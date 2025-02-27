Инкассовое поручение: виды и порядок оформления

Проводить безналичные платежи между контрагентами можно с помощью инкассо от итал. «получение денег». Такими способами расчета часто пользуются юридические и физические лица. В статье узнаете, что такое инкассовое поручение, как его оформить и зачем это нужно.

Что такое инкассовое поручение

Инкассовым поручением называется платежный документ, позволяющий перечислять деньги покупателя продавцу непосредственно через банк, минуя участников сделки. Часто инициатором такой формы расчетов выступают поставщики товаров и государственные контролирующие органы.

Для чего используют инкассовые поручения

Его применяют для нескольких видов платежей. Рассмотрим каждый вид инкассового поручения подробнее:

Им пользуются для принудительного взыскания налоговых недоимок и других обязательных отчислений. Например, если плательщик уклоняется от исполнения обязательств, ИФНС просто списывает долг с расчетного счета компании. Второй вид бесспорного списания по инкассовому поручению связан с погашением задолженности по постановлению суда. Если организация нарушила порядок расчетов или пропустила срок платежа, контрагент составляет исковое заявление, подает его в надзорный орган и дожидается постановления.

Для оформления инкассо по судебному решению на бланке надо сослаться на нормативно-правовой акт, согласно которому происходит изъятие средств. Без этой отметки документ считается недействительным.

Если должник располагает указанной в решении суммой, инкассо исполняется в течение 3 суток. Если денег на расчетном счете не хватает для погашения долга, поручение помещают в картотеку, ставят на нем отметку о частичной оплате и гасят задолженность при поступлении средств.

Еще один вид инкассового поручения — это договоренность между партнерами об уведомлении банков о списании денег на оплату контрактов. Владельцы счетов заполняют документы и передают сведения о плательщике и получателе средств.

Оформлением инкассового поручения могут заниматься:

контрагенты на основании соглашения;

налоговые инспекторы, сотрудники государственных и внебюджетных фондов, взимающих недоимки, пени, штрафы;

судебные приставы.

Виды инкассовых документов

Выставление инкассо в банке

Для выставления инкассо в банке понадобится участие 5 сторон:

доверителя (принципала), конечного получателя платежа;

плательщика, которому предъявлено требование оплаты;

банка-ремитента, обрабатывающего инкассо;

инкассирующей кредитной организации, не являющейся ремитентом, обрабатывающей поручение;

представляющего банка, передающего документы плательщику (банк импортера).

Инкассо составляют в письменной или электронной форме. Исполнить платеж банк обязан в течение установленного срока (не более 3 дней).

Инкассовые поручения налоговых органов

Частью механизма по своевременному поступлению в бюджет налогов и сборов стали инкассовые поручения. С их помощью ИФНС имеет право списать с расчетного счета плательщика задолженность без его согласия. Эта процедура прописана в российских законах и начинает действовать при неисполнении должником своих обязательств.

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Инкассовыми поручениями ИФНС пользуется для:

списания фискальной задолженности, не погашенной в положенный срок;

взыскания штрафов и пеней за просрочки в уплате налогов;

исполнения постановления суда и других государственных органов, разрешающих взыскивать фискальную задолженность в принудительном порядке.

Инкассовое поручение налоговое ведомство выставляет одновременно с предъявлением решения о взыскании.

В нем ведомство указывает полную сумму задолженности и предписывает заблокировать все расчеты через банк до тех пор, пока недоимка не будет погашена. Далее события могут развиваться так:

Организация погасит долги добровольно после того, как инкассовое поручение поступило от налоговой в банк. После этого компания уведомляет инспекцию об уплате и передает платежки вместе с банковской выпиской. ИФНС отзывает инкассо. Предприятие не станет оплачивать недоимку добровольно. Кредитное учреждение списывает ее по инкассовому поручению. Срок его исполнения — до окончания операционных суток, следующих за днем получения документа. На счетах фирмы нет денег для погашения долга. ИФНС передает документы судебным приставам. Они арестовывают счета и имущество компании, продают его и гасят задолженность.

Если налоговая пропустила установленный срок уплаты фискальных взносов, ей придется подавать иск в суд. Там заявление рассмотрят и продлят его на основании п. 3 ст. 46 НК РФ.

Инкассовое поручение должно точно указывать счета должника, с которых банк обязан перечислять недоимки. Это требование предписано НК. Если на рублевом счете недостаточно средств для погашения долга, их можно списать с валютного.

Для расчетов по инкассовому поручению в целях списания недоимки запрещено списывать средства с:

депозитных счетов;

металлических обезличенных и ответственного хранения;

ссудных;

транзитных.

Инкассовое требование от судебных приставов

Если налоговые органы не смогли взыскать задолженность, они обращаются в Федеральную службу судебных приставов. Этот орган действует согласно ФЗ от 02.10. 2007 №229 «Об исполнительном производстве». Приставы имеют право принудительно приводить в действие судебные решения, акты других государственных органов. Они завершают работу ФНС по взысканию недоимок с расчетного счета предприятия в бесспорном порядке.

Если компания завершила расчеты с налоговой путем списания средств с ее счета, судебные приставы не обязаны предъявлять кредитному учреждению какие-либо платежные документы.

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Они работают по документу или постановлению, которые являются основанием для взыскания. Ч. 5 и 8 ст. 70 ФЗ от 02.10. 2007 №229 предписывают банкам немедленно исполнить указанные в них требования.

Причинами, по которым кредитное учреждение может не исполнять претензии судебных приставов, могут быть:

отсутствие средств на расчетных счетах должника;

приостановка расчетов через банк в порядке, установленном российским законодательством;

арест расчетных счетов компании.

Оформление инкассового поручения

Оформление инкассового поручения происходит по специальной форме. Найти ее можно в Положении Банка России № 762-П, Приложение №4. Заполняют бланк по установленному порядку и срокам.

Платежная форма к инкассовому поручению содержит графы с такой информацией:

названием предприятия, выдающего инкассовое поручение;

номером, датой, ОКУД документа;

видом платежа;

суммой цифрами и прописью;

данными плательщика и получателя (названием или фамилией ИП, КПП, ИНН);

сведениями о кредитной организации, через которую ведут расчеты покупатель и продавец, в том числе БИК;

номерами расчетных счетов каждой стороны;

видом операции;

сроком и назначением перевода;

условиями оплаты требования;

сроком акцепта;

кодом выплаты.

Инкассовое поручение визируется подписью сотрудника, который сделал перевод, и печатью организации. Если потребуется, указывают очередность исполнения инкассового поручения согласно кассовому ордеру. При бесспорном изъятии средств, например со счета должника по налогам, указывают норму закона.

Инкассовое поручение заполняют в 4 экземплярах для:

сотрудников банка как основание для списания средств с расчетного счета плательщика;

кредитной организации, получающей перевод;

компании, владеющей расчетным счетом;

клиента, которому переводятся деньги.

Если расчетные счета сторон находятся в одной финансовой организации, одна из копий становится мемориальным ордером после зачисления денег. Четвертую копию заверяет сотрудник банка подписью и печатью.

Оплата инкассового поручения

Порядок расчетов по инкассовому поручению между контрагентами состоит из нескольких шагов. Сначала плательщик и банк, обслуживающий его счета, заключают договор или дополнительное соглашение. В нем клиент выражает согласие на бесспорное списание средств в пользу партнера согласно распоряжению.

Затем плательщик уведомляет получателя о возможности предъявлять поручение в свою кредитную организацию (банк-эмитент). Вторая сторона передает инкассо после заполнения в свой банк. Сделать это надо до истечения срока действия — 10 дней от даты оформления.

Исполняющее финансовое учреждение получает инкассо от эмитента. Получатель и плательщик в операциях не участвуют.

После проверки правильности оформления документов сотрудники исполняющего банка переводят средства на счет получателя в кредитном учреждении-эмитенте. На основании п. 2 ст. 874, п. 2, 3, 5 ст. 875 ГК документы, согласно которым выполнен платеж, банк-исполнитель передает плательщику. За операцию он имеет право начислить комиссию, компенсирующую расходы.

На последнем этапе деньги поступают на расчетный счет получателя в банке-эмитенте. Инкассовое поручение дает право совершать платежи целиком или частично, если это предусмотрено инкассовым поручением или правилами кредитной организации.

Образец заполнения инкассового поручения

Инкассовые поручения заполняются по установленным правилам. Порядок действий следующий:

Написать номер инкассового поручения. Проставить дату заполнения. Указать вид платежа. Ввести цифрами и словами сумму. Заполнить ячейки с номерами КПП, ИНН, полным названием организации, сведениями о банке плательщика, в том числе БИК. Внести информацию о получателе денег. Указать данные банка (КПП, ИНН, полное название), который его обслуживает.

Затем в правую часть бланка инкассового поручения вносят номера расчетных счетов компаний, относительно которых действует документ. После этого внизу заполняют графы с информацией о:

виде оплаты,

назначении платежа,

его очередности (если потребуется).

В последней строке записывают номер и дату составления договора, на основании которого происходит списание денежных средств по инкассо. Под ними ставит подпись сотрудник, который заполнил документ и выполнил операцию.

Фото на обложке: BrianAJackson / Getty Images