторые предпочитают эксклюзивный и экстремальный опыт. Такие поездки стоят очень дорого и направлены на то, чтобы возбудить чувства и отправиться в отдаленные уголки планеты – в глубокие океаны, высокие горы, полярные районы – и даже в космос.

Это не новое явление; люди исследовали отдаленные места на протяжении тысячелетий. Обитатели островов Тихого океана использовали звезды для навигации по океанам, миграции и торговли. Европейцы плавали к краям того, что они считали плоской Землей.

Однако в последние годы экстремальный туризм привлек широкое внимание благодаря длинным очередям на гору Эверест, популярности пролива Дрейка в TikTok и стремительному развитию космического туризма для богатых.

Распространение туристического контента в социальных сетях и желание возместить упущенное во время пандемии способствовали резкому росту популярности тренда.

Почему мы одержимы риском?

Рискованные действия высвобождают в мозге химические вещества, которые могут вызывать привыкание. Исследования показывают, что участие в рискованных туристических мероприятиях, например восхождение на высокую гору, может вызвать чувство выполненного долга и эйфорию. Путешественники сообщают, что чувствуют себя живыми и будто переживают трансформацию.

Некоторых также привлекают первозданные и отдаленные локации. Кроме того, заманчивости может придавать и фантазийный элемент, например связь с фильмом «Титаник».

Помимо физических границ, есть еще и острые ощущения, которые появляются, когда люди испытывают организм до предела и сталкиваются лицом к лицу со своими страхами. Распространенные примеры — бейс-джампинг, прыжки с парашютом, банджи-джампинг и погружение в холодную воду.

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Почему произошло крушение батискафа «Титан»

В несколько более приземленном смысле даже дегустация «страшной еды» выталкивает туристов за пределы их зоны комфорта и помогает им почувствовать себя живыми.

Третьи совершают экстремальные туристические путешествия, чтобы последовать по стопам своих героев, например, те, кто отправляется в Антарктиду, чтобы отдать дань уважения исследователю Эрнесту Шеклтону.

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Экстремальные и рискованные занятия не только вызывают у участников чувство эйфории, но и придают им статус. Проставляясь галочки в списках целей и делясь опытом в социальных сетях, они получают право похвастаться. Исследования показывают, что многие путешественники стремятся получить признание — это первое в своем роде, самое продолжительное или экстремальное путешествие из возможных.

Но экстремальный туризм явно не для всех. Обычно он доступен лишь небольшой привилегированной группе, о чем свидетельствуют трагические обстоятельства гибели «Титана». Предположительно, его пассажиры заплатили за рейс $250 тысяч.

Последствия экстремального туризма

Если что-то пойдет не так, результат не ограничится невыносимой тоской утраты у друзей и близких.

Такие путешествия могут нанести вред окружающей среде и негативно сказаться на местных сообществах. Например, десятилетия массового альпинизма наносят ущерб окружающей среде Эвереста, и с этим пора что-то делать.

А когда происходят несчастные случаи, поисково-спасательные работы могут быть невероятно затратными и рискованными для спасателей. Туристы в экстренной ситуации часто находятся в центре внимания медиа, в то время как сотрудники служб экстренного реагирования игнорируются.

Экстремальный туризм никуда не денется

Несмотря на такие трагедии, как исчезновение «Титана», туристов по-прежнему привлекают поиски самых уникальных впечатлений в самых отдаленных, неизведанных местах.

Кроме того, люди все чаще решаются на поездки, которые когда-то считались слишком рискованными, потому что технологии и другие инновации якобы сделали их более безопасными и доступными.

Во многих случаях эта опасность сохраняется, но маркетинг позиционирует эти приключения как безопасные, при этом риски часто перечисляются мелким шрифтом. Например, погружение в холодную воду в Антарктиде часто позиционируется как безопасное, поскольку участники привязаны к тросу, а время в воде ограничено.

Два десятилетия назад, прогнозируя рост космического туризма, антрополог Вэлин Смит сказала, что индустрия предоставит то, чего хотят туристы. Как показывают путешествия на «Титане», это оказалось правдой.

Популярность экстремального туризма может привести к еще большим проблемам, если отрасль не отреагирует должным образом. Если путешественники готовы подвергнуть себя опасности, кто ответит за их безопасность и реабилитацию, если произойдет несчастный случай?

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Многие туристические компании и страховые компании по страхованию путешествий озвучивают риски туристам. Но правила раскрытия информации о рисках в разных странах могут отличаться. Это означает, что путешественникам, возможно, придется самим оценивать риски, а это чревато опасностью, если стандарты компании низкие.

Одно из решений — развивать экстремальные виды туризма в контролируемой и безопасной среде с помощью цифрового сторителлинга, AR и XR. Однако этого может оказаться недостаточно, чтобы удовлетворить всех любителей адреналина.

Как показывает трагедия «Титана», непредсказуемый характер и непреднамеренные последствия туризма «на грани» — вполне реальные вещи. Деньги позволяют нам путешествовать практически куда угодно. Но, быть может, некоторые места должны оставаться нетронутыми, священными и полностью закрытыми для посещения?

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