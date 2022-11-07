В Великобритании начали испытания выращенных в лаборатории эритроцитов

Исследователям из Бристольского университета и департамента переливания крови и трансплантации Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Blood and Transplant) предстоит сравнить свойства донорских эритроцитов и материала, созданного из стволовых клеток. Это первый в мире клинический эксперимент такого рода. В перспективе метод позволит сделать доступнее кровь редких групп и сократить количество требуемых переливаний.

«Это первый случай переливания крови, выращенной в лаборатории [из донорских стволовых клеток], и мы рады видеть, насколько хорошо клетки работают по итогам клинического испытания» — комментирует профессор Эшли Тойе из Бристольского университета, участвовавшая в исследовании.

Двум здоровым добровольцам перелили выращенные в лаборатории эритроциты в рамках исследования Restore, которое совместно проводили Бристольский университет и департамент переливания крови и трансплантации Национальной службы здравоохранения Великобритании. О каких-либо негативных побочных эффектах не сообщалось.

У лабораторной крови есть два потенциальных краткосрочных преимущества. Во-первых, этот подход мог бы решить проблему нехватки доноров для людей с редкими группами крови, которым требуются регулярные переливания, таких как пациенты с серповидно-клеточной анемией и талассемией.

Во-вторых, ожидается, что характеристики выращенной в лаборатории крови будут превосходить донорский материал. Срок службы красных кровяных телец составляет около 120 дней, и обычная донорская кровь будет содержать клетки разного возраста. В то же время все клетки крови, выращенные в лаборатории, будут свежими, поэтому они должны работать лучше и прослужить дольше.

Это могло бы снизить частоту переливаний крови пациентам, которые регулярно нуждаются в крови, и помочь избежать перегрузки железом — осложнения, связанного с повторными переливаниями, когда в организме накапливается слишком много железа, которое необходимо удалять.

«Мы надеемся, что выращенные в нашей лаборатории эритроциты прослужат дольше, чем те, которые получены от доноров крови», — комментирует профессор Седрик Геверт, главный исследователь из Кембриджского университета.

«Если наше испытание, первое подобное в мире, будет успешным, это будет означать, что пациенты, которым в настоящее время требуются регулярные долгосрочные переливания крови, в будущем будут нуждаться в меньшем количестве переливаний, что поможет поменять их лечение».

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Люди с такими заболеваниями крови, как талассемия или серповидно-клеточная анемия, зависят от регулярных переливаний крови или обмена эритроцитами. Некоторым требуется до 12 единиц крови каждые четыре-шесть недель.

Выращенная в лаборатории кровь производится из взрослых стволовых клеток, взятых из донорской крови. Стволовые клетки помещают в питательный раствор на срок от 18 до 21 дня, что стимулирует клетки размножаться и развиваться в более зрелые клетки. Чтобы произвести одну-две столовых ложки красных кровяных телец, требуется около 24 л питательного раствора.

Клетки помечены индикатором, который позволяет обнаружить их в образцах крови участников исследования в течение шести месяцев после первоначальной инъекции клеток.

Ожидается, что по меньшей мере 10 участников получат два небольших переливания с интервалом не менее четырех месяцев:

одно будет включать стандартный донорский материал,

второе — выращенные в лаборатории клетки.

Так ученые собираются выяснить, сохраняются ли молодые эритроциты, полученные в лаборатории, дольше, чем клетки, полученные в организме.

Профессор Марк Тернер, директор Шотландской национальной службы переливания крови, который не участвует в испытании, называет это «действительно важным шагом на пути» к производству крови в лаборатории для масштабного клинического использования. Однако, по его словам, в обозримом будущем потребность в донорах сохранится.

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