Карьерный путь в VC: от аналитика до партнера

Рассмотрим иерархию в VC на каждом уровне: от стартовой позиции аналитика до партнера, управляющего сделками.

Невозможно работать в стартапе и не знать, что такое венчурная компания. Но какие роли в ней существуют и чем они отличаются?

Карьерная лестница в венчурной компании

Бартош Складзень, партнер варшавской Aper Ventures, которая инвестирует от 5 до 20 млн евро в deeptech и hardware-стартапы в Центральной и Восточной Европе. По его словам, типичный карьерный путь в VC выглядит следующим образом.

Аналитик — младший инвестиционный менеджер: около года для тех, кто показывает, что стремится учиться и может справиться с быстро меняющимся миром венчурного капитала.

Младший инвестиционный менеджер — инвестиционный менеджер: около одного года. Сотруднику предстоит доказать, что он способен руководить инвестиционным процессом — при некоторой поддержке партнеров — и поддерживать работу после заключения сделки, например, участвуя в заседаниях совета директоров в качестве наблюдателя.

Инвестиционный менеджер — партнер: два-три года. Этот переход связан с привлечением бизнеса, в частности партнеров с ограниченной ответственностью (LP), которые инвестируют в венчурные фонды, и потенциальной готовностью вложить в дело собственные деньги.

Чем занимается аналитик (analyst)?

Аналитик — самая младшая должность в венчурной компании после стажера. Повседневная работа аналитика преимущественно связана с обучением и «развитием способности понимать, почему заключаются сделки», — объясняет аналитик международного венчурного фонда SOSV Хью Боуэн.

Около 40% времени тратится на выполнение разовых задач. Так, он может участвовать в заседаниях совета директоров стартапа в качестве наблюдателя, который был бы больше сосредоточен на том, чтобы предлагать компании и людей, с которыми стартапу было бы полезно связаться, или делиться инсайтами о конкурентах и рынке, а не оценивать стратегию.

Также аналитику могут поручить составление консультативных отчетов по фонду, чтобы партнеры с ограниченной ответственностью (LP) знали, что происходит в фонде, или написание служебных записок для инвестиционного комитета, который принимает важные решения.

Еще около 40% времени уходит на исследования, например глубокое погружение в отрасли для поиска трендов и сделок.

Оставшиеся 20% рутинной работы аналитика должны включать элемент «личностного развития», который включает посещение мероприятий для нетворкинга и продвижение в социальных сетях для увеличения сети контактов и продвижения корпоративного бренда.

Чем занимается младший инвестиционный менеджер (associate)?

После 1-3 лет работы аналитиком сотрудник переходит на должность инвестиционного менеджера. В этой роли «можно прочувствовать, каково это — быть инвестиционным менеджером, окунувшись с головой в такие вещи, как управление частью инвестиционных процессов», объясняет Складзень.

Лаура Кейлхофер и Уилл Сарджант, инвестиционные менеджеры Burda Principal Investments, говорят, что большая часть времени на этой должности тратится «на ранние стадии инвестиционного процесса: от формирования тезисов до поиска поставщиков, проведения due diligence, заключения сделки и, наконец, управления портфелем после инвестирования».

Хотя обязанности инвестиционного менеджера могут варьироваться в зависимости от организации, Кейлхофер и Сарджант говорят, что их типичный распорядок дня включает в себя следующие пункты.

Исследование изменений и тенденций в приоритетных секторах.

Взаимодействие с фаундерами на основе списков приоритетных направлений, полученных в результате исследования. «Как правило, это делается либо напрямую, либо через теплое знакомство с другими инвесторами», — говорит Кейлхофер, добавляя, что «цель состоит в построении долгосрочных, открытых отношений с ключевыми компаниями в нашем инвестиционном пространстве».

Проведение due diligence компаний, которые активно или превентивно привлекают капитал, что может включать в себя изучение команды, финансовой истории и прогнозов, бизнес-модели, конкуренции и доступного рынка, среди прочих факторов.

Поддержка существующих портфельных компаний, например, предоставление обратной связи о материалах совета директоров или бизнес-планах, или просто встречи для того, чтобы поделиться последними выводами.

Внутренние задачи, такие как внедрение ESG, организация командных собраний или работа с университетами и посещение мероприятий.

В то время как пара лет стажа в венчурном бизнесе дает аналитику право перейти на должность инвестиционного менеджера, полезен будет и опыт работы в инвестиционно-банковской сфере или консалтинге. Некоторые кандидаты могут пропустить этап аналитика, если они работали или стажировались в бигтехе или «стартапах на поздней стадии, которые получили поддержку венчурных компаний».

Чем занимается инвестиционный менеджер (investment manager)?

Проработав от года до пяти лет в качестве младшего инвестиционного менеджера, некоторые инвесторы получают повышение. Инвестиционные менеджеры обычно играют «значительную роль в процессе поиска, оценки и закрытия сделок», говорит Адам Хорват, который занимает должность в Hiventures, венчурной компании, базирующейся в Венгрии и инвестирующей в венгерские стартапы на ранних стадиях.

Повседневные обязанности инвестиционного менеджера включают в себя «поиск, оценку и управление потенциальными инвестиционными возможностями», что отнимает значительную часть времени, а также работу с инвестиционным комитетом и другими подразделениями компании, такими как отдел комплаенса, управления рисками и юристы.

Поиск сделок — это основная задача, которая требует от инвестиционных менеджеров изучения тенденций, посещения конференций и мероприятий по нетворкингу, а также создания отношений с предпринимателями, другими инвесторами и отраслевыми экспертами.

По словам Хорвата, инвестиционный менеджер также может сыграть важную роль после закрытия сделки.

В Hiventures в его списке задач часто стоит «активный мониторинг портфельных компаний и управление ими» — это может включать посредничество в удовлетворении запросов учредителей, обновление данных инвестиционного комитета по портфельным компаниям и решение любых проблем с обеих сторон.

Иногда он также «оценивает технологию, интеллектуальную собственность и любые юридические или нормативные соображения», для чего требуется «просматривать документы, проводить маркетинговые исследования и финансовый анализ».

Чем занимается инвестиционный директор (principal)?

На этом уровне инвесторы оказывают «существенное» влияние на сделки, говорит Адам Шуайб, инвестиционный директор британской компании Episode 1, которая финансирует в стартапы на разных стадиях, от раунда посева до серии A. Среди рядовых задач в списке дел Шуайба можно встретить следующие пункты:

Поиск и заключение сделок, «наряду с проведением соответствующих процессов due diligence и юридических процедур».

Выбор наиболее выгодных сделок, обнаруженных с помощью алгоритмов поиска, и отбор от пяти до десяти из них для предварительных встреч.

Общение с основателями, вначале беседа в формате получасового «мягкого собеседования», а затем в случае заинтересованности — более продолжительная встреча с фаундерами. Как правило, Шуайб планирует на неделю от 5 до 10 коротких встреч и 1 или 2 более длительных.

Общение с LP и объяснение, как компания принимает инвестиционные решения.

Управление некоторыми младшими или внештатными сотрудниками.

Хотя существует целый ряд вариантов развития до этой должности, типичный путь заключается в том, чтобы «провести несколько лет в роли инвестора (обычно эквивалентной должности младшего инвестиционного менеджера), заключив несколько сделок», — говорит Шуайб.

Чем занимается партнер (partner)?

Как правило, на верхней ступени карьерной лестницы в венчурной компании находятся партнеры. Человек на этой позиции должен обладать страстью к венчурному капиталу, сильными навыками работы с людьми и хорошими связями — «вам нужна надежная сеть потенциальных партнеров с ограниченной ответственностью», — подчеркивает Складзень.

Учитывая быстрые темпы развития отрасли, обязанности венчурных компаний часто могут быть размыты: «Нет ничего необычного в том, что партнер при необходимости проявляет инициативу и выполняет работу, которая обычно соответствует должностной инструкции юриста или аналитика», — добавляет он.

Согласно сайту вакансий Indeed, cуществует несколько вариантов для этой роли: часто управляющий партнер — соучредитель или имеет долю собственности и, по сути, выступает в качестве CEO венчурной компании. Также могут назначить операционного партнера, который будет основным контактным лицом для основателей из портфолио, помогая стартапам решать проблемы и увеличивать прибыль компании.

Ежедневный график партнера в венчурной компании обычно состоит из посещения заседаний правления портфельной компании, общения с основателями и совещаний, а также обмена электронной почтой с потенциальными инвесторами, говорит Складзень.

Поскольку партнеры, как правило, руководят сделками, они также тесно сотрудничают с LP и соинвесторами, чтобы «держать их в курсе процесса и процедур due diligence». Занимая руководящие должности, партнеры также должны выкраивать время для встреч с новыми инвесторами и проверки прогресса внутри команды.

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Аврора Фальке-Пьеротен, партнер Samaipata, подчеркивает, что, хотя на высоких должностях тратят меньше времени на поиск сделок или расширение охвата, им «по-прежнему полезно оставаться на связи с рынком», и поэтому поиск по-прежнему будет частью обычного рабочего дня. Партнеры также участвуют в анализе сделок, разрабатывают тезисы, касающиеся инвестиций, сами ведут переговоры и заключают сделки.

По словам Фальке-Пьеротен, по мере увеличения числа портфельных компаний растет и количество заседаний совета директоров, которые посещают венчурные партнеры, — она считает, что тратит на это большую часть времени.

Оставшуюся часть недели можно потратить на внутренние операции, такие как обучение младших сотрудников и создание технологического стека — развитие бизнеса и бренда фирмы, а также, в случае привлечения нового фонда, поддержание связей с LP.

Чем занимается предприниматель-резидент (entrepreneur in residence)?

Некоторые венчурные компании также нанимают предпринимателей-резидентов. Зачастую это опытные фаундеры, операторы или руководители, у которых есть конечная цель — основать новую компанию, в которую венчурный фонд, в которой они работают, может инвестировать на ранней стадии.

Разрабатывая возможную бизнес-идею, они используют свой опыт для руководства и консультирования портфельных компаний фирмы и обычно проводят в фонде не менее 6 месяцев, прежде чем начать собственное предприятие.

Поскольку венчурные фонды часто имеют в виду конкретных людей, способных основать успешную компанию на этой позиции, ее обычно не рекламирует за пределами компании. Возможно, предприниматель-резидент ранее соинвестировал в фонд в качестве бизнес-ангела, предоставлял рекомендации или помогал в процессе due diligence.

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